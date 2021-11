Grand coup de pouce à la connectivité du Nord-Est : le doublement de la voie ferrée Digaru-Hojai sera achevé d’ici 2021-2022

En plus de l’augmentation du nombre de trains de marchandises qui circuleront dans la région, la circulation des trains de voyageurs s’améliorera également avec l’amélioration du temps et de la vitesse de déplacement, a ajouté le porte-parole.

Dans un développement significatif pour la région du Nord-Est, le doublement du segment Digaru-Hojai de la section Guwahati-Lumding devrait être achevé selon toute vraisemblance au cours de l’exercice en cours. L’achèvement du segment Digaru-Hojai de 102 km de long rendra la route ferroviaire dans la région à double voie et facilitera le mouvement de plus de trains de marchandises, a rapporté l’agence de presse PTI. Le doublement du segment Digaru-Hojai est entrepris dans le cadre du Northeast Frontier Railway (NFR). Un porte-parole de NFR a déclaré à PTI que le projet allait être achevé au cours de l’exercice actuel de 2021-2022.

Avec l’achèvement du projet, des États comme Manipur, Mizoram, Tripura, Assam et Nagaland seront connectés avec davantage de trains de marchandises. La circulation de plus de trains de marchandises dans la région stimulera les activités économiques et contribuera à accélérer la croissance économique de la région.

Il est pertinent de noter que le gouvernement central avait annoncé l’objectif de doubler le segment Digaru-Hojai dans son document budgétaire de l’année 2015-16. Quelques mois plus tard, en 2016, le gouvernement central avait posé la première pierre du projet. Le segment Digaru-Hojai fait partie de la section Guwahati-Lumding et une connectivité accrue avec la plus grande ville d’Assam, Guwahati, stimulera le commerce et la croissance économique de toute la région du Nord-Est. Environ 50 km de voie ferrée du projet ont été mis en service au cours de l’exercice 2020-21 et le reste doit être réalisé au cours de l’exercice actuel.

En plus de l’augmentation du nombre de trains de marchandises qui circuleront dans la région, la circulation des trains de voyageurs s’améliorera également avec l’amélioration du temps et de la vitesse de déplacement, a ajouté le porte-parole.

