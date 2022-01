Grand geste de Jorge « Travieso » Arce avec Canelo lvarez

Après une année 2021 réussie, Saul « Canelo » lvarez Il cherchera à ratifier tout ce qui a été fait en 2022 et partira à la recherche du titre des 200 livres. Et en cas de victoire, il égalera la marque de Jorge Arce comme le boxeur mexicain avec le plus de consécrations dans différentes catégories de la boxe mondiale.

Cependant, pour « El Navieso » Érable ce n’est pas un problème et il a reconnu que des records devaient être battus. « Je serais très heureux s’il y en avait plus qui gagnent, cinq ou six titres. Et s’il peut me surpasser encore mieux », a exprimé l’ancien champion du monde au site d’Izquierdazo.

Dans la même lignée, Érable Il a ajouté : « Les records sont faits pour être battus. Et je suis content que les gens réussissent, je suis content de ce que j’ai accompli. Et je suis très heureux que davantage de Mexicains continuent de gagner des championnats du monde ».

Sur les critiques que reçoit le combattant de Guadalajara, Érable Il a dit qu’il y aura toujours des détracteurs mais que petit à petit Canelo parvient à fermer la gueule. « Canelo s’est petit à petit couvert la bouche. Les gens le critiquent toujours et il continue de gagner, il continue de gagner. Alors, je pense que les envieux sont ceux qui le critiquent, car notamment je suis très content qu’il réussisse », a-t-il déclaré.

Après avoir joué dans quatre combats difficiles en seulement 12 mois – contre. Forgeron de Callum, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders Oui Plante de Caleb-, à présent Canelo Allvarez se prépare à devenir le premier Mexicain à remporter la couronne cruiserweight.

Au cours de sa longue carrière, Érable il est devenu le monarque des poids mouches légères, mouches, super mouches, poids coq et poids super coq, tandis que lvarezJusqu’à présent, il détient les championnats dans les catégories des poids super welters, moyens, super moyens et mi-lourds.