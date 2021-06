Grand Funk surpasse les Beatles au Shea Stadium

En plus de leurs innombrables singles et albums, Chemin de fer Grand Funk prouvaient leur immense popularité en live à partir de la fin des années 1960. Au cours du dernier mois de la décennie, par exemple, ils jouaient au Fillmore East à New York ; en 1970, ils jouent au Cincinnati Pop Festival, alors équivalent new-yorkais, partageant l’affiche avec Jimi Hendrix.

Les chiffres n’ont pas menti

Mais le 5 juin 1971, même les représentants des médias qui n’avaient jamais aimé leur style hard rock populiste durent admettre que GFR était devenu l’un des plus grands groupes de leur génération. Les chiffres n’ont pas menti : ils ont vendu leur prochaine apparition au Shea Stadium de New York, battant le record du box-office détenu par Les Beatles.

Les idoles de Liverpool sont apparues pour la première fois au stade en août 1965, devant une audience record de 55 600 spectateurs, puis à nouveau un an plus tard. Le concert imminent de Grand Funk – avec le soutien de humble tarte – a égalé ce record de fréquentation, mais s’est vendu en seulement 72 heures, alors que le spectacle des Beatles a pris beaucoup plus de temps. 55 000 billets ont été mis en vente à 10 heures ce vendredi, au prix de 4 $, 5 $ et 6 $, et le lundi matin, ils étaient partis.

Alors que ces billets s’envolaient, Survival, le cinquième album de Grand Funk sorti en l’espace de deux ans, a atteint le n ° 6 aux États-Unis. C’était leur troisième Top 10 LP d’affilée et un autre disque de platine ; leur reprise de “Feelin’ Alright” de Dave Mason, qui était la première sur CirculationLe premier album éponyme de 1968 était une modeste entrée dans le Hot 100.

De Hyde Park au Shea Stadium

Le concert de Shea lui-même a eu lieu le 9 juillet, après une énorme tournée nord-américaine et quelques spectacles européens dont une apparition à Hyde Park à Londres six jours plus tôt. L’ensemble comprenait leurs propres succès ainsi que des reprises de “Inside Looking Out” et les pierres qui roulent« Gimme Shelter », que GFR avait enregistré comme dernier morceau de Survival. La version Shea Stadium, présentée ci-dessous, est devenue disponible beaucoup plus tard sur l’album Live: The 1971 Tour de Grand Funk, enregistré à divers arrêts de la tournée mais n’est sorti qu’en 2002.

Le manager du groupe Terry Knight, parlant après une conférence de presse peu fréquentée pour annoncer la date du Shea, a observé l’attitude reniflante des médias envers le groupe en disant : le fait est que c’est une nouvelle d’annoncer que n’importe qui va jouer au Shea Stadium. Mais c’est tout aussi une grande nouvelle d’annoncer qu’aucun artiste américain dans l’histoire n’a jamais tenté cela auparavant. »

Knight a conclu : « Notre objectif n’a jamais été de « vendre » le Shea Stadium ; nous voulons juste le remplir avec nos gens. Ils ont obtenu leur souhait.

