Grand Prix de Belgique 2021 : Heure, chaîne de télévision, diffusion en direct

La Formule 1 se dirige directement vers le Grand Prix de Belgique après sa pause estivale, et la course au titre reste très dans l’équilibre.

Rarement une dispute à deux équipes sur les titres Pilotes et Constructeurs prend un changement aussi radical en seulement deux courses, mais, cette saison, c’est précisément ce qui s’est passé.

Après avoir été éliminé dans le premier tour à Silverstone et au Hungaroring, Max Verstappen est passé de leader confortable à la poursuite de Lewis Hamilton, tandis que Red Bull a également perdu la tête du championnat des constructeurs au profit de Mercedes.

Maintenant, après s’être regroupé pendant la pause estivale, Red Bull doit stabiliser le navire et se remettre sur la bonne voie. Une victoire à Spa-Francorchamps serait le point de départ idéal.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix de Belgique 2021…

Quand est le Grand Prix de Belgique 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 27 août, de 11 h 30 à 12 h 30 (10 h 30 à 11 h 30, heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2 : vendredi 27 août, 15h00-16h00 (14h00-15h00 heure du Royaume-Uni)

Entraînement 3 : samedi 28 août, 1200-1300 (1100-1200 heure britannique)

Qualifications : samedi 28 août 15h00 (14h00 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 29 août 15h00 (14h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix de Belgique 2021 ?

Le Circuit de Spa-Francorchamps est l’un des circuits les plus emblématiques du calendrier de la Formule 1.

Basée dans la petite commune de Stavelot, cette piste a accueilli presque tous les Grands Prix de Belgique depuis 1983, ne manquant que 1984, 2003 et 2006.

Tout au long de son histoire, Spa a subi plusieurs changements de conception, mais le plus notable a été de loin en 1979 lorsqu’il a été coupé d’un circuit de 8,76 milles à sa longueur actuelle de 4,32 milles. Dans le processus, cette piste est passée de l’utilisation de routes publiques à une installation de course permanente avec 20 virages.

Spa est considéré comme l’un des tests ultimes d’un pilote. En particulier, la combinaison de virages Eau Rouge et Raidillon est l’un des spectacles les plus spectaculaires de la Formule 1, surtout lorsque les voitures y sont lancées à plein régime.

Et comme si le circuit en lui-même n’était pas assez difficile, Spa a l’habitude de produire une météo très imprévisible. Parfois, il peut pleuvoir sur une partie du circuit, mais sec et ensoleillé sur une autre partie.

Où puis-je regarder le Grand Prix de Belgique 2021 ?

Au Royaume-Uni, le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course, de la FP1 à la course, sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV. Le diffuseur en clair Channel 4 diffusera les moments forts du week-end de course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct depuis Spa. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre des commentaires radio sur la course proprement dite et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, de la FP1 du vendredi matin à la course du dimanche après-midi.

Le Grand Prix de Belgique sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix de Belgique 2021 ?

Voici les principales cotes de Planet Sport Bet :

11/10 Max Verstappen (Red Bull)

5/4 Lewis Hamilton (Mercedes)

12/1 Sergio Perez (Red Bull)

22/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

33/1 Lando Norris (McLaren)

(Dernière mise à jour samedi 21 juillet)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix de Belgique 2021 ?

Vendredi 27 juillet – 16c, éclaircies

Samedi 28 juillet – 17h, éclaircies

Dimanche 29 juillet – 19c, éclaircies

Itinéraire vers le Grand Prix de Belgique

Spa-Francorchamps est situé au centre de la Belgique entre Liège et Bruxelles. L’aéroport international le plus proche est Bruxelles Zavantem, à environ 110 km (70 miles), mais les avions privés peuvent utiliser l’aéroport de Spa La Souveniere qui n’est qu’à 5 km (3 miles).

Depuis 2019, il existe désormais un service de navettes qui relie les grandes villes régionales au circuit les trois jours du week-end du Grand Prix de Belgique 2019. Ces villes comprennent Aix-la-Chapelle (Aix-La-Chapelle), Amsterdam, Anvers, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Charleroi, Düsseldorf, Eindhoven, Gand, Liège, Lille, Luxembourg, Maastricht, Mons et Namur.

La gare centrale de Verviers est la grande gare la plus proche du circuit. Des navettes de Verviers à Spa (bus 294 ou 395) circulent régulièrement les week-ends de course avec un temps de trajet de 45 minutes.

Si vous êtes en voiture, Spa-Francorchamps est accessible par l’autoroute E42. Heureusement les routes de campagne qui entourent la piste sont bien balisées.

Adresse : Route du Circuit 55, 4970 Stavelot, Belgique

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix de Belgique ?

Le Grand Prix de Belgique a une histoire illustre qui remonte à 1925.

Quand on regarde la carrière du légendaire Michael Schumacher, ce lieu en est devenu synonyme. Le septuple champion du monde ferait ses débuts ici en 1991, alors qu’il est le pilote le plus titré de l’histoire de cette épreuve en tant que sextuple vainqueur.

Oh, et on se souvient également de lui pour ce fameux accrochage à Spa avec David Coulthard en 1998.

Il y a trois vainqueurs répétés du Grand Prix de Belgique sur la grille, Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton avec quatre chacun, tandis que Sebastian Vettel en compte trois.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix de Belgique sont les suivants :

2020 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2019 : Charles Leclerc (Grande-Bretagne, Ferrari)

2018 : Sebastian Vettel (Allemagne, Ferrari)

2017 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2016 : Nico Rosberg (Allemagne, Mercedes)

2015 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2014 : Daniel Ricciardo (Australie, Red Bull)

2013 : Sebastian Vettel (Allemagne, Red Bull)

2012 : Jenson Button (Grande-Bretagne, McLaren)

2011 : Sebastian Vettel (Allemagne, Red Bull)

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Lewis Hamilton – 195 points

Max Verstappen – 187 points

Lando Norris – 113 points

Valtteri Bottas – 108 points

Sergio Pérez – 104 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 303 points

Red Bull 291 points

Ferrari – 163 points

McLaren – 163 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

Choix de pneus pour le Grand Prix de Belgique 2021

La sélection complète de composés #Fit4F1 pour #F1 2021, de #BahrainGP à #AbuDhabiGP !https://t.co/uGjNtOtKau pic.twitter.com/HhDW7ZXiJl – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 février 2021

Pirelli a décidé de s’installer au milieu de sa gamme pour le Grand Prix de Belgique 2021.

Cela signifie que le caoutchouc C2 sera le pneu dur, le C3 a été choisi comme pneu medium et le pneu tendre à Spa sera le C4. Et rappelez-vous, la pluie n’est jamais loin ici, donc les intermédiaires et les mouillés peuvent bien être nécessaires.

Les pneus Pirelli vont de C1 à C5 avec une souplesse croissante au fur et à mesure du nombre.