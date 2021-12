Grand Prix d’Abu Dhabi : Hamilton vs Verstappen Clash of the Titans

Lewis Hamilton deviendra soit le premier pilote de Formule 1 à remporter huit championnats du monde de Formule 1, soit sera détrôné par le jeune ennemi juré Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi.

Dimanche, sous les projecteurs de Yas Marina, des feux d’artifice sont attendus entre le duo si le très controversé Grand Prix d’Arabie saoudite de dimanche dernier est quelque chose à se passer.

Soit un record sera établi, un record sûrement destiné à durer plus longtemps que les sept du grand Ferrari Michael Schumacher entre 1994-2004, soit le long règne de Hamilton se terminera par un changement de génération.

Pour la première fois depuis 1974, et seulement la deuxième depuis le début du Championnat du monde en 1950, bien que les systèmes de notation aient changé, deux prétendants au titre abordent le tour final à égalité de points.

C’est le proverbial Clash of Titans dans le concours de F1 du siècle, quel que soit le résultat, l’épreuve de force du Grand Prix d’Abou Dhabi promet d’être l’or des cotes télévisées.

Verstappen a remporté neuf courses contre huit pour Hamilton – un avantage clé qui signifie que le Britannique doit marquer tandis que le pilote Red Bull pourrait même devenir champion pendant la course si son rival abandonnait.

Sinon, celui qui termine devant l’autre – à moins que Hamilton ne soit neuvième et Verstappen 10e avec le meilleur tour – remporte le titre.

Cela a également fait craindre que l’issue ne soit décidée par une collision entre les deux, comme cela s’est produit notoirement dans le passé lors des confrontations finales où tant est en jeu et où un pilote a tout à gagner à éliminer l’autre.

Malgré la conduite agressive de Verstappen, son style sans prisonnier, ses échanges de mauvaise humeur et ses émotions fortes, Red Bull et leur jeune hollandais ont clairement indiqué qu’ils voulaient remporter le titre juste et carré.

« C’est un coureur dur mais un coureur juste, et je ne m’attends pas à autre chose ce week-end », a déclaré le patron de l’équipe Christian Horner au journal Times. « Personne ne veut gagner ce championnat dans un bac à gravier ou dans une enquête des commissaires.

«Ce sont des courses difficiles. Ils sont passés roue contre roue. Mais je pense que, pour tous les fans, vous voulez voir un combat juste et propre dans ce dernier tour et que la meilleure équipe et le meilleur pilote gagnent.

L’ère de la domination Mercedes

Bien que le duel roue à roue entre Hamilton, 36 ans, et son challenger de 24 ans ait un ton d’époque, l’équipe britannique Mercedes peut poursuivre son ère de domination avec une huitième couronne constructeur consécutive.

Ils ont 28 points d’avance et Horner a admis qu’il faudrait un miracle pour les arrêter.

« C’est tout ou rien pour la finale de la saison et c’est incroyable pour le sport, incroyable pour les fans et incroyable pour nous tous aussi », a commenté le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Verstappen a remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi l’année dernière, menant chaque tour depuis la pole position, mais le circuit a été raccourci et modifié depuis lors dans l’espoir de créer plus d’opportunités de dépassement.

Hamilton avait également déjà remporté son septième titre et se remettait d’un contrat COVID-19 qui l’avait forcé à manquer la course précédente à Bahreïn.

Cette fois, le champion en titre devrait bénéficier d’un moteur plus récent que Verstappen et est également sur la bonne voie après trois victoires consécutives.

La course sera un adieu pour le partenaire moteur de Red Bull, Honda, bien qu’ils continueront à assembler les unités de puissance l’année prochaine avant que la société de boissons énergisantes ne reprenne la propriété intellectuelle.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, courra pour la dernière fois pour Mercedes avant de passer chez Alfa Romeo, George Russell remplaçant le Finlandais et faisant ses adieux à Williams.

Les classements inférieurs seront également réglés, Ferrari étant sur le point d’obtenir la troisième place.

Faits et statistiques pour le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Tour du circuit de Yas Marina : 5,281 km. Distance totale : 306,183 km (58 tours) Pole position 2020 : Max Verstappen (Pays-Bas) Red Bull – une minute 35,246 secondes. Vainqueur 2020 : Verstappen Race record du tour : Le circuit a été modifié depuis 2020. Heure de départ : 13h00 GMT (17h00 locales)

Grand Prix d’Abou Dhabi

Le circuit tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Mercedes a remporté six des sept dernières éditions. Cinq pilotes actuels ont gagné à Yas Marina : Sebastian Vettel (2009, 2010 et 2013), Lewis Hamilton (2011, 2014, 2016, 2018, 2019), Kimi Raikkonen (2012), Valtteri Bottas (2017), Verstappen (2020). Hamilton y a été cinq fois en pole. Une seule fois, le vainqueur n’est pas parti en première ligne : Raikkonen de la quatrième place en 2012 avec Lotus.

Victoires de course

Hamilton a un record de 103 victoires en carrière, dont 82 avec Mercedes, sur 287 départs. Il est monté 181 fois sur le podium. Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, a gagné neuf fois cette année contre huit pour Hamilton. Sergio Perez de Red Bull, Esteban Ocon d’Alpine, Daniel Ricciardo de McLaren et Valtteri Bottas de Mercedes ont chacun gagné une fois. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 183, Mercedes 124, Williams 114 et Red Bull 74.

Position de tête

Hamilton a un record de 103 pôles en carrière et a remporté 61 fois la pole. Son coéquipier Bottas a décroché quatre poles en 2021. Verstappen a été en pole neuf fois en 2021, tandis que Charles Leclerc de Ferrari a été le plus rapide en qualifications en Azerbaïdjan et à Monaco. Lando Norris de McLaren était en pole en Russie.

Championnat du monde de Formule 1 2021

Verstappen et Hamilton sont à égalité avec 369,5 points après 21 courses, avec Verstappen en tête pour les victoires. C’est seulement la deuxième fois que les pilotes sont à égalité au sommet avant la course finale. L’autre était en 1974. Cela signifie que si Hamilton prend sa retraite ou ne parvient pas à marquer, Verstappen est champion. Sinon, le champion est celui qui termine devant l’autre – à moins que Hamilton ne soit neuvième et Verstappen 10e mais avec le tour le plus rapide. Mercedes mène Red Bull de 28 points au classement des constructeurs F1 et a besoin de 17 points pour être assuré du titre. Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré le week-end dernier qu’il faudrait un miracle pour les battre. Mercedes serait la première équipe à remporter huit championnats constructeurs successifs. Ferrari en a remporté six d’affilée de 1999 à 2004. McLaren en a remporté quatre consécutivement de 1988 à 1991 et Red Bull quatre de 2010 à 2013.

Jalons

Hamilton est déjà le pilote de Formule 1 le plus titré de tous les temps, mais peut devenir le premier à remporter huit championnats du monde. Verstappen, 24 ans, serait le premier pilote néerlandais à remporter le titre. Le pilote Red Bull serait également le quatrième plus jeune champion de tous les temps – derrière Vettel (23 et 134 jours en 2010), Hamilton (23 et 301 jours en 2008) et Fernando Alonso (24 et 59 jours en 2005). Verstappen compte 17 podiums cette saison et un de plus serait un record pour un pilote dans un seul championnat.

Adieux au Grand Prix d’Abu Dhabi

Dimanche est un dernier Grand Prix pour le champion du monde Ferrari 2007, Raikkonen, désormais avec Alfa Romeo. C’est aussi le dernier pour Bottas chez Mercedes avant de remplacer Raikkonen, pour George Russell chez Williams. Bottas remplace le départ d’Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo. Honda, les partenaires de Red Bull, partent en tant que fournisseur de moteurs. Ce sera également la dernière course avec des pneus de 13 pouces, le sport passant à des pneus à profil bas de 18 pouces pour 2022 dans le cadre du nouveau règlement technique. (Reportage d’Alan Baldwin)