Grand impact : au-delà de la philanthropie du chéquier

La solution garantit des niveaux d’hygiène optimaux dans les cuisines de l’association.

Par Srinath Srinivasan

GLOBAL TECH CORPORATIONS telles qu’Accenture, Microsoft India et IBM donnent une longueur d’avance à certaines des meilleures startups indiennes dans le domaine de la durabilité et de l’impact social. Soutenu par Accenture et Micro-soft India, Project Amplify a soutenu 10 startups indiennes dans le but de proposer des solutions évolutives utilisant des technologies telles que l’IoT, l’IA qui aboutiraient à des systèmes de surveillance et à la création de cadres de conseil.

« Nous évaluons les startups en fonction de leurs solutions, des objectifs de développement durable associés, de l’impact, du niveau de technologie et de la feuille de route pour les 6 à 12 prochains mois. Les startups sélectionnées sont ensuite intégrées », explique Lathika Pai, responsable pays, Venture Capital and Private Equity Partnerships, Microsoft India.

Jaljeevika, l’une des startups du programme, a créé un cadre de conseil en aquaculture de bout en bout basé sur l’IoT sur Microsoft Azure, qui devrait réduire les dépenses en capital des petits pisciculteurs. « L’objectif de développement est d’améliorer la résilience des ménages ruraux et de promouvoir des modèles de cluster dirigés par des micro-entrepreneurs par le biais de systèmes de production de pêches continentales et d’intégration des chaînes de valeur », explique Neelkanth Mishra, fondateur et PDG du centre pour les moyens de subsistance aquatiques, Jaljeevika.

Dans un autre cas, les startups Syook et Wobot ont collaboré pour un système de surveillance de la santé et de la sécurité pour Akshaya Patra, qui gère le plus grand programme de repas scolaires au monde. Le cadre de la solution, développé par Microsoft et Accenture, comprend des offres des deux startups et aide à construire une chaîne d’approvisionnement résiliente tout en prenant soin des travailleurs de première ligne dans les cuisines. La solution garantit des niveaux d’hygiène optimaux dans les cuisines de l’association.

Accenture et Microsoft offrent aux startups un accès à la technologie, une expertise en matière de conception, des conseils techniques, un mentorat, un accès aux actifs de MS Research lorsque cela est possible et la connexion des startups avec d’autres startups et acteurs de l’écosystème avec lesquels elles pourraient potentiellement collaborer. «Ce programme vise vraiment à garantir que les startups dans le domaine de l’impact social et de la durabilité obtiennent le soutien en termes de technologie et de visibilité pour les aider à accélérer le travail qu’elles font. Nos investissements prennent la forme de plongées technologiques et commerciales approfondies, d’accès aux réseaux, de crédits Azure et d’accès au marché », a déclaré Pai.

En ce qui concerne les défis techniques, SaafWater et WaterMon ont remporté l’appel aux défis du code aux niveaux mondial et régional. Leurs solutions se concentrent sur l’amélioration de la qualité de l’eau et la localisation de la gestion de l’eau via l’utilisation de capteurs, de données et d’analyses. SaafWater est construit sur un framework open source. « Grâce à la communauté technologique et à notre équipe, les défis lors de la conception du matériel, en particulier l’isolation de l’alimentation et l’intégration de certaines technologies lors du développement logiciel, ont pu être relevés », a déclaré Hrishikesh Bhandari, chef de projet, Saaf Water. La solution de SaafWater montrera des données sur la qualité de l’eau qui peuvent être consultées et comprises par tout le monde, y compris ceux qui n’ont pas accès aux smartphones ou à Internet.

WaterMon a l’intention d’utiliser une méthode de crowdsourcing et d’impliquer la participation active des communautés locales. « L’intention est de surmonter les obstacles à l’utilisation efficace des kits de test de l’eau. Le projet s’appuie sur une architecture commune de microcontrôleur basse consommation, une implémentation basée sur des capteurs avec une connectivité cloud pour l’analyse et la génération d’informations exploitables », déclare Aaditya Voruganti, chef de projet, WaterMon.

Chaque équipe gagnante reçoit le soutien de l’équipe Call for Code d’IBM, des partenaires de l’écosystème Call for Code et d’IBM Service Corps pour incuber leur technologie, rendre leur code accessible à tous en open source et déployer leur solution sur le terrain dans les communautés du monde entier. monde.

Chacune des cinq meilleures équipes qui ont remporté l’appel au défi mondial du code 2021 a reçu un prix en espèces et le soutien d’IBM et de la Linux Foundation. Saaf Water recevra 200 000 $ et un soutien pour incuber, tester et déployer sa solution de la part d’IBM Service Corps et de partenaires experts de l’écosystème Call for Code. Il recevra également l’aide de la Linux Foundation pour ouvrir son application.

WaterMon a été honoré en tant que gagnant régional de l’Inde et recevra 5 000 $. « IBM n’impose pas de limites à la propriété intellectuelle des meilleures solutions et ne prend aucune participation au capital. Ce n’est pas de la philanthropie par chéquier », déclare Ruth Davis, directrice de Call for Code.

