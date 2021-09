Granadilla Tenerife et Real Madrid Femenino signent un match nul au stade La Palmera (1-1)

25/09/2021 à 20:48 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade de La Palmera et qui a affronté le Ténérife et à Real Madrid conclu avec une égalité à un entre les deux prétendants. Les Grenade Ténérife Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre Madrid CFF. Pour sa part, Real Madrid Femmes il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Atlético de Madrid Femmes. Avec ce score, l’équipe de Tenerife est douzième après la fin du match, tandis que le Real Madrid est treizième.

La première mi-temps du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Ténérife, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ange N’guessan à la 24e minute, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe merengue, qui a mis les tables grâce à un but contre son camp de Patricia juste avant le coup de sifflet final, précisément à 85, mettant fin au duel sur un score de 1-1 à la lumière.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. De la part des entraîneurs de l’équipe visiteuse, Lorraine, Maite oroz, Moller Hansen, Kenti et Ivana remplacement Asllani, Claudia Florentin, Athénée, Rodriguez et Faire glisser, tandis que de la part du Ténérife remplacé Falknor, Blom, Ortiz et Sara pour Paola Hernandez, Maria Jose, Ange N’guessan et Courbé.

Dans le match, l’arbitre n’a donné deux cartons jaunes qu’à l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Zaremba et Paola Hernandez.

En ce moment, le Ténérife et le Real Madrid ils restent à égalité à un moment donné dans la Primera Iberdrola.

Lors du prochain match de la compétition, le Grenade Ténérife jouera contre lui Vraies femelles Betis à la maison et le Real Madrid Femmes affrontera dans son fief le Société royale des femmes.

Fiche techniqueGrenade Ténérife :Aline, Patricia, Cristina Cubedo, Pisco, Zaremba, Ramos, Paola Hernández (Falknor, min.64), Doblado (Sara, min.74), Maria Jose (Blom, min.64), Martín-Prieto et Ange N’guessan (Ortiz, min.74)Real Madrid Féminine :Misa, Peter, Rocío Gálvez, Rodriguez (Kenti, min.77), Corredera (Ivana, min.77), Zornoza, Olga, Claudia Florentino (Maite Oroz, min.60), Asllani (Lorena, min.46), Esther et Athénée (Moller Hansen, min.69)Stade:Stade de La PalmeraButs:Ange N’guessan (1-0, min. 24) et Patricia (1-1, min. 85)