Grand Prix de F1 d’Abou Dhabi | Horaire et où regarder les séances d’entraînement de Formule 1 à la télévision

10/12/2021

Le à 22:48 CET

La Formule 1 en direct ce samedi 11 décembre les entraînements officiels de la Grand Prix d’Abou Dhabi, dans ce qui est la dernière épreuve du calendrier de la Coupe du monde 2021. le programme d’entraînement et de course et où regarder ce dernier Grand Prix à la télévision de F1 qui couronnera le champion.

Ce vendredi, lors de la première séance d’essais libres à Yas Marina, les Britanniques Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide avec un temps plus qu’intéressant (1’23″691), devant le Français Esteban Ocon (+0.343, Alpine) et son partenaire, Valtteri Bottas (0 « 392).

L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes) et Max verstappen (Red Bull) jouera le titre des pilotes sur le circuit de Yas Marina à partir de ce vendredi 10 décembre. Ils arrivent à Abu Dhabi à égalité de points au classement de la Coupe du monde.

HORAIRES DU GP D’ABU DHABI F1

Formation gratuite 3: 11h00 – 12h00 CET

Classement : 14h00 CET

Course : 14h00 CET (58 tours)

Vivez la finale de la saison de F1 sur DAZN.

À QUELLE HEURE ET O VOIR LE GP D’ABU DHABI À LA TÉLÉ?

En Espagne, on peut le voir à la télévision à travers DAZN ou Movistar Plus. La chaîne thématique Movistar Plus Formula 1 a été renommée DAZN F1 et les chaînes DAZN1 et DAZN2 sont activées.

L’avant-première des séances d’entraînement officielles de ce samedi 11 décembre commence à 11h00 (CET) sur DAZN et la course du dimanche commence à 14h00 (CET).

De plus, vous pouvez suivre en direct toutes les informations sur l’entraînement et la course du GP de Formule 1 Abu Dhabi sur le site SPORT avec le précédent, le meilleur résumé et les déclarations des protagonistes.