Grand Prix d’Autriche 2021 : heure, chaîne de télévision, diffusion en direct

Pour la première et, espérons-le, la seule fois cette année, une deuxième course a lieu sur le même circuit avec le Grand Prix d’Autriche au Red Bull Ring.

En raison de l’effet continu de la pandémie mondiale sur le calendrier de la F1, le Grand Prix de Styrie a été inscrit au programme le week-end dernier alors que Max Verstappen a remporté quatre victoires consécutives de Red Bull.

Il est maintenant temps pour la course toujours prévue de début juillet sur le site de Spielberg, qui marque un an depuis le retour de la Formule 1 avec le Grand Prix d’Autriche après une mise à pied forcée de près de quatre mois causée par la pandémie.

Verstappen a fait plusieurs références au fait que la semaine dernière était une victoire à domicile et s’il pouvait doubler, cela mettrait son défi de championnat du monde dans une position encore plus forte car il détient déjà une avance de 18 points sur Lewis Hamilton.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix d’Autriche 2021…

Quand est le Grand Prix d’Autriche 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 2 juillet, 11h30 heure locale (10h30 BST)

Entraînement 2: vendredi 2 juillet, 15h00 heure locale (14h00 BST)

Entraînement 3 : samedi 3 juillet, 1200 heure locale (1100 BST)

Qualifications : samedi 3 juillet, 15h00 heure locale (14h00 BST)

Course : dimanche 4 juillet, 15h00 heure locale (14h00 BST)

Où se déroule le Grand Prix d’Autriche 2021 ?

La course se déroule à Spielberg sur le Red Bull Ring, anciennement connu sous le nom d’Osterreichring, l’un des circuits les plus historiques du sport.

Il se trouve peut-être sur le même site, mais ce n’est pas tout à fait la même piste qu’il était dans les années 1970 et 1980, il a été entièrement reconstruit et renommé Ring A1 en 1996 en raison de problèmes de sécurité.

Le tracé moderne se compose de neuf virages, sept à droite et deux à gauche, et dominé par ses trois lignes droites, ce qui en fait un lieu gourmand en puissance où la vitesse en ligne droite est cruciale.

Après avoir été retiré du calendrier en 2003, Red Bull a acheté le circuit, le renommant à nouveau et améliorant l’infrastructure, construisant de nouveaux stands et tribunes.

À la suite de ce travail, il est revenu dans le monde de la F1 en 2014 et est resté dans les délais depuis.

Où puis-je regarder le Grand Prix d’Autriche 2021 ?

Au Royaume-Uni, le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course, de la FP1 à la course, sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV.

Le diffuseur en clair Channel 4 diffusera les meilleurs moments des qualifications et de la course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct depuis l’Autriche. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre des commentaires radio sur la course proprement dite de la BBC et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, de la FP1 du vendredi matin à la course du dimanche après-midi.

Le Grand Prix d’Autriche sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix d’Autriche 2021 ?

Avec Verstappen bien en tête actuellement – il aurait remporté quatre victoires consécutives sans une crevaison de pneus lorsque le Grand Prix d’Azerbaïdjan était à sa merci – il n’est pas surprenant qu’il soit le grand favori pour répéter le succès de Spielberg le week-end dernier.

Voici les principales cotes de Planet Sport Bet :

8/11 Max Verstappen (Red Bull)

2/1 Lewis Hamilton (Mercedes)

12/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

14/1 Sergio Perez (Red Bull)

50/1 Lando Norris (McLaren)

(Dernière mise à jour le lundi 28 juin)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix d’Autriche 2021 ?

Vendredi 2 juillet – 24C, intervalles ensoleillés

Samedi 3 juillet – 25C, possibilité d’averses de pluie légères

Dimanche 4 juillet – 25C, possibilité d’averses légères

Directions pour le Grand Prix d’Autriche

Pour ceux qui voyagent en avion, l’aéroport le plus proche est Flughafen Graz (GRZ), situé dans la ville de Graz. Cependant, ce n’est vraiment une option que pour les vols intérieurs.

Par conséquent, l’aéroport international de Vienne (VIE), situé à environ 200 km du circuit, est votre meilleur pari. De là, vous pouvez louer une voiture ou vous rendre au centre-ville et faire un trajet de trois heures en train jusqu’à Knittetfeld.

Knittelfeld est la gare la plus proche et est bien reliée à chacune des grandes villes autrichiennes. De là, un service de navettes circule les week-ends de course pour emmener les fans sur la piste.

Compte tenu de sa situation rurale, le meilleur moyen de se rendre sur la piste est de conduire, que ce soit dans votre propre voiture ou dans une voiture que vous louez à l’aéroport. Il est situé à côté de l’autoroute S36. Une fois là-bas, prenez la sortie Zeltweg Ost/Spielberg sur la L503 avant de tourner à droite après environ 2 km.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix d’Autriche ?

Depuis qu’il a été incorporé dans le cadre du Championnat du monde à temps plein en 1970, un seul pilote a remporté le Grand Prix d’Autriche à trois reprises – Alain Prost.

Mais Verstappen a également remporté trois courses de F1 dans ce pays, son triomphe en Styrie s’ajoutant à ses victoires en 2018 et 2019.

Exceptionnellement, c’est un circuit où Valtteri Bottas a plus de victoires pour Mercedes que Lewis Hamilton.

Pour ceux qui ont la mémoire plus longue, les trois premiers vainqueurs du Grand Prix d’Autriche des années 1980 étaient Jean-Pierre Jabouille, Jacques Laffitte et Elio de Angelis. Pour Jabouille et De Angelis, c’était l’une des deux seules victoires en carrière en F1.

Choix de pneus pour le Grand Prix d’Autriche 2021

Pirelli a fait un pas plus doux que la semaine dernière pour le Grand Prix d’Autriche, apportant les pneus C3 (durs), C4 (medium) et C5 (tendre).

Ce sont les trois composés les plus tendres de la gamme et cela signifie évidemment que les équipes devront revoir les stratégies qu’elles ont utilisées sept jours plus tôt.

Prêt pour le 2e tour ? #GP d’Autriche 🇦🇹 #Fit4F1 pic.twitter.com/L5y1DbFhX0 – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 28 juin 2021

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 156 points

Lewis Hamilton – 138 points

Sergio Pérez – 96 points

Lando Norris – 86 points

Valtteri Bottas – 74 points

Championnat des constructeurs

Red Bull – 252 points

Mercedes – 212 points

McLaren – 120 points

Ferrari – 108 points

