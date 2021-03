Grand Alliance redux? Mamata Banerjee écrit à Sonia Gandhi, d’autres leaders de l’opposition pour s’unir contre le BJP

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee (IE)

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a écrit des lettres personnelles aux principaux dirigeants des partis d’opposition opposés au Bharatiya Janata Party (BJP), sollicitant leur soutien pour protéger le fédéralisme constitutionnel en Inde. Parmi les principaux dirigeants auxquels elle a écrit figurent la présidente du Congrès Sonia Gandhi, le chef du PCN Sharad Pawar, le député Staline de DMK, Akhilesh Yadav du parti Samajwadi, Tejashwi Yadav du RJD et Uddhav Thackeray de Shiv Sena.

La lettre a été publiée mercredi par le TMC. Dans la lettre, Banerjee dit que les États non-BJP ont souffert en raison des mesures prises par le gouvernement dirigé par Narendra Modi au Centre. Elle dit qu’elle écrivait cette lettre pour faire part de ses graves préoccupations concernant «une série d’attaques par le BJP et son gouvernement au Centre sur la démocratie et le fédéralisme constitutionnel en Inde».

Le ministre en chef du Bengale occidental a également évoqué l’adoption du projet de loi d’amendement du territoire de la capitale nationale de Delhi par les deux chambres du Parlement et a déclaré qu’il s’agissait d’un développement «extrêmement grave». Avec cette loi, écrit-elle, le gouvernement du BJP au Centre a arraché pratiquement tous les pouvoirs du gouvernement démocratiquement élu de Delhi et les a confiés au lieutenant-gouverneur, un candidat du Centre. «Le lieutenant-gouverneur a été nommé vice-roi non déclaré de Delhi, agissant en tant que mandataire du ministre de l’Intérieur et du Premier ministre», dit-elle.

Banerjee dit également que le parti safran veut empêcher les partis non-BJP d’exercer leurs droits et libertés constitutionnels. Elle allègue que le centre dirigé par le BJP veut diluer les pouvoirs des gouvernements des États et les réduire à de simples municipalités. En bref, écrit-elle, le BJP veut instaurer un régime autoritaire à parti unique en Inde. Le chef de Trinamool, qui est enfermé dans une dure bataille d’assemblée avec le BJP au Bengale, dit que le moment est venu pour une lutte unie et efficace contre les attaques du parti safran contre la démocratie et la constitution.

