Grand Prix d’Autriche : un doublé Red Bull à domicile ?

L’armée orange de Max Verstappen est descendue sur la colline de Spielberg, anticipant sans aucun doute une autre victoire pour leur superstar dans la course à domicile de son équipe au Red Bull Ring aujourd’hui.

Si le Grand Prix d’Autriche était un jeu de poker, Red Bull a The Ace et The King en main alors que Verstappen et Sergio Perez commencent la course à domicile de leur équipe devant leurs rivaux Mercedes.

Les champions du monde en titre ont The Queen (Lewis Hamilton) et The Jack (Valtteri Bottas) alignés derrière leurs ennemis. Le précoce Lando Norris de McLaren ? C’est le Joker bien sûr !

Mais l’argent intelligent est sur une quinte flush à l’As pour les garçons de Red Bull, car soyez sûr que tout ce qui est inférieur à un-deux à domicile aujourd’hui sera une déception. Rarement, voire jamais, l’opportunité a été aussi mûre pour les Bleus de vraiment rester dans le couteau dans une course dans laquelle leurs rivaux les poursuivent à nouveau.

Alors que Max vole la vedette avec ses exploits étonnants, Checo coche les bonnes cases pour ses patrons alors qu’il se mesure aux meilleurs talents de cette génération, son coéquipier dans l’autre voiture bleue. S’attendant à une course spéciale du Mexicain alors qu’il devient plus enraciné et confiant au sein de sa nouvelle équipe.

Mercedes, quant à lui, cherchera à limiter les dégâts avec, en particulier, Hamilton, un habitué des courses que Red Bull aurait dû gagner. Avec un nouveau contrat encré, un nouveau feu brûle dans son ventre alors que la chasse s’intensifie. Attendez-vous à un excellent Lewis cet après-midi.

Dans la voiture sœur, partant de la cinquième place, Valtteri Bottas ferait sa part du bien s’il mettait les coudes et soutenait avec vigueur la quête du huitième titre de Hamilton, comme Perez le fait pour Verstappen.

Lando Norris ! Pas assez de mots pour décrire l’ascension et l’ascension de ce grand enfant. Un vrai pilote de course hardcore, intrépide et aussi rapide que les meilleurs, prouvé avec une puissante apparition au premier rang pour McLaren, leur première en neuf ans.

Ce serait formidable de voir le Joker monter sur le podium cet après-midi, la plus haute marche serait magique pour lui, son équipe et la F1 dans son ensemble…

Les performances du conducteur sont là ! 💪 Cette fonctionnalité alimentée par @awscloud explore les données pour voir à quel point chaque pilote est proche du bord, avec la télémétrie en direct de chaque voiture#F1 #F1Insights pic.twitter.com/I8aDIwCM9f – Formule 1 (@F1) 4 juillet 2021

Derrière ce quintette, d’autres sideshows intrigants sont :

Le duo AlphaTauri sera bon à regarder des sixième et septième sur la grille; Pierre pour ce qu’il peut faire s’il survit au premier tour, tandis que Yuki a besoin d’une solide course sans manigance ; Aston Martin a fait du yoyo dans le midpack ce week-end mais on soupçonne qu’ils ont trouvé quelque chose à Spielberg ce week-end… George Russell ! Espérons que ce n’est pas un après-midi passé à reculer après cet effort de qualité surhumain; Ferrari n’était nulle part en quali bien qu’il ait parlé de son package pour Spielberg Reloaded, normal s’ils bombardent en quali, ils trouvent quelque chose dans la course. « Voyons ce qui se passe aujourd’hui » avec du pessimisme partout ; Fernando y a participé tout le week-end et aurait pu faire partie de la demi-douzaine de meilleurs si un Seb traînant n’avait pas garé son Aston Martin sur la ligne de course du pilote Alpine quand cela importait. Le ‘Vandoorning’ d’Esteban a commencé. Regardez cet espace… Last but not least, et malheureusement, où diable est Daniel Ricciardo ?