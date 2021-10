Grand Funk consolide sa place dans la hiérarchie du rock

Chemin de fer Grand FunkLes ventes de en Amérique au cours de leurs cinq premières années de succès en font une lecture impressionnante. Au cours de cette période, à partir de leurs débuts en 1969 avec À temps à la Toutes les filles du monde attention !!! sortie à la fin de 1974, ils ont sorti 11 albums, dont chacun est allé au moins l’or aux États-Unis, six d’entre eux de platine et deux de ces doubles platine. C’est l’une des grandes séquences de certification de l’histoire du rock, et le 14 octobre 1972, ils y ajoutaient, alors que leur sixième album, Phoenix, faisait ses débuts sur le Billboard 200.

Phoenix est le premier album de GFR à ne pas être produit par Terry Knight, le groupe assumant lui-même les tâches de studio. C’était aussi leur dernier avec le nom complet du groupe avant de l’abréger en Grand Funk. La carte de visite était le single « Rock ‘n’ Roll Soul », qui est entré dans le Hot 100 trois semaines plus tôt et s’est hissé à la 29e place. L’album atteint la 7e place et devient disque d’or.

Le nouveau LP présentait une apparition en tant qu’invité du violoniste né en Louisiane Doug Kershaw, qui jouera plus tard avec les pierres qui roulent lors de leur tournée Some Girls en 1978. L’album marque également les débuts en tant que membre Grand Funk du claviériste Craig Frost, qui rejoint ensuite le Silver Bullet Band de Bob Seger.

« Légions de fidèles dévoués et prêts »

Billboard, examinant Phoenix dans la semaine précédant son classement, aux côtés humble tarteLost and Found et l’album de Yes Close To The Edge, observent : « Le Grand Funk a désormais atteint une place quasi permanente dans la hiérarchie du rock. Ils ont des légions d’adeptes dévoués et prêts à chaque représentation et faisant la queue pour acheter chacun de leurs albums.

« Ne décevant personne et peut-être en surprendre quelques-uns, c’est que l’intelligence musicale est l’intelligence musicale réelle qui est apparente sur la plupart de cet album. L’utilisation de la magie de Doug Kershaw est un délice inattendu. Single ‘Rock ‘n’ Roll Soul’ inclus.

