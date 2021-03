Grand Prix de Bahreïn, première partie · .

La saison de F1 2021 est à nos portes et Dieter Rencken est de retour dans le paddock pour apporter ses reportages réguliers dans les coulisses.

Mercredi

Le premier grand prix de l’année est toujours une occasion très spéciale – que ce soit en tant que pilote, membre de l’équipe, fan ou représentant des médias – et d’autant plus cette année compte tenu des circonstances particulières qui prévalent encore à travers le monde. Il y a un an, la semaine dernière, la F1 s’est arrêtée complètement à la veille du Grand Prix d’Australie, et il est tout simplement incroyable – et un témoignage élogieux de la résilience du sport – que les 10 équipes aient survécu.

J’avais, bien sûr, assisté à des tests de pré-saison ici à Bahreïn il y a quinze jours mais, contrairement à plusieurs de mes collègues, je suis rentré en Europe entre-temps où j’avais des affaires à faire. Heureusement, rentrer dans le pays avec un visa à entrées multiples était un jeu d’enfant, tout comme le test Covid lors de la procédure d’arrivée.

Ayant déjà rendu compte de la complexité des voyages internationaux sous Covid, je ne vous ennuierai pas avec des détails, sauf pour enregistrer que près de 30 heures se sont écoulées entre le départ de chez moi et le fait d’être « libre » après la réception de mon résultat de test (négatif) à Bahreïn.

Un bonus de bienvenue, cependant, était de rattraper Mark Webber à l’aéroport de Bahreïn alors que nous attendions nos bagages – nous nous étions toujours très bien entendus, et en fait, il m’avait demandé en 2008 de suggérer un nom pour son (alors) le dernier ridgeback que le chien et moi avons à l’origine harked de la même région. J’ai suggéré Simba, et je suis honoré qu’il ait nommé le chien ainsi. Dans mon livre, un chien est toujours une bonne personne.

jeudi

Dirigez-vous vers le circuit et en cours de route, demandez-vous combien de collègues – en particulier ceux des grandes maisons d’édition – feront le voyage. Le centre des médias est au mieux occupé à 70%, le manque d’espace sous Covid ne peut donc pas être cité comme une excuse. Bravo à mes collègues néerlandais: tous les grands débouchés sont représentés, tandis que le soutien allemand est également fort. Au prorata, la Grande-Bretagne n’est pas bien servie, The Mail envoyant le seul représentant de Fleet Street.

Le Grand Prix étant un événement crépusculaire – bien qu’avec un horaire traditionnel dans les fuseaux horaires européens – je m’en tiens à l’heure de la maison à Bahreïn, donc après un déjeuner plutôt tard, c’est l’heure de la conférence de presse de la FIA. J’ai des sentiments mitigés quant à l’inclusion des questions des enfants locaux – je suis absolument en faveur d’encourager et de s’engager avec les futurs fans, mais je me demande s’il est approprié de les intégrer dans le créneau horaire restreint.

Alors que certaines des questions étaient amusantes, le test acide consiste sûrement à savoir si elles ont gagné en popularité dans les médias mondiaux – il ne semble pas que ce soit le cas. Une meilleure plate-forme serait sûrement une chaîne dédiée sur le service de télévision interne de F1 en utilisant le temps gagné grâce à la réduction du temps de piste de trois heures à deux le vendredi pour une interaction en direct avec les conducteurs.

Au cours de la conférence, je suis étonné que Fernando Alonso indique qu’entre avril et juin, il a rencontré un groupe de Renault – dont le futur président Luca de Meo – pour organiser son retour en F1 avec l’équipe Alpine. À l’époque indiquée, De Meo était censé être en congé de jardinage de l’ancien employeur Seat avant de prendre son nouveau poste.

Je vérifie avec Alonso que c’était bien le cas – il le confirme – et je classe mentalement l’affaire pour un suivi.

vendredi

Arrivée à midi sur le circuit, avec le mercure déjà dans les années 30 et des températures encore plus élevées attendues samedi. En revanche, une tempête de sable – comme prévu lors des tests du week-end de course par le responsable des médias du circuit – est attendue dimanche. La région a été soumise à une tempête de sable lors de la première journée des essais, et ce fut une expérience très féroce, avec des maisons et des voitures à proximité endommagées.

Curieusement, même pendant les vents violents dans la montée de la tempête, les temps au tour ont à peine baissé. Le patron de Pirelli F1, Mario Isola, a attribué cela à la «macro-rugosité» de l’asphalte. Il pense que le sable remplit les pores plutôt que de reposer sur la surface de la piste, où il provoquerait un glissement par perte de traction. Une théorie intéressante, et qui pourrait être mise à l’épreuve dans des conditions de course dimanche.

Le format révisé du vendredi, avec les deux séances d’essais libres réduites de 30 minutes à une heure chacune, a certainement pimenté le premier jour. Avec le même nombre de pneus disponibles qu’auparavant, les séances étaient certainement animées. Au moins, le circuit de Bahreïn accueille les spectateurs – bien que seuls ceux qui ont été complètement vaccinés ou récupérés de Covid – ils ont donc apprécié des séances amusantes.

J’apprécie énormément les conférences de presse de la FIA de vendredi, et aujourd’hui ne fait pas exception: je pose ma question au CEP alpin Laurent Rossi – assistant à sa première session de ce type – qui dit que le contact avec De Meo était interdit avant sa date de début du 1er juillet, ajoutant: «Je trouve c’est à peine croyable ». Que cela se réfère aux réunions ou aux commentaires d’Alonso n’est pas clair; Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que l’ancien employeur de De Meo, Seat, aimerait connaître la vérité.

Au cours de la conférence, je me penche également sur le partage potentiel de la propriété intellectuelle entre les grandes équipes et leurs clients, bien que cela soit implicitement interdit à la suite de la saga des photocopieurs de conduit de frein Racing Point de l’année dernière. Ce sera certainement un sujet brûlant cette année, alors surveillez cet espace.

