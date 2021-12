Gran Turismo 7 : tout ce que nous savons

Bien que nous ayons tendance à passer à des jeux plus narratifs lorsque nous pensons aux exclusivités PlayStation – des jeux comme The Last of Us, God of War et Horizon – vous seriez négligent de laisser la série Gran Turismo de votre liste de impressionnantes franchises Sony. Créée en 1997, la série Gran Turismo est l’une des séries de simulateurs de course les plus célèbres au monde, détenant encore aujourd’hui le record de la propriété exclusive la plus vendue de PlayStation. En 2022, la série à succès fête ses 25 ans et, peut-être plus important encore, célèbre cet événement capital avec un tout nouveau titre : Gran Turismo 7.

Le huitième volet de la série principale Gran Turismo, Gran Turismo 7 est présenté comme une ode à tous les jeux GT qui l’ont précédé, en sélectionnant soigneusement toutes les meilleures parties de chaque titre pour organiser ce que le site officiel du jeu appelle un « point culminant ». de la série Gran Turismo. » Potentiellement à la fois une rétrospective des automobiles et un aperçu convaincant de l’avenir des jeux de course, il y a de quoi être enthousiasmé par Gran Turismo 7, alors voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

Date de sortie

Pour ceux d’entre vous qui ont hâte de reprendre le volant, vous serez heureux d’apprendre que Gran Turismo 7 est prévu pour le 4 mars 2022. Bien que ce soit cinq bonnes années après le dernier Gran Turismo sur PlayStation, il est intéressant de noter que même avec son retard, c’est en fait moins d’un an après que le jeu a été annoncé pour la première fois – une surprise bienvenue dans un monde où de nombreux jeux sont annoncés des années avant leur sortie sur les tablettes.

Plateformes

Tout comme les autres titres de la série de jeux de course à succès, Gran Turismo 7 est une exclusivité PlayStation. Cependant, Gran Turismo 7 est unique en ce qu’il s’agit du premier jeu de la série à sortir sur deux consoles : PlayStation 4 et PlayStation 5. Polyphony Digital a déclaré que la version PlayStation 5 est la meilleure façon de jouer à GT7, comme la console est attendue. pour exécuter le jeu à 60 ips en résolution 4K avec prise en charge HDR et capacités de lancer de rayons.

Bandes annonces

Révélée lors de l’événement Future of Gaming de PlayStation en 2021, la première bande-annonce de Gran Turismo 7 a donné beaucoup de punch pour un chronométrage d’un peu moins de trois minutes. Avec des graphismes hyperréalistes, un centre de personnalisation exhaustif et le retour très attendu du mode campagne de Gran Turismo, ce fut l’un des moments forts de l’émission.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Grand Tourisme 7 | Vitrine PlayStation 2021

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Suite à l’annonce du jeu, Polyphony Digital et le producteur Kazunori Yamauchi ont publié une vidéo des coulisses qui explique et célèbre la culture automobile et montre comment l’équipe a mis en œuvre son amour pour Gran Turismo 7.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Gran Turismo 7 – La ligne de départ (dans les coulisses)

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

En octobre 2021, Polyphony Digital a publié un autre clip en coulisses, cette fois axé sur tout ce que la DualSense de la PlayStation 5 a à offrir au jeu. Grâce aux vibrations uniques et intuitives du contrôleur, le producteur Yamauchi a déclaré que les joueurs pourront désormais ressentir l’expérience de course dans sa forme la plus authentique à ce jour.

Un mois plus tard, Polyphony Digital a partagé une autre vidéo en coulisses sur les tuners et la personnalisation des voitures, présentant les options de personnalisation robustes du jeu qui permettent aux joueurs de modifier à peu près n’importe quelle partie de leurs voitures qu’ils peuvent imaginer.

Ce que nous savons

D’accord, bien sûr, nous savons que nous pouvons nous attendre à de bonnes courses à l’ancienne dans Gran Turismo 7, mais examinons un peu plus tous les modes et l’expérience globale du jeu. Parlons avant tout voitures.

Le producteur de Gran Turismo 7 Kazunori Yamauchi a présenté le jeu comme une « rétrospective automobile », affirmant qu’avoir une grande variété de voitures de tous les temps était primordiale pour l’expérience du jeu. En tant que tel, le studio a annoncé que le jeu comportera plus de 400 véhicules différents. Bien que ce nombre soit définitivement dérisoire par rapport aux 1 200 énormes de Gran Turismo 6 et aux 700+ de Forza Motorsport 7, ce n’est certainement pas trop minable.

Cependant, l’étendue réelle du jeu est plus impressionnante que les voitures du jeu. Sur la base du gameplay que nous avons vu jusqu’à présent, il semble que Gran Turismo 7 s’inspire de plusieurs jeux Gran Turismo précédents pour créer une « expérience Gran Turismo » cohérente. Peut-être plus particulièrement similaire à GT7 est Gran Turismo 4. Le menu principal du jeu ressemble de manière frappante à celui du quatrième volet de la série, et a également révélé quelque chose d’assez excitant : le retour de la fonction de campagne solo de GT, le mode GT.

En plus du mode GT, GT7 ramène également d’autres composants classiques, tels que les pistes de course traditionnelles, les effets temporels et météorologiques dynamiques, les événements spéciaux, les championnats, l’école de conduite, le magasin de pièces de tuning, les concessionnaires de voitures d’occasion et GT Auto. Heureusement, cependant, toutes ces renaissances ne se font pas au détriment de Polyphony Digital, y compris certains des nouveaux modes et emplacements de la série qui ont été introduits dans Gran Turismo Sport de 2017, comme GT Sport Mode, Brand Central et Discover. Le jeu comportera également quelques nouveaux éléments, dont le Car Cafe – un endroit où les collectionneurs de voitures peuvent interagir avec des personnages qui les aideront à acquérir des voitures rares – et le nouveau mode photo dynamique « Scapes ».

Considérant que Polyphonic Digital a déclaré que l’objectif de Gran Turismo 7 était de « transmettre les mêmes valeurs que le premier Gran Turismo, sorti il ​​y a 25 ans, mais d’une manière beaucoup plus globale », la fusion de tous ces modes est tout à fait logique. — et devrait offrir à la fois aux fans de longue date de Gran Turismo et aux nouveaux arrivants une expérience assez expansive.

Pouvez-vous précommander Gran Turismo 7 ?

Vous le pouvez bien sûr ! Il existe actuellement trois éditions différentes de Gran Turismo 7 disponibles en précommande sur le PlayStation Store : deux éditions standard (une pour chaque console) et une édition Digital Deluxe exclusive à PlayStation 5. Alors que les éditions standard sont, eh bien, standard, si vous choisissez jusqu’à l’édition Digital Deluxe à 90 $ US, vous recevrez une Toyota GR Yaris exclusive, 30 avatars PSN, la bande originale de Gran Turismo 7 et 1 500 000 crédits dans le jeu en plus des versions PS4 et PS5 du jeu. Vous pouvez également précommander Gran Turismo 7 sur Amazon, GameStop et Best Buy.