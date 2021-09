Gran Turismo 7 se prépare à sa nouvelle date de sortie en mars 2022

in

Le PlayStation Showcase d’aujourd’hui continue d’enchaîner les succès. Sony et le développeur Polyphony Digital ont dévoilé un nouveau look à Gran Turismo 7, le simulateur de conduite très attendu faisant son chemin vers PS5 et PS4. Sony a également révélé que Gran Turismo 7 devrait sortir le 4 mars 2022.

Selon un article de blog du président de Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, “L’objectif de GT7 dans la culture actuelle d’aujourd’hui est de concevoir un jeu pour transmettre tout de la culture automobile et de la course automobile depuis 150 ans, que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez des voitures. pour la première fois.”

La simulation de conduite comportera des simulations temporelles et météorologiques avancées que Polyphony Digital a passé des années à rechercher. Yamaichi a déclaré: “En faisant référence à une quantité massive de données d’observation météorologique, nous avons recréé les conditions spatiales / horaires de la journée pour la distribution de la taille des particules et la distribution de la concentration des particules d’aérosol dans l’atmosphère à l’échelle environnementale mondiale.”

Après une certaine controverse selon laquelle Horizon Forbidden West ne recevrait pas de mise à niveau gratuite, PlayStation est revenu sur sa décision dans un article de blog. C’est également là que le PDG Jim Ryan a spécifiquement noté que les futures versions cross-gen, y compris Gran Turismo 7, proposeraient un chemin de mise à niveau de 10 $ pour ceux qui l’achètent initialement sur PlayStation 4 mais souhaitent éventuellement obtenir la version PlayStation 5.

Ce sera la première entrée principale de la série depuis Gran Turismo 6 en 2013, qui est sorti pour la première fois sur PlayStation 3. La PlayStation 4 est notamment allée sans entrée principale de la série.

