Granadino et Gómez ont égalisé dans une bataille, Fonseca a détruit Vargas à Cutral Có

La championne argentine de mouche légère, l’ancienne challenger de la Coupe du monde de Buenos Aires Ayelén « Piru » Granadino, a égalé avec l’également ancienne challenger de la Coupe du monde de Buenos Aires Débora « Polvorita » Gómez, aux points, dans une décision partagée, après dix tours intenses, en litige pour le titre sud-américain des poids mouches, qui reste vacant, dans l’un des matchs stellaires de la soirée qui s’est tenue samedi soir au gymnase municipal Enrique Mosconi, à Cutral Có, Neuquén, Argentine, dans une nouvelle production de Argentina Boxing Promotions, par Mario Margossian, télévisé en direct via TyC Sports et TyC Sports Play dans leur premier cycle de boxe.

Dans l’autre combat stellaire de la nuit, le Buenos Aires montant et invaincu Leandro « Huracán » Fonseca a détruit José Vargas de Chubut, par KO technique au huitième round, dans la catégorie des poids mi-moyens.

Dans une rencontre extrêmement excitante, Granadino (maintenant 6-1-4), qui a disputé le titre mondial des poids mouches de la World Boxing Organization (WBO), a croisé la route d’intenses échanges avec Gómez (7-6-2), challenger mondial des super poids mouches. de la Fédération Internationale de Boxe (FIB) et actuel N°4 du classement argentin des super-mouches. Sans laisser de répit, tous deux sont allés chercher la victoire du début à la fin. C’était un combat de crash, et avec un rythme effréné. « Piru » a pris l’initiative et a déchargé ses croisés et ascendants au visage. Devant, Gómez a répondu avec ses gauches pointues vers le haut. Bien qu’il semble que la championne argentine ait fait la différence en raison de sa plus grande continuité et de sa force, le combat a toujours été compétitif. Ils n’ont jamais cessé de tirer. Par conséquent, ils ont reçu l’ovation des spectateurs.

Les cartes des juges ont été distribuées, par décret : Carlos Villegas 96-94 pour Granadino, Esteban Castro 97-93 pour Gómez et Jorge Garayo 95-95.

Dans un combat intense, ils n’ont pas perdu de temps. Ils se sont croisés dès le départ dans des échanges acharnés. Avec les deux recherches, Granadino a anticipé les expéditions à courte distance et a relié ses gauches et droites croisées et ascendantes au menton. Gomez a répondu avec son centre gaucher, mais sans grande continuité. Dans les quatre premiers chapitres, les tours ont été définis en détail. Ces détails ont favorisé le champion argentin. Plus offensif, il a pris son rival contre les cordes et a répété les mêmes envois au visage. De plus, il a ajouté ses crochets aux côtes.

Au début du cinquième, « Piru » l’a mise contre les cordes et l’a débordée en lançant de haut en bas. Dans la lutte franche, c’est le champion qui l’a emporté, qui a toujours été aux avant-postes. Néanmoins, Gomez est resté compétitif et a contre-coupé en poignardant la main gauche à la joue. Au-delà de quelques coups de tête, le processus a été mouvementé. Au sixième, une coupure s’est ouverte sur le front de Granadino, ce qui ne l’a pas empêché de maintenir son attaque. « Polvorita » est réapparu avec ses balles gauche et gauche. Même parfois, il a pris l’initiative. À la fin, les deux sont sortis avec tout. Ils se sont à nouveau tordus dans des échanges féroces. Croisés, boleados et crochets d’un côté et de l’autre. Et après la cloche finale, ils ont remporté l’ovation de l’ensemble du public.

Granadino, qui pesait 50 600 kg., Après avoir dominé Tamara Demarco en 2019 le 7 septembre et conquis le titre argentin, en décembre 2020, il a renoncé à son invitation avec l’invaincu Anahí López pour le titre mondial WBO des poids mouches, à partir du 4 septembre pour égaliser avec Jazmín Villarino pour défendre son sceptre national. Pendant ce temps, Gómez (50 800 kg.), qui n’a perdu que contre des champions, dont Anahí López et Evelin Bermúdez, et avait disputé le titre mondial IBF des super-mouches en tombant avec Micaela Luján, est venu de tomber en avril avec López pour la troisième fois

Fonseca a détruit Vargas dans l’autre étoile

Dans l’autre combat stellaire de la nuit, le Buenos Aires montant et invaincu Leandro « Huracán » Fonseca (66 200 kg et 9-0-1, 9 KO) a détruit José Vargas (66 400 kg et 7-2, 2 KO), par TKO au huitième tour, poids welter.

C’était un monologue de Fonseca, qui faisait ses débuts en tant que coureur de fond. Lors de son sixième combat de l’année, le n°5 du classement des poids welters argentins n’a eu de cesse de punir un brave Vargas, qui s’est retrouvé visiblement blessé. Après l’avoir maîtrisé pendant huit rounds, il a décroché un puissant centre droit au menton, le faisant tomber au sol et définissant le combat.

Dès la première cloche, Fonseca a établi les chronos et dominé les actions. Avec sa plus grande taille physique, sa portée et surtout sa qualité de boxe, il a commencé à faire souffrir Vargas. C’est ainsi qu’il a relié ses croisés continus gauchers et droitiers, combinés à ses ascensions à la mâchoire. Les deux premiers tours étaient une copie conforme de l’invaincu, qui frappait à chaque fois qu’il accélérait. Mais après le troisième, ça a débordé. A ses uppercuts fermes et croisés jusqu’au menton, il ajouta ses crochets aux côtes. Cela avait du sens à la fin du troisième, et chancelant au quatrième. Vargas a souffert du rythme.

Les frappes solides de Fonseca ont été un cauchemar pour son adversaire. D’un centre gaucher au menton, il a failli l’envoyer au sol en fin de sixième. Qu’il attaque ou qu’il cède légèrement l’initiative, l’invaincu soumet son adversaire. Il le fit encore chanceler à la fin du septième. Seul le courage a maintenu Vargas debout, qui saignait de sa paupière gauche et son visage était meurtri. Il était temps. Pour cette raison, dans le huitième, le « Huracán » était par définition et a déchargé une rafale de droite à gauche et de droite croisée, avec laquelle il l’a envoyé à la toile. Bien qu’il ait tenté de récupérer, l’arbitre Lucas Katalinich ne lui a pas donné la passe et a correctement arrêté les actions.

Victoires d’Isla et d’Argañaraz

Au-delà des duels stellaires, de jeunes valeurs ont bouclé la journée. Dans la catégorie super-léger, Axel « El Misil » Isla de Neuquén (63.500 kg. Et 2-0) a battu Emiliano Flores (63.150 kg. Et 1-1) de Rio, aux points, dans une large décision unanime, après quatre tours, puis de lui faire compter un compte debout dans le troisième et un autre dans le quatrième. Les cartes des juges étaient : Aldo Burgard 40-34, Mario Pieri 40-33 et Carlos Villegas 40-34.

Enfin, dans la division des super-welters, le porte-bonheur Lucas Argañaraz (69.800 kg. Et 1-1, 1 KO) a compté pour le nouveau venu Gustavo « El Doctor » Lemos (68.500 kg. Et 0-1), par KO technique dans le deuxième chapitre, après avoir causé un décompte debout dans le second, et après l’attaque suivante, l’arbitre Darío Coronel a arrêté les actions.

(Photos : fourni)