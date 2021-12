Gran Turismo 7 pour PS5 : date de sortie, bandes-annonces et tout ce que vous devez savoir

Gran Turismo est l’une des plus grandes franchises de Sony depuis l’époque de la toute première PlayStation. Le slogan, « le vrai simulateur de conduite », est toujours allé droit au cœur de ce qu’est Gran Turismo et, de manière générale, a reçu de nombreux éloges au fil des ans.

Mais il est également difficile de croire que la PS4 est entièrement passée sans un nouveau jeu Gran Turismo complet. Gran Turismo 6 a été lancé sur PS3, et bien que les propriétaires de PS4 aient au moins eu GT Sport, il est juste de dire que la réaction a parfois été mitigée, et ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une suite complète.

C’est ce que nous semblons obtenir sur la PS5. Voici tout ce que nous savons sur Gran Turismo 7.

Date de sortie de Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 a fait ses débuts lors du premier événement de jeux PS5 de Sony sans date de sortie, ce qui a amené certains à spéculer qu’il pourrait être en 2021 lors de son lancement. Il s’avère que les développeurs ont eu besoin d’un peu plus de temps que cela. Gran Turismo 7 est l’un des nombreux jeux qui ont été retardés. Il a maintenant une date de sortie du 4 mars 2022 pour PS5 et PS4.

Gran Turismo 7 Résolution et fréquence d’images

Source : PlayStation

Gran Turismo 7 vise à atteindre 60FPS avec une résolution 4K et une prise en charge HDR sur PS5. Bien que la PS4 soit moins puissante, elle peut toujours offrir des performances et une résolution fantastiques dans les jeux.

GT Sport a atteint un 1800p natif avec une mise à l’échelle vers 4K sur la PS4 Pro, et même s’il n’a pas réussi à atteindre un 60 FPS constant, il a certainement atteint la cible. Les titres de course ne souffrent pas autant que quelque chose comme un jeu de tir à la première personne avec une fréquence d’images inférieure, mais il devra être cohérent.

Gran Turismo 7 et PlayStation VR

Source : Nick Sutrich / Android Central

Jusqu’à présent, il n’y a eu que peu de nouvelles sur la prise en charge de PlayStation VR sur la PS5, il n’y a donc rien de concret à dire en ce qui concerne les jeux qui frappent l’appareil. Cependant, GT Sport prend en charge l’incarnation actuelle, bien que de manière limitée, donc en supposant qu’il y ait un avenir pour la plate-forme VR de Sony, vous supposeriez probablement que Gran Turismo 7 fera partie des plans.

Même si sa portée est limitée, la mise en œuvre de GT Sport de VR est excellente. Espérons qu’il soit développé avec Gran Turismo 7.

Le retour d’un circuit préféré des fans

Source : PlayStation

Quelque chose que les fans ont immédiatement compris dans sa bande-annonce initiale est que Trial Mountain est de retour. Un favori des fans, le circuit fictif n’a pas fait la coupe pour GT Sport mais est clairement de retour pour la prochaine suite complète.

Il semble que ce ne sera pas tout à fait aussi souvenir. Néanmoins, les fans de longue date de la série seront ravis de voir le retour de la montagne.

Trial Mountain est également rejoint par des circuits que nous connaissons jusqu’à présent, tels que Northern Isle Speedway, Willow Springs, High-Speed ​​Ring et l’un des speedways les plus rapides au monde, Daytona.

Gran Turismo 7 Voitures

Source : PlayStation

Gran Turismo 6 avait plus de 1 000 voitures dans son garage, tandis que GT Sport a été lancé avec un catalogue plus ciblé de moins de 200. Étant donné que la nouvelle version sera une suite complète, vous vous attendriez à un total plus élevé.

De toute évidence, la liste complète est encore loin d’être publiée, mais la première bande-annonce montre au moins une partie de la puissance que nous pourrons apprivoiser. De retour, la Mazda RX-Vision GT3 de GT Sport sera rejointe par des voitures telles que la BAC Mono, l’Aston Martin DB11 et la Lamborghini Diablo.

Déjà, nous pouvons voir que les détails méticuleux mis dans les voitures dans les jeux Gran Turismo sont tous présents et corrects. Cela devrait être un vrai régal pour les yeux sur la PS5.

Caractéristiques de Gran Turismo 7

Source : PlayStation

Quelques choses sont immédiatement perceptibles dès la première bande-annonce. D’une part, l’interface utilisateur en course ressemble fondamentalement à celle de GT Sport. C’est très bien, ce n’est peut-être pas parfait, mais il présente bien les informations importantes et ne nécessite pas nécessairement de gros changements.

Le plus important pour les fans de la série est le fait que le réglage et la personnalisation complets des voitures sont de retour sur la table. L’un des domaines d’intérêt dès le départ a été le magasin de pièces, avec une large gamme de pièces pour rendre votre trajet plus rapide.

Il existe évidemment un système de monnaie dans le jeu qui paie pour ces pièces, et l’une des questions qui restent ici est de savoir s’il y aura des microtransactions pour vous aider à en obtenir plus.

Gran Turismo 7 sera-t-il également sur PS4 ?

Source : PlayStation

Oui. Bien qu’il ait été révélé à l’origine lors d’une vitrine de jeux PS5 et que beaucoup pensaient qu’il serait exclusif à la PS5, Gran Turismo 7 fera effectivement son chemin vers PlayStation 4, comme c’est le cas avec Horizon Forbidden West et le prochain God of War.

« Ici, il est logique de développer un titre à la fois pour PS4 et PS5 – pour Horizon Forbidden West, le prochain dieu de la guerre, GT7 – nous continuerons à regarder cela », a déclaré Hermen Hulst, directeur de PlayStation. « Et si les propriétaires de PS4 veulent jouer à ce jeu, alors ils le peuvent. S’ils veulent continuer et jouer à la version PS5, ce jeu sera là pour eux. »

On ne sait pas quelles concessions le jeu devra faire pour sa version PS4, mais il comportera probablement une résolution native et une fréquence d’images inférieures, ainsi que l’absence de lancer de rayons.

esports Gran Turismo et .

Source : PlayStation

Gran Turismo esports continue de croître, et cela ne devrait pas ralentir l’entrée dans Gran Turismo 7. Le coureur de Sony a déjà le soutien de la FIA, et le développement le plus récent est que . fournira des images officielles de GT Sport professionnel et vraisemblablement Gran Turismo 7 événements esports.

Par GTPlanet

Ce partenariat est le prolongement d’un projet que nous avons en fait déjà vu. . a fourni ce service tout au long de la saison 2019 du FIA Online Championship World Tour, avec des images fixes d’événements au Nürburgring, à New York, à Salzbourg, à Tokyo et à Monaco. Cela s’est également poursuivi au début de cette année, les photographes de . capturant des vues dans le jeu lors de l’événement Sydney World Tour. En plus des événements en direct, . prendra également des photos d’événements en ligne tels que les émissions Top 16 Superstars. Cela montrera également certaines des livrées inventives que les joueurs peuvent proposer et les possibilités de la fonction d’éditeur de livrée du jeu.

C’est assez important et juste un autre pas en avant pour la course virtuelle, car elle se rapproche de plus en plus des normes de son homologue du monde réel.

Gran Turismo 7 bêta

Rien n’a été officiellement annoncé par Sony, mais GTPlanet a repéré une page sur le site officiel de PlayStation qui indique que Gran Turismo 7 pourrait obtenir une version bêta dans le futur. En regardant la démo originale du lancement de Gran Turismo 7 via des quêtes sur le site Web de PlayStation, les gens ont pu accéder aux clés bêta. Malheureusement, ces clés ne peuvent pas être échangées contre quoi que ce soit pour le moment, car elles semblent être des espaces réservés.

