Granadilla Tenerife bat Levante Femenino 2-0 et prend les trois points

in

10/03/2021 à 22h00 CEST

Les j’ai soulevé n’a pas réussi à plier le Ténérife, qui s’est imposé 2-0 lors du duel disputé ce dimanche dans le Stade de La Palmera. Les Grenade Ténérife Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre lui Vraies femelles Betis. Du côté de l’équipe visiteuse, le Femmes Levante il a remporté dans son fief 5-0 son dernier match du tournoi contre le Eibar Femmes. Avec ce résultat, l’équipe de Tenerife est dixième à la fin du match, tandis que le j’ai soulevé est sixième.

Bon début de rencontre pour lui Grenade Ténérife, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de Pisco. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe de Tenerife, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Bouquets quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 49, terminant le match avec le score de 2-0.

Du personnel d’entraîneurs, il y avait des mouvements sur les deux bancs. De la part de l’équipe de l’équipe visiteuse, Aiguillon, Maria Estelle, Falknor et Arguelles pour Maria Jose, Ange N’guessan, Paola Hernandez et Martin-Prieto, Pendant ce temps, il j’ai soulevé a donné le feu vert à Calligaris, Irène Guerrero, Carol Ferez et Giovana queiroz pour Cometti, pleure, Salles de bain et Toletti.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Maria Jose et Paola Hernandez et par les visiteurs de Calligaris.

En ce moment, le Ténérife obtient cinq points et le j’ai soulevé avec huit points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Villarreal Femmes, Pendant ce temps, il Femmes Levante jouera contre lui Valence Femmes.

Fiche techniqueGrenade Ténérife :Aline, Pisco, Ramos, Cristina Cubedo, Sandra, Patricia, Paola Hernández (Falknor, min.86), Zaremba, Ange N’guessan (María Estella, min.75), Maria Jose (Goad, min.66) et Martín- Prieto (Argüelles, min.86)Femmes de Levante :Lopez, Mendoza, Cometti (Calligaris, min.46), Mendez, Alharilla, Toletti (Giovana Queiroz, min.62), Baños (Carol Férez, min.61), Lloris (Irene Guerrero, min.61), Andonova, Giovanna et Alba RedondoStade:Stade de La PalmeraButs:Pisco (1-0, min. 45) et Ramos (2-0, min. 49)