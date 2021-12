Grand Prix de F1 d’Abou Dhabi | Hamilton : « Nous sommes sortis avec des pneus différents, voyons ce qui se passe »

11/12/2021 à 17:58 CET

Le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui partira deuxième, juste derrière -au premier rang- du Néerlandais Max verstappen (Red Bull) ce dimanche au Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de l’année, qui décidera du championnat du monde de Formule 1 entre eux – égal à points (369,5) mais avec une victoire de plus pour le pilote des Pays-Bas-, il a déclaré après la qualification de Yas Marina que sortira « avec des pneus différents (lui avec le médium et son adversaire avec le soft) « et ça » voyons ce qui se passe. «

« Je félicite Max, il a fait un tour sensationnel», a déclaré Hamilton, 36 ans -douze de plus que son grand rival-, en visant ce dimanche un huitième titre mondial inédit, qui dénouerait en sa faveur l’égalité qui unit l’Allemand Michael Schumacher.

« Il a fait un excellent travail et nous ne pouvions tout simplement pas le suivre. » a commenté le spectaculaire et excentrique champion de Stevenage, qui a perdu plus de trois dixièmes de retard sur son rival dans le temps principal pour le dernier Grand Prix de Coupe du monde le plus excitant de ces dernières années.

« Il avait déjà l’air très bien lors des derniers essais libres« , a déclaré Hamilton, qui, il y a une semaine, à Djeddah (Arabie saoudite) a porté à 103 ses propres records historiques de » pole positions » et de victoires dans la catégorie reine du moteur.

« Sur la grille, nous commencerons avec des pneus de différents composés, nous devrons donc voir ce qui se passe», a commenté sur le circuit de la capitale des Emirats Arabes Unis le capitaine de Mercedes, qui a été hué, lors de son interview au pied de la piste, par le public présent à Yas Marina, où se trouvaient ce dimanche au moins une dizaine de milliers de Néerlandais supporters de leur pays pour soutenir, évidemment, Verstappen.

« La vérité c’est que je ne comprends pas pourquoi ces gens font ce bruit« , a déclaré Hamilton, qui, interrogé plus tard, a nié avoir ressenti la même pression qu’en 2016, lorsqu’il avait perdu le titre au profit de son coéquipier allemand de l’époque, Nico Rosberg.

« Il est difficile de comparer, ce sont des scénarios complètement différents ; en ce qui concerne la chance aussi. Maintenant je me sens beaucoup mieux; et je suis aussi un meilleur pilote qu’en 2016″, a expliqué la star britannique, qui vise également à remporter avec son équipe le huitième titre consécutif du Championnat du monde des constructeurs, que Mercedes mène avec 28 points d’avance sur Red Bull.