Granadino et Gómez en poids pour leur revanche et bien plus encore à Tortuguitas

Une revanche attendue pour une couronne, ainsi que des champions importants et des noms à la hausse, composent la dernière nuit de l’année, dirigée par Argentina Boxing Promotions par TyC Sports. La championne argentine de mouches légères, l’ancienne challenger de la Coupe du monde de Buenos Aires Ayelén « Piru » Granadino, affrontera également la challenger de la Coupe du monde de Buenos Aires Débora « Polvorita » Gómez, en litige pour le titre sud-américain des poids mouches, qui est vacant, dans un direct revanche, dans le combat stellaire de la soirée qui aura lieu ce mercredi 22 décembre, au Tierras Altas – Centre sportif Tortuguitas, à Tortuguitas, province de Buenos Aires, Argentine, dans une nouvelle production de Argentina Boxing Promotions, par Mario Margossian, qui sera diffusé en direct via TyC Sports à partir de 22h30, pour l’Argentine et toute l’Amérique dans son premier cycle de boxe. TyC Sports Play commencera à 20h45.

Dans le combat semi-star de la nuit, la championne du monde mouche de la World Boxing Organisation (WBO), l’invaincue Buenos Aires Anahí « La Indiecita » López, affrontera la Tucuman Natalia « El Huracán » Alderete, en catégorie super mouche et six tours , dans un match revanche.

Le combat central sera une revanche directe, d’un combat passionnant. Les deux se sont affrontés dans une décision intense divisée par cette même couronne le 23 octobre à Cutral Có, Neuquén. Maintenant, Granadino (6-1-4), qui a disputé le titre mondial WBO des poids mouches et avait déjà défendu son titre national des mini-mouches le 4 septembre contre Jazmín Villarino, tentera sa deuxième couronne. Devant Gómez (7-6-2), challenger mondial des super-mouches de la Fédération internationale de boxe (FIB) et actuel n°2 du classement des mouches argentines, qui avant le duel avec Granadino avait perdu après huit rounds contre Anahí López , et disputera cette ceinture pour la troisième fois.

Mardi après-midi, tous les protagonistes ont passé la cérémonie de la pesée à la Commission municipale de boxe, laissant tout prêt pour leur duel. Granadino et Gómez ont enregistré 50 650 kg. -111.6 lbs.-.

À 23 ans, Granadino s’est imposée comme une solide boxeuse. Vainqueur des invaincues Tamara Demarco et Anyelén Espinosa, le 7 septembre 2019, elle a battu Demarco lors du match revanche à la majorité et a remporté le titre argentin. Après être tombée face à l’invaincue Anahí López pour le titre mondial WBO des poids mouches, elle a battu Sol Baumstarh avant de défendre son titre national contre Villarino lors d’un match nul que la plupart avaient largement vainqueur, avant son premier duel avec Gómez.

Maintenant, il devra à nouveau faire face au féroce Gomez, qui aspire à un titre. De trois ans son aînée, elle a mesuré plusieurs des meilleurs du pays et de la région. Après avoir dépassé pratiquement toutes ses rivales au début de sa carrière, elle n’a été battue que par des champions. Trois fois son vainqueur a été Anahí López -le deuxième à disputer les titres de mouche argentin et sud-américain-, une fois Evelin Bermúdez, la chilienne Daniela Asenjo, et elle a eu son opportunité de Coupe du monde lorsqu’elle est tombée contre Micaela Luján dans une décision divisée par le super IBF couronne poids mouche. De plus, il a battu Baumstarh et Carla Merino, avant son troisième revers avec López. Par conséquent, il s’accompagne d’une soif de vengeance.

Les autorités désignées par la FAB sont : l’arbitre sera Carlos Gómez. Les juges seront Mirta Jara, Edgardo Codutti et Juan Carlos Palmieri. Le superviseur sera Jesuan Letizia.

ANAHÍ LÓPEZ-NATALIA ALDERETE DANS LE SEMIESTELLAR

Dans le combat semi-star de la nuit, la championne du monde WBO des poids mouche, l’invaincue Buenos Aires Anahí « La Indiecita » López (19-0-1, 1 KO), affrontera la Tucuman Natalia « El Huracán » Alderete (4- 5, 1 KO), dans la catégorie des super poids mouche et six rounds, dans un match revanche.

López a arrêté la balance à 51 900 kg. Pendant ce temps, Alderete a facturé 52 150 kg.

Ils se connaissent déjà. Le 25 octobre 2019, López l’a emporté à l’unanimité après six tours à Buenos Aires. Après cette présentation, « La Indiecita » a dominé la Vénézuélienne Niorkis Carreño dans une large décision unanime et a remporté son titre mondial WBO des poids mouche le 20 décembre 2019, qu’elle a conservé contre Granadino, a battu Débora Gómez pour la troisième fois et arrive le 8 de Julio a largement battu Lucía Ruiz à l’unanimité.

En face sera encore Alderete, N°4 du classement argentin des super-mouches, qui sait affronter les champions. Après trois victoires, elle a abandonné son record invaincu contre Anyelén Espinosa, et après cela, elle n’est tombée que contre les monarques. C’est ainsi qu’il a combattu Evelin Bermúdez, Anahí López, Marcela Acuña et Florencia Juárez -pour le titre sud-américain-, les prenant tous aux cartes. Cependant, le 19 novembre, elle a dépassé la Mexicaine Estrella Valverde en décision technique et est prête à prendre sa revanche.

CHAMPIONS DANS LE RESTE DE LA NUIT

Au-delà des duels de stars, un programme avec des champions en titre ou en titre complète la soirée. Dans le principal combat complémentaire, le champion poids coq sud-américain et super poids coq argentin, le local Pablo Gómez (14-10-2, 1 KO), affrontera l’ancien champion latin de Buenos Aires Carlos « Tortita » Farías (14-19- 4, 1 KO ), dans la catégorie super poids coq, six rounds, en revanche.

Gómez a enregistré 54 750 kg, tandis que Farías a enregistré 55 050 kg.

Gomez, double champion sud-américain des poids coq, qui était le super poids coq IBF et monarque national des poids coq latin, vient de reconquérir sa couronne sud-américaine le 8 octobre en dominant Leandro Silva à l’unanimité. Maintenant, il va se venger de Farías, ancien champion WBO par intérim des poids mouches latins, après que Gómez l’ait emporté le 2 septembre 2017 dans une décision unanime.

Dans la division des poids légers, l’ancien champion de Neuquén fedebol Damián « Chiva » Rojas (14-2-1, 10 KOs), n°5 du classement argentin des super-plumes, se heurtera au paraguayen Javier « El Tiburon » Vázquez (8-11, 6 KO), à six chapitres.

Rojas a marqué 59 750 kg, tandis que Vázquez a donné 60 650 kg.

Enfin, en super poids plume, ils complètent le double champion de Buenos Aires fedebol Facundo « Topo » Arce (58 950 kg. Et 13-5-2, 6 KO), N°7 du classement argentin des super poids plume, face au missionnaire José » El Cordero » García (58 650 kg. Et 7-10, 4 KO), en six épisodes.