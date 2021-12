Grand Prix de F1 d’Abou Dhabi | Ce dont Hamilton et Verstappen ont besoin pour être champions

10/12/2021

Le à 19:56 CET

Max verstappen et Lewis Hamilton Ils sont à égalité de points (369,5) en l’absence du GP d’Abou Dhabi qui débute ce vendredi 10 décembre.

À ce jour, le Néerlandais est le leader du Championnat du monde des pilotes 2021 pour avoir remporté plus de victoires que Lewis (9 contre 8).

Les comptes de l’un et de l’autre à faire envisagent des combinaisons différentes.

VERSTAPPEN EST CHAMPION SI …

1. Terminer devant Hamilton, marquer ou pas.

2. Aucun des deux ne marque.

3. Il réalise le tour le plus rapide et termine 10e et Hamilton est 9e.

4. Il réalise le tour le plus rapide et termine 9e et Hamilton est 8e.

HAMILTON EST CHAMPION SI…

1. Terminez devant Verstappen aux points.

2. Terminez 10e ou mieux si Verstappen se couche ou ne marque pas.

Dans tous les cas, la dernière chose dont la F1 a besoin est que le pouls se termine par un accident et que les deux soient assommés, ce qui donnerait la couronne à Verstappen.