Grand allégement: les exportateurs recevront un remboursement d’impôt de 56 000 crore

Avec la dernière décision, toutes les cotisations antérieures seront acquittées, ce qui aura un effet multiplicateur et stimulera la création d’emplois, a déclaré le ministre.

Le gouvernement débloquera 56 027 crores de roupies pour régler toutes les redevances en souffrance dues aux exportateurs jusqu’à l’exercice 21 dans le cadre de divers programmes, ce qui renforcera considérablement leurs flux de trésorerie et aidera le pays à atteindre son objectif d’exportation ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal a déclaré jeudi.

Ce montant s’ajoute au remboursement récemment proposé de 12 454 crores de roupies dans le cadre du programme de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) et de 6 946 crores de roupies dans le cadre du programme de remise des taxes et prélèvements nationaux et centraux (RoSCTL) pour les vêtements et exportateurs de maquillage, a précisé Goyal. Cela signifie que l’allocation de Rs 19 400 crore sera désormais utilisée pour régler uniquement les réclamations de l’exercice 22 au titre de ces deux régimes (auparavant, elle devait couvrir les réclamations sur une période de 15 mois jusqu’en mars 2022).

Avec la dernière décision, toutes les cotisations antérieures seront acquittées, ce qui aura un effet multiplicateur et stimulera la création d’emplois, a déclaré le ministre.

Cette décision met fin aux incertitudes concernant le déblocage des arriérés passés et constitue un énorme soulagement pour les exportateurs touchés par la pandémie alors qu’ils tentent de tirer parti d’une augmentation de la demande de marchandises et de services dans un contexte de reprise économique mondiale.

Les exportateurs ont également été touchés par une poussée mondiale des coûts d’expédition (un bond de plus de 300 % en août par rapport à l’année précédente pour les fournisseurs nationaux).

Le montant des cotisations sera versé sous forme de certificats à plus de 45 000 exportateurs, dont environ 98% sont des petites et moyennes entreprises, a déclaré Goyal. Cela a l’assentiment du Premier ministre Narendra Modi et du ministre des Finances Nirmala Sitharaman, a-t-il ajouté.

Cette décision intervient à un moment où le Centre a limité les «dépenses inutiles» dans des dizaines de départements au milieu d’une augmentation de la collecte des recettes. Les recettes fiscales nettes du Centre ont bondi de 161% jusqu’en juillet, par rapport à l’objectif de croissance annuelle de seulement 8,5%. Son déficit budgétaire au cours des quatre premiers mois de cet exercice budgétaire ne s’élevait qu’à 21,3% de l’estimation budgétaire pour l’année entière, le plus bas depuis environ une décennie, lui laissant une marge budgétaire suffisante pour dépenser dans les domaines à effet multiplicateur élevé.

L’allocation de Rs 56 027 crore est destinée à différents programmes de promotion des exportations et de remise: programme d’exportation de marchandises en provenance de l’Inde (Rs 33 010 crore), programme d’exportation de services en provenance d’Inde (Rs 10 002 crore), RoSCTL (Rs 5 286 cr), remise des prélèvements d’État (Rs 330 crore), RoDTEP (Rs 2 568 crore) et d’autres programmes hérités comme “Target Plus” pour les maisons d’exportation hautement performantes, etc. (Rs 4 831 crore).

La dépense de 2 568 crores de roupies pour le RoDTEP concerne la période janvier-mars 2021 (elle a été introduite le 1er janvier en remplacement du MEIS). Sur le crore de Rs 10 002 pour SEIS, 2 061 crore de Rs ont été réservés pour l’exercice 20. Cela signifie que les exportateurs du secteur des services, y compris ceux des segments des voyages, du tourisme et de l’hôtellerie, pourront réclamer les avantages SEIS pour l’exercice 20, pour lequel une notification formelle était en attente. Cependant, certaines dispositions du SEIS pour l’exercice 20 sont en cours de révision et les tarifs notifiés.

Les exportateurs devront déposer toutes les demandes en attente (jusqu’à l’exercice 21) d’ici le 31 décembre, afin que toutes les cotisations puissent être réglées au cours de cet exercice lui-même, a déclaré Goyal. Le portail informatique du ministère du Commerce permettant aux exportateurs de déposer des réclamations sera bientôt activé pour accepter les demandes. Cela serait intégré à un mécanisme mis en place par le ministère des Finances pour surveiller le provisionnement et le décaissement des incitations à l’exportation dans un cadre budgétaire.

L’Inde a été témoin d’une augmentation des expéditions sortantes au cours de cet exercice et le dédouanement rapide des droits aidera le pays à atteindre un rythme rapide de croissance des exportations, a déclaré Goyal.

Après une baisse de 7% induite par Covid au cours de l’exercice 21, les exportations du pays jusqu’en août ont désormais dépassé même le niveau d’avant la pandémie pendant six mois consécutifs. Les expéditions sortantes au cours des cinq premiers mois de cet exercice ont atteint 164 milliards de dollars, enregistrant un bond de 67% sur un an et de 23% par rapport au niveau d’avant Covid (même période en FY20). Au cours de la première semaine de septembre, les exportations ont atteint 7,5 milliards de dollars, maintenant un rythme de croissance impressionnant, a déclaré Goyal.

Saluant la décision du gouvernement, A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs faîtiers FIEO, a déclaré qu’il aiderait le secteur à répondre à ses problèmes de liquidité et à maintenir ses flux de trésorerie, renforçant ainsi davantage le potentiel d’exportation du pays. Cela renforcera également la confiance des exportateurs dans la volonté du gouvernement d’offrir un soutien étroit alors qu’ils poursuivent un objectif ambitieux, a-t-il ajouté.