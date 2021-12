« Grand combat » – Ferdinand prédit que le duo de Man Utd sera écarté par Rangnick

L’expert Rio Ferdinand estime que deux stars de Man Utd font face à un « grand combat » pour revenir dans l’équipe sous Ralf Rangnick.

L’Allemand a pris les commandes la semaine dernière et sera en pirogue jusqu’à la fin de la campagne. Les responsables de Man Utd passeront les six prochains mois à chercher son successeur à long terme.

Le premier match de Rangnick à la barre était la victoire 1-0 de dimanche sur Crystal Palace. Les Red Devils semblaient revitalisés sous sa direction, pressant leurs adversaires haut sur le terrain comme jamais auparavant.

Ils ont finalement obtenu leur récompense à la 77e minute alors que Fred bat Vicente Guaita avec une finition en boucle.

Le style intense de Rangnick signifie que certains joueurs pourraient avoir du mal à réintégrer l’équipe. Cela inclut le milieu de terrain français Paul Pogba, qui sera probablement absent jusqu’à la mi-janvier en raison d’un problème à la cuisse.

Deux stars de Man Utd qui pourraient le rejoindre sont les arrières latéraux Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw. Wan-Bissaka, 24 ans, a disputé 17 matches cette saison mais a raté la victoire 3-2 contre Arsenal en raison d’une blessure à la main. Il a été maintenu sur le banc contre Palace, son ancien club, en remplacement de Diogo Dalot.

Shaw, quant à lui, est absent depuis le 20 novembre en raison de complications liées à une commotion cérébrale. L’international brésilien Alex Telles a cherché à impressionner en son absence, aidant les géants anglais à garder une cage inviolée contre Palace.

Apparaissant sur sa chaîne Youtube Five, Ferdinand a envoyé un grand avertissement à Wan-Bissaka et Shaw. « Je dois être honnête, Wan-Bissaka a un sacré boulot pour revenir dans cette équipe. Idem pour Luke Shaw.

« Ils ont tous les deux un sacré boulot. Une chose que ce manager aime, ce sont les arrières latéraux qui peuvent réellement jouer et mettre le ballon. »

Ferdinand a ajouté : « En plus de faire les autres trucs comme le pressing, il veut sortir avec le ballon. C’est la partie la plus faible du jeu de Wan-Bissaka, il va y avoir un gros combat pour qu’il réintègre cette équipe.

La victoire à Old Trafford signifie que United est désormais sixième de Premier League avec 24 points. Ils restent à 11 points de la première place, occupée par Man City. Cependant, l’équipe a une chance de rattraper ses rivaux si la tactique de Rangnick continue de porter ses fruits.

Carragher rend le verdict de Rangnick et Man Utd

Lors de son apparition sur le Monday Night Football de Sky Sports, L’expert Jamie Carragher a rendu son verdict sur Rangnick et United.

« J’ai été impressionné par Manchester United. Du fait que Ragnick a marqué l’équipe dès le premier jour », a déclaré l’ancien défenseur.

«C’était une critique d’Ole Gunnar Solskjaer et c’est une similitude avec Klopp et Tuchel. Il y a tout de suite apposé un tampon, avec son système et en appuyant de face.

« Les meilleurs managers – certainement ces managers allemands qui sont entrés en jeu alors que la saison a déjà commencé – ils ont marqué leur équipe lors du premier match, Tuchel et Klopp, deux des meilleurs managers d’Europe.

« Quoi que vous disiez de la performance de United hier, Rangnick a marqué son équipe. »

