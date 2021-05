Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021: heure, chaîne de télévision, diffusion en direct

La Formule 1 reste fidèle au thème du circuit de rue alors que nous échangeons Monaco contre Bakou, mais Max Verstappen visera le même résultat.

Tout comme Mercedes semblait se libérer des griffes de Red Bull, Verstappen a remporté une première victoire dominante au GP de Monaco, tandis que Lewis Hamilton est reparti avec un P7 décevant et Valtteri Bottas un DNF.

Et avec cela, Verstappen s’est retrouvé au sommet du classement des pilotes pour la première fois de sa carrière avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Red Bull étant également à la tête du championnat des constructeurs.

Ce fut un week-end rare et très coûteux pour Mercedes, donc les sept doubles champions chercheront à se racheter rapidement à Bakou.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021…

Quand a lieu le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021?

Pratique 1: vendredi 4 juin, 12h30-13h30 heure locale (09h30-10h30 heure britannique)

Pratique 2: vendredi 4 juin, 16h00-17h00 heure locale (1300-1400 heure britannique)

Pratique 3: samedi 5 juin, de 13h00 à 14h00, heure locale (de 1000 à 11h00, heure du Royaume-Uni)

Qualifications: samedi 5 juin, 1600 heure locale (1300 heure du Royaume-Uni)

Course: dimanche 6 juin, 16h00 heure locale (1300 heure britannique)

Où se déroule le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021?

Décrit comme l’une des courses les plus rapides du calendrier de la Formule 1, Bakou s’est rapidement imposé comme un favori parmi les pilotes et les fans.

Le circuit urbain n’a accueilli sa première course qu’en 2016, alors connu sous le nom de Grand Prix d’Europe, mais à partir de l’année suivante, il est devenu le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Il avait pris sa place dans le calendrier chaque année depuis jusqu’à l’annulation de la mise en scène de 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, mais nous sommes ravis de retrouver le circuit de la ville de Bakou pour 2021!

En tant que l’une des pistes les plus longues du calendrier, avec une longueur de 6,003 km et 20 virages, Bakou offre à peu près tout ce que vous attendez d’un circuit, avec un mélange de virages serrés et de lignes droites ouvertes à grande vitesse, y compris un cap de 2,2 km. dans le virage 1.

Les conducteurs découvrent le caractère de la ville historique alors qu’ils se frayent un chemin à travers le centre médiéval de Bakou, naviguant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour de la piste, le long de la promenade de la mer Caspienne.

Avec des points de freinage brusques et des virages aveugles, les pilotes doivent être en alerte car cette piste a très peu de marge d’erreur.

Où puis-je regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021?

Le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV.

Le diffuseur gratuit Channel 4 diffusera de nombreux temps forts des qualifications et de la course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct de Bakou. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre les commentaires radio sur la course de la BBC et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, du FP1 vendredi matin à la course dimanche après-midi.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera diffusé en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés:

États-Unis: ESPN

Canada: RDS (français), TSN (anglais)

Australie: Fox Sports

France: Canal

Italie: Sky Sport F1

Allemagne: Sky Sport F1

Espagne: DAZN

Pays-Bas: Ziggo Sport

Brésil: Bande

Japon: DAZN

Cliquez ici pour une description complète des endroits où vous pouvez regarder l’action de Formule 1 en direct dans le monde entier.

Quelles sont les chances pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021?

Bien que Verstappen ait triomphé à Monaco alors que Hamilton se débattait, les dernières informations du bookmaker montrent qu’il y a très peu de choix entre la paire pour la victoire à Bakou.

Voici les principales cotes de Bet365:

6/5 Lewis Hamilton (Mercedes)

5/4 Max Verstappen (Red Bull)

8/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

17/2 Sergio Perez (Red Bull)

40/1 Lando Norris (McLaren)

(Dernière mise à jour le lundi 31 mai)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021?

Vendredi 4 juin: 23c, ensoleillé

Samedi 5 juin: 24c, ensoleillé

Dimanche 6 juin: 24c, ensoleillé

Comment se rendre au Grand Prix d’Azerbaïdjan

Veuillez noter que les fans ne seront pas présents au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, mais pour référence future, il existe différentes méthodes de déplacement sur le circuit.

Azerbaijan Airlines propose des vols depuis plusieurs grands aéroports européens vers l’aéroport international Heydar Aliyev de Bakou et est votre meilleur pari pour vous rendre dans la capitale. Pour les aéroports qui n’offrent pas de vols directs vers l’Azerbaïdjan, beaucoup ont de bonnes options de vols de correspondance telles que Qatar Airways via Doha.

Une fois à l’aéroport, le meilleur moyen de faire le trajet de 15 miles (environ) dans le centre-ville est en voiture. Bakou a beaucoup d’Ubers disponibles, tandis que les taxis officiels devraient coûter un peu plus de 25 AZN, ce qui revient à environ 11 £.

Si vous arrivez en voiture à Bakou, il n’y a pas de parking officiel désigné sur la piste, bien qu’il y en ait à proximité, comme la zone du boulevard blanc, la zone de stationnement du 28 Mall Park et le boulevard d’hiver.

Des cartes de voyage peuvent être achetées pour utiliser les services de bus du métro et de Bakubus. Le ‘BakiKART’ fonctionne effectivement de la même manière qu’une carte London Oyster, avec la possibilité de précharger la carte ou il y a des points de recharge à chaque station.

Les bus fréquents ont également tendance à circuler pendant le week-end de course, généralement avec des heures de service plus longues que d’habitude pour accueillir les spectateurs de Formule 1. Les principaux bus à noter sont les n ° 5, 65 et 53.

La même chose peut être dite pour le métro local, avec les stations Icheri Sheher, le 28 mai et Sahil, toutes des options viables.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan?

Red Bull et Mercedes sont les seuls vainqueurs à Bakou lors des trois précédentes visites, dont deux à Mercedes.

Il n’y a cependant pas de vainqueur répété du Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec ces deux victoires pour Mercedes réparties entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Trois derniers vainqueurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan:

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

Choix de pneus pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Comme ce fut le cas à Monaco, Pirelli s’en tient aux composés les plus doux de sa gamme pour Bakou, donnant aux pilotes une adhérence maximale pour attaquer ce circuit de rue passionnant.

Cela signifie que le pneu C3 sera le composé dur, le composé moyen sera le C4 et les pilotes auront le C5 disponible comme pneu souple.

La sélection complète des composés # Fit4F1 pour # F1 2021, de #BahrainGP à #AbuDhabiGP! Https: //t.co/uGjNtOtKau pic.twitter.com/HhDW7ZXiJl – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 février 2021

Quels sont les derniers classements du championnat de F1?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 105 points

Lewis Hamilton – 101 points

Lando Norris – 56 points

Valtteri Bottas – 47 points

Sergio Perez – 44 points

Championnat des constructeurs

Red Bull – 149 points

Mercedes – 148 points

McLaren – 80 points

Ferrari – 78 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

