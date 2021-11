Gran Turismo 7 comprendra jusqu’à 400 voitures de toutes les époques | Jeux

Le Gran Turismo 7 arrivera dans quelques mois, mais des détails apparaissent qui vous laissent figés, comme le niveau de finition brutal… des 400 voitures qui apparaissent !

Tremblez, car Gran Turismo 7 est là. Celui qui deviendra probablement le meilleur jeu vidéo de voiture à sa sortie le 4 mars 2022, menace de s’achever à jamais avec tout type de vie sociale de tout fan de ce sujet.

Il s’agit de la septième génération d’un jeu imaginé par Kazunori Yamauchi, une voiture folle avec un sens du détail plus que dérangeant… circuits de la moitié du monde.

Même s’il reste des mois avant son arrivée, la promotion du jeu a déjà commencé avec des vidéos qui vous font dresser les cheveux, que vous aimiez le monde des jeux vidéo, ou que vous soyez passionné par les voitures.

Obtenez une remise de 50% sur l’abonnement mensuel de HBO Max Spain pour toujours. Jusqu’au 30 novembre seulement.

Parce que non seulement il a un niveau de détail qui vous surprend (ou du moins pour moi, élevé dans la chaleur de huit bits, cela semble être le meilleur), mais il dispose également d’un garage avec plus de 400 voitures de toutes les époques . D’accord, il vaut probablement mieux piloter une Lamborghini Veneno pour gagner une course, mais faire un tour dans une Alfa Romeo 33 Stradale de 1967 n’a pas de prix.

Comme indiqué dans HOBBYCONSOLAS.com, c’est « le jeu le plus ambitieux de la franchise », alors vous le savez : si vous avez une PS4 ou une PS5 et que vous voulez profiter de la conduite sans sortir de chez vous, vous avez quelques mois pour vous réchauffer. ..

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.