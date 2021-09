Grand jour pour l’IAF ! Intronisation du système de missile mortel MRSAM-Barak-8 ; Savoir plus

Un système de missile sol-air à moyenne portée a la capacité d’abattre un avion ennemi à une distance de 50 à 70 km. (Crédit photo : Israel Aerospace Industries)

Jeudi 9 septembre 2021, l’Indian Air Force va installer le système de missiles MRSAM/Barak-8 à Jaisalmer. Ce système a été développé conjointement par l’Inde et Israël et aidera l’IAF à renforcer ses capacités de combat et à se protéger des avions ennemis.

Plus tôt cette année, les deux pays avaient effectué avec succès des tests dans une installation en Inde qui ont validé que tous les composants du système d’armes fonctionnaient.

Outre plusieurs sociétés indiennes et israéliennes, ce système a été conçu et développé conjointement par Israel Aerospace Industries (IAI) et la Defense Research and Development Organization (DRDO).

En savoir plus sur le système de missiles MRSAM/Barak-8

Un système de missile sol-air à moyenne portée a la capacité d’abattre un avion ennemi à une distance de 50 à 70 km.

Selon IAI, le MRSAM comble une lacune à moyenne portée (70 kilomètres) en Inde.

C’est un système avancé qui offre une protection ultime contre différentes plates-formes aériennes.

Il dispose d’un radar à commande de phase avancé, d’intercepteurs avec chercheur RF avancé, de commandes et de contrôle et de lanceurs mobiles.

Il a une liaison de données bidirectionnelle.

En 2017, l’IAI et l’Inde avaient signé un contrat de 1,6 milliard de dollars pour le MRSAM pour les forces terrestres indiennes. Et les entreprises qui ont été impliquées dans ce projet incluent Bharat Dynamics Limited, Bharat Electronics Limited (BEL), Larsen & Toubro (L&T) et Rafael Advanced Defense Systems d’Israël.

Il a été réalisé dans le cadre de l’initiative “Make in India”.

Le MRSAM est utilisé par l’IAF et la Marine. La version navale s’appelle LRSAM et est basée sur le Barak 8. Un contrat de 777 millions de dollars pour sept navires a été signé avec la société d’État Bharat Electronics Limited en 2018.

Le système Barak-1 est déjà en service dans les marines indienne et israélienne. Ce système a été choisi pour être amélioré en un système de missile de défense aérienne supérieur.

Il est devenu un SAM de moyenne portée pour les forces terrestres et cette version s’appelle Barak-8 et a été conçue et développée conjointement par ISI et DRDO, Elta Systems, Rafael et d’autres sociétés.

Ce système offre une défense à 360 degrés contre diverses menaces aériennes et peut engager plusieurs cibles dans toutes les conditions météorologiques ainsi que de jour comme de nuit.

Peut être utilisé pour se défendre contre les hélicoptères, les missiles balistiques, les missiles anti-navires, les avions de chasse, les missiles de croisière et les drones.

Différentes variantes

Il existe trois variantes du système Barak-8 : Barak 8 AMD/LRSAM ; il s’agit d’un système de défense aéronavale. Il a été conçu à l’origine pour la marine israélienne et est maintenant utilisé dans d’autres pays, dont l’Inde.

L’autre variante est le MRSAM ou une moyenne portée et il est livré avec des lanceurs mobiles, un radar de suivi, un système de commandement et de contrôle.

Barak MX la troisième variante est livrée avec une option de configuration flexible. Il peut être utilisé dans des missions terrestres et navales.

