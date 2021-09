Grand Funk Rock US avec un hymne entraînant

Ils défiaient les médias rock américains depuis des années, avec leurs albums vendus à un million et leurs visites fréquentes au palmarès des singles. Mais au 29 septembre 1973, personne ne pouvait nier que Grand Funk étaient vraiment le groupe du peuple. Tout était là dans le titre de la chanson qui est devenue le single le plus vendu au pays à cette date, “We’re An American Band”.

Les 45 typiquement joyeux de la tenue récemment redessinée, qui a perdu le “Railroad” de son titre à partir de ce single et de l’album du même nom, ont atteint le top quatre ans à la semaine après leurs débuts dans le Hot 100. Cela avait été avec “Machine à remonter le temps,” qui a grimpé jusqu’au n ° 48, l’un des dix singles à culminer sous le Top 20 pour Grand Funk au cours des trois prochaines années.

“We’re An American Band” a été écrit par le batteur Don Brewer et produit, comme tous les l’album éponyme, par Todd Rundgren. Le LP lui-même avait fait ses débuts six semaines plus tôt et se trouvait maintenant au n ° 2, juste derrière le groupe des frères Allman‘s Frères et sœurs.

Triomphe avec Todd

Rundgren, l’artiste-producteur de Pennsylvanie, sortait lui-même de la zone de confort de son album rock. Il entrait dans le monde du Top 40 radio, avec le single à succès de l’année précédente “I Saw The Light” et un autre en route peu de temps après le triomphe de Grand Funk, avec “Hello It’s Me”. Maintenant, il regardait avec fierté « We’re An American Band » faire son ascension constante dans le classement Billboard.

Dans sa dixième semaine, le single a grimpé 2-1 pour remplacer Marvin Gaye‘s « Allons-y » au sommet pendant une semaine, avant que le « Half-Breed » de Cher ne prenne le relais. Plus impressionnant encore, Grand Funk serait de retour dans cette position un peu plus de sept mois plus tard, avec leur remake de “The Loco-Motion” de Little Eva.

