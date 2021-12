Grand Prix d’Arabie saoudite : Hamilton bat Verstappen, c’est sur le fil !

Lewis Hamilton a remporté une course inaugurale du Grand Prix d’Arabie saoudite controversée et pleine d’incidents en battant Max Verstappen, la paire à égalité de points avant la finale de la saison à Abu Dhabi le week-end prochain.

Ce qui doit être considéré comme l’une des courses les plus folles de l’histoire de la Formule 1 était une véritable bagarre avec Verstappen employant des tactiques douteuses dans sa défense agressive de la tête, alors que Hamilton jetait tout sur son rival.

Les deux prétendants ont failli entrer en contact au premier départ, puis à nouveau au deuxième départ et ils ont survécu à partir du moment où Hamilton a commencé à attaquer au 36e tour.

Nobbing et tisser, la paire a échangé des positions, puisant toutes les deux dans leur sac d’astuces, les limites de piste ignorées jusqu’à ce que Verstappen en fasse trop une fois de trop et qu’on lui demande de rendre la position.

Ce qui s’est passé était un jeu du chat et de la souris entre les pitwalls et leurs pilotes, avec Michael Masi et ses hommes chargés de maintenir l’ordre lors d’une course hautement explosive sur le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah.

La tactique de Verstappen a dépassé la marque selon les responsables qui lui ont ordonné de céder la première place à Hamilton, ce qu’il a fait mais n’a pas fait dans un étrange tête-à-tête entre les responsables et les pilotes.

Pour le catalogue des manigances de l’as néerlandais, les stewards lui ont infligé une pénalité de cinq secondes. Jeu là-bas et puis, pas de victoire dans la nuit pour lui.

À un moment donné, l’avant de la Mercedes a touché l’arrière de la Red Bull, faisant voler des morceaux d’aile avant, dans ce qui était apparemment une première (bizarre) tentative de Verstappen de céder la tête comme demandé par le contrôle de course.

Rien ne s’est passé pendant un certain temps jusqu’à ce que finalement Max cède et Lewis s’en sorte où il est resté jusqu’à la fin pour remporter la victoire la plus importante de cette campagne, garantissant que le titre sera décidé le week-end prochain lors de la finale du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Ils sont à égalité de points, celui qui bat l’autre à Yas Marina sera champion du monde de F1 dimanche prochain.

Avant la fin de la nuit, Lewis et Max ont été convoqués par les commissaires de course de la FIA après leur guerre à Djeddah.

Le grand sujet de discussion de Djeddah 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/bkWWqlcbyO – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Hamilton : j’ai essayé d’être aussi dur que possible, mais aussi raisonnable

Les deux pilotes ont été virés en parc fermé, et soyez sûr que la suite ne sera pas agréable car les deux camps sont lésés, les deux ont des reproches justifiés.

Il y aura beaucoup de bavardages après celui-ci. Surveillez cet endroit.

Hamilton a déclaré après sa 103e victoire en Formule 1 : « Je ne sais pas, j’ai couru ici depuis longtemps mais c’était incroyablement difficile. J’ai essayé d’être aussi dur que possible, mais aussi raisonnable et avec toute mon expérience en course au fil des ans, juste pour garder la voiture sur la bonne voie et rester propre.

« C’était difficile mais nous avons préservé notre équipe et nous avons eu toutes sortes de problèmes, en particulier dans la seconde moitié de la saison, et je suis donc vraiment fier de tout le monde », a ajouté le champion du monde.

FEUX ÉTEINTS POUR LE REDÉMARRAGE ! Hamilton rejoint Verstappen dans le virage 1 Verstappen rejoint Hamilton et Ocon, mais c’est le chaos derrière#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/ttXExzcZRb – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Verstappen : Pour moi, ce n’est pas la Formule 1

Pour Verstappen, il s’agissait d’une troisième défaite consécutive, et pour aggraver les choses en piste, il va sans dire qu’il n’était pas un campeur heureux, sortant du podium avec dégoût après avoir déclaré plus tôt : « Ce qui s’est passé aujourd’hui est incroyable et ce sport est plus une question de pénalités que la course. Pour moi, ce n’est pas de la Formule 1.

Quant à avoir été élu Pilote du jour, Max a répondu : « Heureusement, les fans ont l’esprit clair sur la course, au moins ils l’ont apprécié et j’ai tout donné aujourd’hui mais clairement pas assez vite mais toujours content de la deuxième place. »

A part Verstappen et Hamilton, y avait-il quelqu’un d’autre dans cette course ?

En effet, il y avait, hors des projecteurs, la bataille pour la troisième place qui s’est soldée par une course de dragsters dans le dernier tour entre la Mercedes de Valtteri Bottas et l’Alpine d’Esteban Ocon, le Finlandais passant devant la ligne d’arrivée pour monter sur le podium final. place avec le Français quatrième après une course impressionnante, notamment en survivant à l’usure et au métal tordu qui caractérise le milieu de terrain.

Pierre Gasly, un autre qui a tendance à garder la tête quand ceux qui l’entourent perdent la leur était Pierre Gasly qui a terminé sixième pour AlphaTauri

Profitant également de son art de la course astucieux et des circonstances d’une course maniaque, DSaniel Ricciardo a émergé en cinquième position, ce qui a donné à Ferrari de quoi réfléchir. Charles Leclerc et Carlos Sainz étaient respectivement septième et huitième, le duo ayant eu la chance de ne pas se heurter pendant la course.

VOITURE DE SECURITE (LAP 10/50) Mick Schumacher s’écrase lourdement et la voiture de sécurité sort Il rapporte qu’il va bien à la radio 👍#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Schumacher a lourdement écrasé son Haas pour faire sortir un premier drapeau rouge

Plus tôt, la course a été arrêtée pour la première fois lorsque Mick Schumacher a écrasé sa Haas au 14e tour.

Avant l’incident, les cinq premiers restaient inchangés, prenant tous de bons départs avec Hamilton en tête, Bottas le tampon en deuxième, Verstappen troisième, Charles Leclerc quatrième et Sergio Perez cinquième.

Schumacher a perdu le contrôle de la mauvaise manipulation de Haas qui a ébranlé le mur, similaire au lourd shunt de Charles Leclerc vendredi. Même résultat, de gros dégâts à la malheureuse voiture et le rookie a dû se lever tôt, sa journée de travail terminée.

Cela a provoqué une série d’arrêts au stand, avec Hamilton dans les stands, Bottas a considérablement ralenti pour permettre à l’équipage Merc d’empiler leurs pilotes, ce qui a retardé Verstappen qui a gémi à juste titre que le #77 le bloquait et a choisi de rester en dehors.

Le pilote Red Bull menait maintenant, et les choses se sont améliorées lorsque la course a été signalée par un drapeau rouge alors que les commissaires réparaient les barrières. Ce qui a incité Hamilton à gémir.

La course a été arrêtée sur la course 14 qui a bien joué dans les mains de Verstappen alors qu’il menait, il avait devancé les Mercs.

Le moment où @LewisHamilton a égalisé dans la lutte pour le championnat, avec une victoire en Arabie saoudite ⚔️#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/plmETztmoh – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Red Bull a pratiquement perdu le titre des constructeurs F1 2021 au profit de Mercedes

Peu de temps après le premier arrêt, il y a eu le chaos après le deuxième départ, alors que le vétéran de Red Bull Sergio Perez et la recrue de Haas Nikita Mazepin se sont percutés. Un autre arrêt a suivi. Et un autre coup dur pour la soirée Red Bull.

Ce qui était un petit déficit de cinq points pour Mercedes avant la course, Red Bull a maintenant 28 points de retard avec une course restante – les Bulls ont peut-être perdu le titre des constructeurs F1 2021 ce soir.

Un dernier mot sur un incroyable Grand Prix d’Arabie Saoudite à Martin Brundle qui l’a bien résumé : « Cela a été une course sale en termes de tactique.

Checo attend le redémarrage ⏱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/jBHOucB7n0 – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

