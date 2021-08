Grand combat du boxeur Kevin Baldospino à Londres

“Je viens bien préparé, motivé et prêt à faire un bon spectacle.” C’est ce qu’il a prévenu Kevin Baldospino lors de la conférence de presse jeudi dernier en Angleterre devant les caméras de télévision, son rival et le promoteur Eddie entend. L’événement a eu lieu dans le Camp de combat par Matchroon Dans la ville de Brentwood (Essex), près de Londres. Celui avec Club de boxe Miranda et son équipe sont arrivés sur les lieux mercredi avec une PCR négative.

Vendredi, lors de la pesée, il a été constaté que la préparation du boxeur mirandais était excellente. Aucun problème pour perdre la limite des 60 kilos (131,6 livres, 59,7 kilos), tout comme Sûr (131,7 livres, 59,8 kilos).

Hier, à 19 h, les deux concurrents ont sauté dans le spectaculaire ring extérieur du Camp de combat. Et Baldospino a clairement indiqué que ses paroles n’étaient pas de la bravade. Il n’était pas allé à Londres pour récupérer le sac des 8 rounds et donner la victoire au local. Au contraire, il a pris le contrôle du centre du ring, a déployé la ligne droite gauche à plusieurs reprises et rapidement, a relié de bonnes mains au corps de l’Anglais et a placé sa courbe de droite sans ménagement. Les narrateurs britanniques de l’émission télévisée ont maintes fois salué non seulement le courage des Mirandés mais aussi sa bonne boxe.

Les 8 rounds se sont déroulés de manière similaire, avec des alternatives, deux boxeurs colorés alternant attaques et défenses. Tous deux ont clairement indiqué qu’ils savaient comment utiliser la tige et qu’ils se déplaçaient avec brio. Baldospino a emmené à plusieurs reprises son adversaire dans le coin, qui, entre les tours 4 et 7, a accusé le manque d’air que les mains ont généré à l’abdomen des Mirandés.

A la fin du combat, le juge unique a rendu public un score de 75 à 76 favorable à Fiaz. Point unique. Sur les réseaux sociaux, des journalistes spécialisés ont plaidé pour le nul et même pour une victoire par deux points en faveur de Baldospino.

Les Mirandé, nés en Guayaquil, Équateur) Il y a 27 ans, il a maintenant un record de neuf victoires et deux nuls en 17 combats. Le 13 mars 2020, tout était prêt dans la ville de Burgos pour un championnat espagnol, celui de la plume, qui devait se tenir, bien des années après les frères Sanchez ou alors Enfant Bello ils contesteront le leur. Baldospino serait mesuré à Christophe Llorente soutenu par son public grâce à un soutien municipal décisif. C’était le week-end au cours duquel l’état d’alarme a été déclaré. Les retards et les blessures ont conseillé à Baldospino de renoncer à son statut de co-aspirant.

Fiers de son combat, bien que déçus par le verdict, les Mirandés chercheront désormais à additionner des victoires pour se qualifier pour le titre des super poids plume.

