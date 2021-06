CHEMIN DE FER GRAND FUNK se prépare à reprendre la route en 2021, à partir du 2 juillet à Fayetteville, en Géorgie, avec 29 autres spectacles à suivre cette année.

Après avoir joué devant des millions de fans lors des tournées du groupe de 1996 à 2019, GRAND FUNK continuera d’atteindre les nouveaux fans et les fans de longue date sur le “Une sorte de visite merveilleuse”, nommé en l’honneur du groupe 1975 Panneau d’affichage éclatement pop. Originaire de Flint, Michigan en 1969, ce groupe de rock américain le plus vendu des années 1970 est “Comin’ To Your Town To Help You Party It Down”. Notamment, cette année marque le 50e anniversaire du moment où le spectacle du groupe au Shea Stadium de New York s’est vendu plus rapidement que LES BEATLES.

Connu sous le nom de “The American Band”, le groupe énergique de cinq musiciens CHEMIN DE FER GRAND FUNK comprend les membres fondateurs d’origine Don Brewer (chant et batterie, auteur et chanteur du tube à plusieurs millions de ventes “Nous sommes un groupe américain”) et bassiste Mel Schacher, “Le Dieu du tonnerre.” Joindre enfiler et Mel sont de vrais “toutes les étoiles”. Chanteur Max Carl est un vétéran du rock de 38 SPÉCIAL. Max écrit et chanté 38le plus gros succès “Deuxième chance” et a été co-fondateur du légendaire California’s JACK MACK ET LA CRISE CARDIAQUE. enfiler fait référence à Max comme “le meilleur chanteur de soul aux yeux bleus de la planète”. Guitariste principal Bruce Kulick est surtout connu pour ses 12 ans avec EMBRASSER et a des crédits avec Michael Bolton, Pain de viande et Billy Squier. (EMBRASSER membres Gène Simmons et Paul Stanley ont été influencés très tôt par GRAND FUNK.) Claviériste Tim Cash est titulaire d’une maîtrise en musique de l’Université de Miami. Affectueusement appelé “Dr Tim, ses crédits incluent des passages avec Bob Seger et le BANDE A BALLE ARGENT et soul man anglais Robert Palmer.

GRAND FUNK a jeté les bases de groupes tels que ÉTRANGER, VOYAGE, VAN HALEN et BON JOVI avec son son caractéristique, sa voix soul, son instrumentation musclée et ses mélodies pop puissantes. Le fait que GRAND FUNKL’héritage de ‘s règne toujours sur le paysage du rock classique 50 ans après est un témoignage de l’influence et de la résistance du groupe. Méga-coups “Nous sommes un groupe américain”, “Je suis votre capitaine/plus proche de chez vous”, “Locomotion” et “Une sorte de merveilleux” reçoivent toujours une diffusion continue sur la radio rock classique. “Nous sommes un groupe américain” a acquis une notoriété ces dernières années en étant utilisé dans les bandes sonores de films et dans la publicité télévisée/radio. L’énorme succès a été présenté dans un General Motors campagne publicitaire télévisée nationale et dans Disneyle long métrage d’animation de “Les ours des campagnes”. “Nous sommes un groupe américain” a été présenté dans le Cuba Gooding Jr. film “Radio”, et dans le bouclier oscillant “Sahara” mettant en vedette Matthew McConaughey.

De renommée internationale GRAND FUNK a fait le tour du monde, à guichets fermés aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et en Amérique du Sud. L’attrait généralisé du groupe est également évident dans ses prestigieuses réalisations d’enregistrement. Au cours de leur carrière, GRAND FUNK a eu 19 singles dans les charts, huit hits du Top 40 et deux singles n ° 1 (“Nous sommes un groupe américain” et “Locomotion”, les deux vendant plus d’un million chacun). Le groupe a désormais accumulé 13 disques d’or et 10 disques de platine avec des ventes record dépassant les 25 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Le plus récent prix CD d’or a été décerné au groupe pour son package des plus grands succès “La série des collectionneurs”.

Le groupe aux multiples talents perpétue la tradition de GRAND FUNK frappe et crée un nouveau chapitre dans l’héritage de CHEMIN DE FER GRAND FUNK. GFR a attiré 25 000 personnes à leur concert Molson Canal Series à l’extérieur de Buffalo, 20 000 à Albany, New York, et 20 000 fans au centre-ville d’Orlando, en Floride. IEM/Capitole (Musique universelle) a publié un nouveau package des plus grands succès qui comprend un DVD bonus de séquences de concerts rares. CHEMIN DE FER GRAND FUNK‘s 2019 “50 ans de tournée funk” a été un énorme succès et maintenant, avec l’édition 2021 du groupe “Une sorte de visite merveilleuse”, les amateurs aguerris de GRAND FUNK et les fans de rock contemporain découvrant le groupe pour la première fois pourront fêter 50 ans de funk avec CHEMIN DE FER GRAND FUNK.

2021 CHEMIN DE FER GRAND FUNK des dates de tournée:

Des dates de tournée:

02 juillet – Fayetteville, GA – Southern Ground Amphitheatre



04 juillet – Harrisburg, Caroline du Nord – Célébration du 4 juillet à Harrisburg



10 juillet – Chippewa Falls, WI – Foire d’État du nord du Wisconsin



24 juillet – Walker, MN – Moondance Jam



31 juil. – Marion, IL – Centre culturel et civique Marion



06 août – Waterloo, NY – del Lago Resort & Casino



08 août – Webster, MA – Ranch indien



14 août – Mount Pleasant, MI – Soaring Eagle Casino & Resort



27 août – Big Flats, NY – Scène d’été chez Tag’s



Septembre 04 – Portsmouth, OH – (à annoncer)



05 septembre – Wauseon, OH – Foire du comté de Fulton



09 sept. – Cohasset, MA – Cirque Musical Rive-Sud



10 septembre – Hyannis, MA – Cape Cod Melody Tente



17 septembre – Biloxi, MS – Hard Rock Hotel & Casino Biloxi



18 septembre – Kansas City, Missouri – Ameristar Casino Hotel Kansas City



24 septembre – French Lick, IN – French Lick Resort



01 oct. – (à annoncer)



03 oct. – Dallas, TX – (à annoncer)



08 octobre – Northfield, OH – MGM Northfield Park



09 oct. – (à annoncer)



15 octobre – Las Vegas, NV – (à confirmer)



22 octobre – Reno, NV – Grand Sierra Resort



06 novembre – Florence, SC – (à confirmer)



12 novembre – (à annoncer)



13 novembre – (à annoncer)



20 novembre – (à annoncer)



27 novembre – (à annoncer)



03 déc. – (à annoncer)