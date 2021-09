Grand Funk ‘Close To The Best’ sur son deuxième album live

Chemin de fer Grand FunkLes légions de fans de s ont contribué à en faire l’un des groupes de rock les plus vendus aux États-Unis de la première moitié des années 1970. Au milieu de la décennie, ils ont eu une autre chance de découvrir l’énergie du groupe sur scène sur disque. Caught In The Act, le deuxième album live de GFR, a fait ses débuts dans les charts américains le 13 septembre 1975.

Le groupe avait sorti son premier disque en concert dès 1970, lorsque l’ensemble Capitol simplement appelé Live Album est apparu après le succès des titres en studio. À temps et Grand Funk. Le nouvel album, un double, a été enregistré en tournée au début de 1975 et présentait environ 80 minutes de l’extravagance live de Grand Funk, qui comprenait leurs choristes les Funkettes.

La set list comprenait les deux singles à succès de GFR en 1973, “Nous sommes un groupe américain” et leur remake de « La Locomotion », ainsi que le tube “Footstompin’ Music” de 1972 et des favoris antérieurs tels que “Heartbreaker” et “Closer To Home”.

Grand Funk chante les Stones

Le disque s’est terminé avec les versions live de Grand Funk de “Inside Looking Out” des Animaux et les pierres qui roulent‘ “Donnez-moi un abri.” Cette dernière chanson était une caractéristique de longue date de leurs concerts, qu’ils avaient précédemment enregistrés en studio, pour l’album Survival de 1971.

Écoutez la liste de lecture Grand Funk Railroad Best Of de uDiscover Music.

Comme toujours, la sortie a été accueillie avec un manque flagrant d’enthousiasme par de nombreux critiques rock américains, mais la critique de l’album live par Billboard était un résumé plus complet. « La production est bonne partout », écrit le magazine, « avec les instruments, en particulier la guitare de Mark Farner et les claviers de Craig Frost, qui se démarquent. Les voix s’entendent bien et l’ajout de la sauvegarde Funkettes ajoute du plaisir au projet. Excellente duplication ici d’un concert de Grand Funk qui fait preuve d’un professionnalisme que l’on ne retrouve pas sur les précédents concerts en direct.

L’album a atteint la 21e place des charts américains en dix semaines, et comme l’a conclu l’aperçu de Billboard : “Les critiques peuvent se plaindre, mais, pour ce qu’ils ont entrepris de faire, Grand Funk est proche des meilleurs.” Leurs fans étaient entièrement d’accord.

