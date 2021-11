Grand double fond avec deux titres argentins ce vendredi à Villa María et par TyC Sports

L’une des agréables révélations de la boxe argentine ces dernières saisons, l’invaincu Gerardo « El Tifón » Vergara, exposera son titre argentin des poids moyens le vendredi 3 décembre contre le dur Chaco Diego « Chacarero » Ramírez, dans l’un des combats stellaires à être réalisée au club Unión Central, à Villa María, Cordoue, dans une autre production de Sampson Boxing et Tello Box, avec la télévision par TyC Sports.

L’autre combat central de la soirée sera celui qui affrontera la combattante locale montante Juliana Basualdo et l’expérimentée Santa Fe Vanesa Taborda, qui croiseront des gants pour la couronne nationale des super coqs, qui est vacante.

Vergara, 27 ans, avec un record immaculé de 14-0 (9 KO), fera la première exposition du titre que Carlos Monzón, Eduardo Lausse et Hugo Corro, entre autres, ont su avoir, dans ce qui sera l’épreuve la plus difficile de sa carrière, après ce qui obtenait la couronne, lors de son dernier combat, contre Emiliano Pucheta (GKOT 9 à San Pedro, en août).

Est-ce que Ramírez, basé à Coronda, Santa Fe, gaucher et 26 ans, a une grande expérience au sein de son record de 24-5-1 (6 KO), dont trois combats à l’étranger dont deux victoires (pour KO à Bradley Skeete – 2018 en Angleterre- et par points à Ramal Amanov, à Dubaï, où sa dernière présentation a eu lieu en septembre de cette année). Il a également été un grand artiste local et champion du monde IBF des poids welters.

Un duel prometteur sera celui entre la locale Juliana « La Profeta » Basualdo (30 ans, gaucher, et une fiche de 5-2-0) contre l’aguerrie Rafaelina basée à Cordoue, Vanesa Taborda (37 ans et 10 – 12-3, 1 KO), puisque tous deux, comme dernier record, sont issus de leurs victoires les plus transcendantes : Basualdo battant la championne du monde Yésica Bopp, en septembre, et « La Negra » Taborda éliminant la locale Eva Voraberger en Autriche, en 2019.

Il y aura également quatre combats complémentaires, mettant en évidence la nouvelle présentation de l’invaincu et grand espoir bahianais Neri Muñoz (6-0, 4 KO), qui affrontera le Buenos Aires Nicolás « El Guapo » Herrera (7-3-2, 3 KO), à huit rounds en poids léger.

Nous continuerons à informer.

Sampson Boxe / Presse Tello Box