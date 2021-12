Grand Prix d’Abou Dhabi : Max Verstappen champion du monde de Formule 1

Max Verstappen est le champion du monde de Formule 1 2021, il a remporté sa première couronne de Formule 1 après avoir battu son rival pour le titre Lewis Hamilton lors de la finale de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Dans ce qui a été à la hauteur de sa réputation de course du siècle de F1, Hamilton et Verstappen se sont lancés dès le premier tour. La paire a failli entrer en collision lorsque le pilote Red Bull a bombardé la Mercedes en piqué, forçant Hamilton à sortir de la piste, le Britannique rejoignant la route, en tête.

Verstappen et son équipe se sont sentis lésés et ont fait part de leurs griefs à Michael Masi, qui leur a dit de la fermer et que Max était méchant. Aucune enquête n’a été nécessaire ont estimé les commissaires de course.

Ce qui s’est passé après cela a été une course de chat et de souris, car Verstappen sur la bande rouge Soft Pirellis a payé le prix pour avoir mis à plat ses médiums samedi a été le premier à se dresser. Mercedes a emboîté le pas, les deux prétendants à la bande blanche Hards.

Quand une VSC s’est présentée au 36e tour alors qu’Antonio Giovinazzi a garé une dernière fois son Alfa Romeo. Red Bull a immédiatement opposé Verstappen pour des pneus durs plus frais, 23 tours de moins.

Hamilton est resté à l’écart en choisissant de rester sur les Hards. Verstappen était à environ 16 secondes derrière à ce stade avec plusieurs pilotes doublés entre lui et Hamilton, le Néerlandais chargé de rattraper et de dépasser son rival en piste, un défi de taille avec le rythme de Mercedes et la gestion des pneus de Hamilton.

L’écart est resté limité à cela jusqu’aux dix derniers tours lorsque Verstappen a commencé à se rapprocher, mais Nicholas Latifi a ensuite écrasé sa Williams en se battant avec Haas de Michael Schumacher, ce qui a fait sortir la voiture de sécurité.

Et la plus grande course de F1 du siècle a été décidée dans le dernier tour. Verstappen sur des softs frais était tout simplement trop puissant et a pris l’avantage sur Hamilton pour remporter son premier titre F1.

Verstappen : Cette année a été incroyable. Enfin un peu de chance pour moi

Mais c’était le chaos total car Masi et ses hommes ne se sont pas rendus service avec une décision étrange de laisser passer certains coureurs doublés, et d’autres non.

Quoi qu’il en soit, et quoi qu’il se passe après cela, car il y aura des piques verbales, le pendule a oscillé si souvent cette année qu’il a basculé dans le sens de Verstappen quand cela importait – le tout dernier tour de cette saison remarquable – signifie que le meilleur homme est le champion 2021 du monde.

Dans le cockpit et dans le parc fermé après avoir débarqué de sa Red Bull RB16B, la bravade de Verstappen s’est dissoute en larmes alors que l’énormité de l’exploit se faisait jour sur le joueur de 24 ans, il s’est composé pour résumer sa plus belle journée : « C’est incroyable. Pendant toute la course, j’ai continué à me battre et avoir une opportunité dans le dernier tour, c’est incroyable. J’ai des crampes. C’est fou.

« Je ne sais pas quoi dire. Mon équipe et Honda, ils le méritent. Je les aime tellement et j’aime vraiment beaucoup travailler avec eux. Cette année a été incroyable. Enfin un peu de chance pour moi.

Une partie de la victoire de Verstappen pour le titre revient à Sergio Perez qui a joué l’ailier à la perfection la nuit pour son coéquipier Red Bull, tandis que Valtteri Bottas, son homologue Mercedes, est devenu AWOL.

Verstappen a levé son chapeau à Perez : « Je dois aussi dire un grand merci à Checo. Il mettait tout son cœur à l’ouvrage aujourd’hui, c’était un excellent travail d’équipe et c’est un coéquipier incroyable.

« Mon équipe sait que je les aime et j’espère que nous pourrons le faire ensemble pendant 10 à 15 ans. Il n’y a aucune raison de changer un jour, je veux rester avec eux pour le reste de ma vie. J’espère qu’ils me laisseront.

« Christian et Helmut m’ont fait confiance pour être dans l’équipe en 2016, notre objectif était d’être champion du monde et maintenant nous l’avons fait », a ajouté le champion du monde de F1 2021. La voiture de Perez a été retirée de la course à cause d’un problème ethnique lorsque la troisième place lui a semblé.

Hamilton, dont le règne incroyable a pris fin ce soir, a été gracieux dans la défaite, félicitant Verstappen par la suite et a déclaré: «Tout d’abord, félicitations à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année.

« Mon équipe, tout le monde à l’usine, a travaillé si dur toute l’année, ça a été la saison la plus difficile. Je suis tellement fier d’eux et je suis tellement reconnaissant de faire partie du voyage avec eux.

« Cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné et n’avons jamais abandonné », a ajouté Hamilton.

Hormis les deux pilotes les plus importants ce soir, la première et la deuxième, la troisième place sont allées à Carlos Sainz de Ferrari, l’Espagnol capitalisant sur tout le chaos.

Comme il l’a fait lors de ses débuts en F1 à Bahreïn il y a plusieurs mois, Yuki Tsunoda a impressionné en terminant quatrième, lors de son meilleur week-end de l’année en battant son coéquipier Pierre Gasly qui était cinquième lors d’une bonne journée pour AlpHaTauri.

C’est également une fin solide pour le sort de Honda en F1 alors qu’ils se retirent à nouveau du sport, signant avec trois voitures dans le top cinq, et un premier titre mondial de pilotes depuis que le regretté grand Ayrton Senna a remporté en 1991.

Bottas, comme mentionné, a été inefficace une nuit où il était vraiment nécessaire, terminant sixième et aidant Mercedes à remporter le titre des constructeurs F1 2021 en guise de consolation.

Lando Norris a connu un bon week-end pour McLaren, éclipsant son coéquipier Daniel Ricciardo, le duo terminant respectivement septième et 11e.

