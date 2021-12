Grand Prix de F1 d’Abou Dhabi | Programme et où regarder la course de Formule 1 d’aujourd’hui à la télévision

12/12/2021

Le à 09:58 CET

Programme et où regarder la course de F1 d’aujourd’hui à la télévision à partir de Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi dans laquelle nous rencontrerons le champion de la Coupe du monde 2021. Nous vous détaillons Calendrier des courses de F1 et où le regarder à la télévision.

néerlandais Max verstappen partira de la pole aujourd’hui et Lewis Hamilton Il le fera depuis la deuxième position sur la grille. Calendrier des courses de F1 et où le regarder à la télévision.

L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes) et Max verstappen (Red Bull) joue aujourd’hui pour le titre des pilotes sur le circuit de Yas Marina après avoir atteint la dernière épreuve du calendrier à égalité de points au classement de la Coupe du monde.

HORAIRE F1 GP ABU DHABI

Course : 14h00 CET (58 tours)

Vivez la finale de la saison de F1 sur DAZN.

À QUELLE HEURE ET O VOIR LE GP D’ABU DHABI À LA TÉLÉ?

En Espagne, on peut le voir à la télévision à travers DAZN ou Movistar Plus. La chaîne thématique Movistar Plus Formula 1 a été renommée DAZN F1 et les chaînes DAZN1 et DAZN2 sont activées.

L’avant-première de la course de dimanche sur DAZN débutera à 12h00 (CET).

De plus, vous pouvez suivre en direct toutes les informations sur la course de Formule 1 Abu Dhabi GP sur le site SPORT avec le précédent, le meilleur résumé et les déclarations des protagonistes.