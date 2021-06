Granadilla Tenerife bat Rayo Vallecano Femenino à domicile

in

20/06/2021 à 15h00 CEST

le Ténérife a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Foudre ce dimanche dans le Stade de La Palmera. le Grenade Ténérife Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Deportivo Abanca. Pour sa part, Rayo Vallecano Femmes est venu de battre 5-0 à domicile à Santa Teresa Badajoz lors du dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe de Tenerife est sixième à l’issue du match, tandis que le Foudre est treizième.

La première partie du jeu a bien commencé pour lui Grenade Ténérife, qui a ouvert le score avec un but de Courbé à la 24e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Tenerife, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de González à 66 minutes, terminant le match avec un score final de 2-0.

Pendant le match, il y a eu des mouvements sur les bancs. François Diaz, technicien des locaux, a donné accès à Maria Estelle, González, Zophia, Aithiara Oui Paola Hernandez pour Zaremba, Courbé, Ange N’guessan, Maria Jose Oui Bouquets, Alors que dans le Foudre, Carlos Santiso remplacé Aedo, Iris, Martinez Oui Ana pour Bogue, Bravo, Morató et Isadora Freitas.

L’arbitre a donné un carton jaune à Simpson Oui Bouquets par l’équipe locale déjà Bogue par l’équipe Vallecano.

Avec cette défaite, après la fin du duel, le Rayo Vallecano Femmes il s’est classé treizième dans le tableau avec 33 points. le Grenade Ténérife, quant à lui, a atteint la sixième place avec 57 points.

Le lendemain, l’équipe de François Diaz affrontera contre Real Madrid Femmes, Pendant ce temps, il Rayo Vallecano Femmes de Carlos Santiso sera mesuré par rapport Logroño Femelle.

Fiche techniqueGrenade Ténérife :Cáceres, Simpson, Sara, Pisco, Zaremba (María Estella, min.57), Ramos (Paola Hernández, min.83), Pleuler, Doblado (Gonzalez, min.57), Maria Jose (Aithiara, min.82), Martín -Prieto et Ange N’guessan (Zophia, min.77)Rayo Vallecano Femmes :Larqué, Struck, Auñon, Zaira, Bravo (Iris, min.74), Paula, Patricia Hidalgo, Isadora Freitas (Ana, min.86), Bicho (Aedo, min.67), Sheila et Morató (Martínez, min.86 )Stade:Stade de La PalmeraButs:Bent (1-0, min. 24) et Gonzalez (2-0, min. 66)