Grand-mère qui a payé pour les panneaux d’affichage de Morgan Wallen parle – “Nous ne nous prosternons pas devant la foule”

Les fans de Morgan Wallen continuent de montrer leur soutien avec de nouveaux panneaux d’affichage à Nashville.

La star de country assiégée a été soumise à une « annulation de la culture » plus tôt cette année après avoir proféré une insulte en vidéo. Mais les fans demandent à l’industrie de la musique de donner une autre chance à leur pays d’origine du Tennessean oriental – ce qui se produit.

Darleen Ingram d’Empire, Alabama, est l’un des plus fervents supporters de Wallen. Lorsqu’il a été annulé de sa participation à plusieurs prix de musique, des panneaux d’affichage ont été affichés à Nashville et à Los Angeles. Darleen Ingram est le cerveau derrière la campagne d’affichage pour garder l’attention sur Wallen.

“Les gens ont le droit de prendre leurs propres décisions, ce n’est pas l’industrie de la musique, les partis politiques, les médias ou toute autre grande entreprise qui doit nous dire ce qui est juste”, a déclaré Ingram.

« Les fans se sont levés et ont dit que nous ne permettions pas que cela se produise. Ils peuvent lui enlever sa diffusion radio et ses prix, mais ils ne nous empêcheront pas d’écouter et de faire entendre nos voix. L’industrie de la musique a bondi si vite, sans prendre le temps d’entendre sa version de l’histoire ou d’évaluer qui sont ses amis. Combien dans l’industrie sont coupables ? demande Ingram.

Mme Ingram a payé les panneaux d’affichage de Morgan Wallen autour de Nashville et de Los Angeles pour montrer son soutien à la star du country. “Nous ne nous prosternons pas devant la foule”, a-t-elle déclaré au Tennessean.

Sa campagne de soutien a peut-être contribué à la réintégration de Wallen par son label, Big Loud. Big Loud est partenaire du grand label Republic Records/Universal Music Group. Wallen a été réintégré après une suspension qui a duré quatre mois.

Big Loud a pris la décision de suspendre officiellement Wallen après l’incident d’insultes racistes en février. Spotify, Apple Music, Pandora, SiriusXM et la plupart des stations de radio country en Amérique ont cessé de diffuser sa musique. Mais l’annulation de Wallen a servi de paratonnerre pour certains, qui ont recherché sa musique – portant les ventes d’albums à un niveau record.

Plusieurs stations de radio de diffusion ont signalé avoir reçu des appels en colère de fans de Wallen. La plupart ont menacé d’arrêter d’écouter les stations qui ne diffuseraient pas sa musique. D’autres fans se sont tournés vers les panneaux d’affichage pour montrer leur soutien lors de remises de prix qui excluaient le chanteur country.

Pandora a levé son interdiction sur Morgan Wallen, susceptible de satisfaire ses fans de musique country. Spotify a réintégré Wallen dans un certain nombre de listes de lecture country, mais pas Hot Country. Il y a quelques jours à peine, sa musique a été rétablie par les grands conglomérats de radio qui l’ont interdit en février.