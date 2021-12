Grand Prix d’Arabie saoudite : Hamilton vs Verstappen voyage dans l’inconnu

Max Verstappen de Red Bull a sa première chance de remporter le titre de Formule 1 lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche, mais son rival de Mercedes, Lewis Hamilton, vise un triplé de victoires pour mener la bataille jusqu’au bout à Abu Dhabi.

Le septuple champion du monde de F1 Hamilton, 36 ans, a réduit l’écart avec son rival de 24 ans à huit points dans leur affrontement des générations après des victoires consécutives retentissantes au Brésil et au Qatar.

Le championnat de F1 2021 a oscillé entre les deux et est désormais sur le fil du rasoir.

La victoire d’Hamilton sous les projecteurs lors de l’avant-dernière course de la saison sur le circuit urbain ultra-rapide de 6,1 km de Djeddah pourrait catapulter le Britannique en tête tandis qu’un échec à terminer est susceptible de mettre fin à ses espoirs.

Sur le papier, les explosions à fond le long du front de mer de la mer Rouge devraient favoriser Hamilton, dont la Mercedes aura à nouveau le moteur « épicé » qui a propulsé le Britannique du dernier samedi au premier dimanche au Brésil.

« Les deux titres sont grands ouverts et notre mission est claire », a déclaré le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, dont l’équipe compte cinq points d’avance sur Red Bull au classement des constructeurs et peut conclure cette bataille s’il marque 40 points de plus que ses rivaux. .

Les permutations signifient que Max peut remporter son premier titre de F1 à Djeddah, tandis que Lewis peut le mener à la ronde finale

« La voiture s’est bien comportée récemment et est probablement dans la meilleure position de toute la saison, avec les pilotes confiants pour la pousser à la limite. »

Verstappen a remporté neuf courses contre sept pour Hamilton, mais a un combat plus difficile à mener suite à la récente amélioration des performances de Mercedes. Il doit terminer au moins deuxième pour avoir une chance de remporter le titre avec une course à perdre.

Si Hamilton termine cinquième ou plus, le championnat reste ouvert même si Verstappen marque le maximum de points pour la victoire et le tour le plus rapide.

Le Britannique sera cependant à égalité de points avec Verstappen s’il gagne et réalise le tour le plus rapide, même avec le Néerlandais deuxième.

« Je me sens calme, je sais que j’essaierai toujours de faire de mon mieux et nous découvrirons simplement où nous allons nous retrouver », a déclaré Verstappen qui a fait ses débuts en Formule 1 en 2015 à l’âge de 17 ans.

« Rien n’est encore décidé et nous sommes tous prêts à relever le défi, il reste encore beaucoup de courses à faire et nous allons tout donner, c’est sûr.

Bataille pour le meilleur du reste entre Ferrari et McLaren – deux géants tombés dans des moments difficiles

Plus bas dans l’ordre, Ferrari pourrait terminer à la troisième place du classement des constructeurs devant McLaren.

Les Italiens comptent 39,5 points d’avance sur leurs rivaux de Woking avec un maximum de 44 points à gagner après la course de Djeddah.

Avant le Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche, la F1 se souviendra également de Frank Williams, ancien directeur de l’équipe et co-fondateur de l’équipe Williams, décédé dimanche dernier.

L’équipe, la troisième du sport en termes de victoires, a été vendue à de nouveaux propriétaires l’année dernière mais continue de courir sous le nom de Williams. (Rapport d’Abhishek Takle)

