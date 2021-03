Grand Prix de Bahreïn: Premier tour: LEWIS v MAX

C’est le concours de Formule 1 que nous attendions tous: Lewis Hamilton contre Max Verstappen – cette fois pour de vrai à partir du Grand Prix de Bahreïn ce soir.

Le plus grand pilote de l’ère moderne Sir Lewis Hamilton, à la recherche de sa huitième couronne de F1 cette saison pour faire de lui le roi incontesté de la F1, face au prétendant au trône Max Verstappen, qui est devenu la crème de la génération actuelle de superstars.

Honda a livré une puissance supplémentaire, tandis qu’Adrian Newey et son équipe ont enfin préparé la voiture à temps pour démarrer, par opposition à un démarrage lent et une fin puissante qui étaient devenues leur habitude ces dernières saisons.

Mercedes, en revanche, reste l’équipe à battre. La plus grande référence que le sport ait connue, lorgnant son 16e titre en huit années remarquables de son règne dominant et suprême à l’apogée du sport.

S’il y avait un prélude à la saison à venir, la finale à Abu Dhabi l’année dernière a donné un indice sur ce qui pourrait se passer si les Bulls obtenaient de bonnes sommes. Verstappen a humilié Mercedes cette nuit-là, également sous les projecteurs.

Avance rapide à travers l’intersaison la plus courte de mémoire, et le Néerlandais semble avoir les armes pour égaler Mercedes, ce qui lui a été refusé depuis trop longtemps. Le peloton apparaît finalement beaucoup moins déséquilibré en faveur des voitures noires.

Du moins, c’est ce qui est ressorti d’une passionnante séance de qualification qui a préparé le terrain pour la saison 2021. Verstappen était méga, avec un dernier tour tout violet pour arracher la pole d’un peu moins de quatre dixièmes de seconde. Même Hamilton a été impressionné parce qu’il avait fait de son mieux.

Et grand honneur à lui d’avoir savouré le défi d’un adversaire gonflé et bien armé, après avoir de nouveau pris le dessus sur son ailier Valtteri Bottas, et s’être empressé de féliciter Max.

Mais au moins le Finlandais est là ou à peu près, ce qui ne peut pas être dit du nouveau coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, qui avait coché toutes les cases jusqu’à ce que les choses se gâtent lorsqu’en Q2, le Mexicain a opté pour des médiums qui se sont révélés un peu trop ambitieux.

Néanmoins, Checo n’a pas été embauché pour égaler le rythme de son coéquipier (qui peut?) Mais plutôt pour le ramener à la maison mieux que ce qu’Alex Albon et Pierre Gasly pourraient faire par rapport à Verstappen.

Dans le même temps, Perez fait mieux attention au Français précoce qui continue de faire des merveilles avec l’AlphaTauri, lançant à chaque fois un réveil à ses patrons Red Bull qui semblent aveugles à son amélioration et à son rythme indéniable. Il pourrait bien être la mouche dans la pommade «l’expérience Perez».

Néanmoins, attendez-vous à ce que Perez rebondisse et brille dans la nuit en faisant ce qu’il fait de mieux, en tirant le meilleur parti des courses où l’attrition est élevée, car il serait juste de deviner que la course de ce soir sera l’une de celles-là; les nuits du désert ont tendance à produire des surprises et des drames comme nous en avons été témoins l’année dernière.

Pour le reste, nous verrons ce que Ferrari a sur le rythme de la course avant de les reléguer dans le chaos du milieu de terrain où McLaren, Alpine, Alpha Tauri et les autres s’affronteront.

Et bien sûr, il y a une foule d’autres spectacles intrigants sur les cartes lors de l’ouverture de ce soir alors que les projecteurs tombent sur:

Que peut faire Sebastian Vettel à propos de sa forme en cascade et d’une pénalité sur la grille qui le verra commencer la course depuis le fond de la grille? Regardons-nous Esteban Ocon être Vandoorne-ed par Fernando Alonso? Des deux Charlies, Leclerc et Sainz, en Rouge, qui craquera en premier? Quelle est la qualité de Yuki Tsunoda? Mick Schumacher et Nikita Mazepin et la charrette à âne Haas ils doivent conduire… Etc, etc…

C’est le préambule de ce qui devrait être un cracker de la course avec tant de points de discussion prêts à être allumés plus tard ce soir. Nous allons tout couvrir pour vous sur cette page au fur et à mesure que les choses progressent. La plupart d’entre vous connaissent le score, alors restez à l’écoute et profitez-en!

Statistiques de . pour le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison de Formule 1 dimanche sur le circuit de Sakhir:

Distance au tour: 5,412 km. Distance totale: 308,238 km (57 tours) Vainqueur 2020: Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) Pôle Mercedes 2020: Hamilton, une minute 27,264 secondes. Tour le plus rapide en 2020: Max Verstappen (Pays-Bas) Red Bull 1: 32,014 Record du tour: Une minute 31,447 secondes, Pedro de la Rosa (Espagne), McLaren 2005. Heure de départ: 1600 GMT (1800 heure locale)

Grand Prix de Bahreïn

Bahreïn, qui a fait ses débuts sur le calendrier en 2004, accueille la course d’ouverture de la saison pour la première fois depuis 2010 après l’avoir fait également en 2006. Hamilton a remporté les deux derniers Grands Prix de Bahreïn. Le Britannique et Sebastian Vettel, désormais avec Aston Martin, sont tous les deux quatre fois vainqueurs à Bahreïn. Ferrari a remporté le GP de Bahreïn six fois, plus que toute autre équipe. Le Grand Prix de Sakhir en décembre a utilisé le circuit extérieur pour la première fois et a été remporté par le Mexicain Sergio Perez pour Racing Point (maintenant Aston Martin). La course de dimanche n’a lieu que 16 semaines après la course précédente à Bahreïn.

Victoires de la course

Hamilton a un record de 95 victoires en carrière, dont 74 avec Mercedes, sur 266 départs. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 182, Mercedes 115, Williams 114 et Red Bull 64. Les anciens champions McLaren et Williams n’ont pas gagné depuis 2012. Mercedes a été battue lors de ses deux dernières courses. Ils n’en ont pas perdu trois de suite depuis 2019. Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a remporté la course d’ouverture de la saison au cours des deux dernières années.

Position de tête

Hamilton a un record de 98 pôles de carrière. Verstappen a cassé la série de pole départs de Mercedes qui s’étendait jusqu’en 2014.

Rookies F1

Mick Schumacher, fils de Michael et neveu de Ralf, sera le troisième membre de sa famille à courir en Formule 1 lorsqu’il fera ses débuts dimanche avec Haas. La Russe Nikita Mazepin et la Japonaise Yuki Tsunoda sont également de nouvelles arrivées. Haas est la seule équipe avec une formation entièrement recrue.

Jalon

Ferrari a sa plus jeune gamme depuis 1968, avec Charles Leclerc (23) et Carlos Sainz (26) Aston Martin revient en tant que constructeur pour la première fois depuis 1960. Alpine, l’équipe renommée Renault, fait ses débuts en tant que marque.

Rapport en cours…