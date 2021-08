Grand fan de B ? Amitabh Bachchan propose ses propres NFT mettant en vedette la vie, la carrière et «Madhushala»

Paris Hilton, Lindsay Lohan, le groupe de rock Kings of Leon, le skateur Tony Hawk, Snoop Dogg, le rappeur Azealia Banks, le chanteur écossais Lewis Capaldi et bien d’autres auraient lancé leurs NFT plus tôt. (Photo: IE)

La mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan est sur le point de rejoindre le mouvement mondial autour des jetons non fongibles (NFT). L’acteur légendaire lancera sa propre collection NFT via la plate-forme NFT Beyondlife.club – lancée par les célébrités et la société de marketing et de gestion du sport Rhiti Entertainment et la plate-forme d’échange NFT GuardianLink.io. “J’ai rejoint Rhiti Entertainment Pte Ltd – Singapour et je lancerai bientôt NFT sur la plate-forme”, a déclaré Amitabh Bachchan à propos du partenariat. La première série de NFT en édition limitée à venir comprendra « des vers d’or de ‘Madhushala’ narrés musicalement par Amitabhji avec des histoires en arrière, des affiches signées personnellement soulignant les plus grands jalons de la carrière d’Amitabhji et de rares objets numériques précieux du passé et du présent », selon Beyondlife.club.

À l’échelle mondiale, les célébrités profitent des NFT. Paris Hilton, Lindsay Lohan, le groupe de rock Kings of Leon, le skateur Tony Hawk, Snoop Dogg, le rappeur Azealia Banks, le chanteur écossais Lewis Capaldi et bien d’autres auraient déjà lancé leurs NFT.

« Les NFT sont capables de transformer l’industrie des arts créatifs d’une manière qui profitera à toutes les parties prenantes de l’industrie. Les NFT convertissent les œuvres d’art créatives en actifs numériques qui peuvent être échangés sur un réseau blockchain hautement sécurisé. Les NFT permettent également aux artistes de vendre leur travail virtuellement sans avoir à procéder à une vente aux enchères physique et le fait que les NFT ne peuvent pas être dupliqués rend l’œuvre d’art très unique et crée une valeur monétaire plus élevée. En Inde, les NFT en sont encore à leurs balbutiements, mais avec une icône mondiale comme Amitabh Bachchan qui approuve les NFT, nous pouvons nous attendre à une augmentation massive de l’adoption des NFT en Inde », a déclaré Jay Hao, PDG d’OKEx.com, un échange de crypto-monnaies à Financial Express Online. .

« Il est étonnant de voir à quel point NFT est soudainement un favori parmi les artistes du monde entier pour créer de la valeur financière pour leur contenu. Les opportunités et les possibilités de croissance présentes dans cet espace dépassent l’imagination. Les artistes s’accrochent à cette technologie pour créer une valeur autour de leur vie et de leur travail, qui était presque en sommeil auparavant », a déclaré Arun Pandey, directeur général et président du groupe Rhiti dans un communiqué.

Pour les non-initiés, chaque NFT est unique et ne peut être échangé contrairement aux crypto-monnaies, qui sont identiques les unes aux autres, et peuvent permettre des transactions commerciales. Par exemple, un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin ou Re 1 est égal à un autre Re 1, mais les NFT ne peuvent pas être un moyen de transactions en raison de leur unicité. En juin de cette année, WazirX, l’échange de crypto-monnaies appartenant à Binance, avait lancé le premier marché NFT d’Asie du Sud pour les artistes, les créateurs et les collectionneurs en Inde et à l’étranger afin de créer et d’échanger des actifs numériques uniques qui représentent l’art, la musique, les vidéos, les objets de collection, les articles de jeu. entre autres.

