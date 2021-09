Grand coup de pouce pour les MPME de fibre de coco sur l’enclume : le gouvernement prévoit ces étapes clés pour développer l’industrie de la fibre de coco dans la région de Konkan

L’industrie de la fibre de coco compte actuellement plus de 7 lakhs de travailleurs de la fibre de coco, dont 80% sont des femmes à travers l’Inde, tandis qu’il y a 1 570 exportateurs de fibre de coco enregistrés dans le pays. (Image : Coirboard.gov.in)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le Coir Board, dont le siège est à Kochi, relevant du ministère des MPME, cherche à prendre plusieurs mesures pour promouvoir l’utilisation du coco, sensibiliser les entrepreneurs et former les jeunes à l’emploi dans le secteur, dans le but de développer l’industrie du coco dans la région de Konkan. Selon le ministère, l’actuel bureau sous-régional du conseil de coco à Sindhudurg a été déplacé et transformé en bureau régional de Kudal avec suffisamment de personnel et d’espace de bureau. Ce bureau entreprendra des activités renforcées pour le développement de l’industrie du coco au Maharashtra, au Gujarat et à Goa, a indiqué le ministère dans un communiqué. La région de Konkan est une étroite bande de terre côtière du Maharashtra avec une côte de la mer d’Arabie longue de 720 km à l’ouest et parallèle aux chaînes de montagnes Sahyadri à l’est.

Le centre facilitera également l’extension des services du conseil et agira en tant que plaque tournante intégrée pour la promotion de l’incubation et des compétences en bobines, la commercialisation des produits en fibre de coco, l’offre d’assistance technique, la mise en œuvre de programmes, etc. dans les États du Maharashtra, de Goa et du Gujarat. . Le conseil d’administration a également proposé de sensibiliser les artisans du coco à travers des programmes de développement de l’entrepreneuriat et des programmes de sensibilisation aux programmes du ministère des MPME tels que SFURTI, les programmes de développement des marchés pour le renforcement du secteur des exportations, etc.

Selon les données du gouvernement, l’exportation de coco et de produits à base de coco au cours de l’exercice 21 a atteint un niveau record de 3 778,98 crores de Rs, en hausse de plus de 1 021 crores de Rs par rapport à l’année précédente. Le conseil d’administration vise à atteindre la barre des 7 000 crores de roupies dans les exportations de fibre de coco dans «quelques années». Les cinq principaux pays importateurs de fibre de coco en provenance d’Inde en novembre 2020 étaient les États-Unis, suivis de la Chine, des Pays-Bas, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Dans le cadre du programme CVY-Skill Upgradation & Mahila Coir Yojana du ministère, le conseil dispensera une formation à 600 bénéficiaires dans différentes technologies de transformation du coco pour permettre l’emploi et ainsi générer des revenus dans le secteur en profitant du programme de création d’emplois du Premier ministre et des programmes SFURTI. “Un objectif de plan d’action a été fixé pour l’exercice 2021-2022 pour fournir une formation professionnelle aux bénéficiaires potentiels et ainsi développer l’industrie du coco dans la zone”, a ajouté le ministère.

Le conseil d’administration envisage également de créer cinq nouveaux clusters de coco dans le cadre du programme SFURTI avec une dépense financière totale de 25 crores de roupies pour générer des emplois pour 1 600 artisans du coco et d’établir également 50 unités individuelles pour la création d’emplois jusqu’à 1 000 bénéficiaires dans le cadre du programme PMEGP, principalement en se concentrant sur la fabrication de fibres et de fils de coco, de géotextile de coco, de tapis de coco et d’artisanat, d’articles de jardin, de blocs de moelle, de feutre aiguilleté, de fumier de moelle, etc. avec un budget approximatif de Rs 5 crore.

L’industrie de la fibre de coco compte actuellement plus de 7 lakhs de travailleurs de la fibre de coco, dont 80% sont des femmes à travers l’Inde, tandis qu’il y a 1 570 exportateurs de fibre de coco enregistrés dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.