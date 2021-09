Gran Turismo 7 rugit sur PS4 et PS5 en mars

Gran Turismo 7 sortira sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 4 mars, ont annoncé Polyphony Digital et Sony lors du PlayStation Showcase de ce soir.

Le jeu propose un nouveau mode Campagne, l’interface utilisateur de Livery Editor a été améliorée, ainsi que son utilité et son accessibilité, et Scapes vous permettra de prendre des photos photoréalistes à l’aide de la technologie HDR. Selon Polyphony, vous pourrez photographier votre voiture librement dans des spots photo dans 43 pays et plus de 2 500 lieux, et chacun pourra être partagé avec d’autres.

En plus du retour du mode Campagne GT, des circuits comme Trial Mountain et High-Speed ​​Ring feront leur grand retour.

Le GT Cafe est également inclus dans le jeu qui vous permettra de “naviguer des aventures” dans le monde de Gran Turismo. Cela présentera une collection spécifique de voitures qui ont une signification culturelle du passé, du présent et du futur. Ici, vous progresserez et terminerez des missions dans le GT Cafe en acquérant des voitures primées de diverses courses dans le monde, ainsi que du Brand Central et du concessionnaire de voitures d’occasion.

Vous pourrez modifier et personnaliser votre voiture selon vos goûts personnels, et certains des plus petits changements auront des effets différents sur le comportement du véhicule. Dans GT7, vous pouvez à nouveau commencer avec un véhicule de série et construire la voiture progressivement.

GT Auto fait également un retour avec des changements de roues, des modifications de carrosseries larges, l’ajout de cages de sécurité, des vidanges d’huile moteur et un lave-auto, etc.

La simulation des changements de temps et de temps a été créée à l’aide de données d’observation météorologiques, que l’équipe de développement a utilisées pour recréer les conditions spatiales et temporelles de la « distribution de la taille des particules et de la distribution de la concentration » des particules d’aérosol dans l’atmosphère à l’échelle environnementale mondiale. La validité de la simulation a été vérifiée à l’aide d’images Scapes HDR, et l’équipe a utilisé les données accumulées de plusieurs milliers d’endroits dans le monde pour créer des « ciels réels et complexes » et des changements de lumière pour différents moments de la journée et de la météo.

Cela semble vraiment impressionnant, et même impressionnant d’après ce que nous avons vu dans la bande-annonce.