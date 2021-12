Grand Prix de F1 d’Abou Dhabi | Verstappen, champion mérité

12/12/2021 à 18:34 CET

Max Verstappen s’est imposé dans un GP d’Abou Dhabi après une crise cardiaque. Hamilton, qui avait dominé la course du début au dernier tour, a vu comment le jeune Néerlandais l’a détrôné de la manière la plus cruelle. Carlos Sainz a terminé sa première année avec Ferrari avec le quatrième podium du parcours.

Red Bull bat Mercedes au match

Les pilotes sont ceux qui gagnent et s’attribuent le mérite, mais cette fois, il est pertinent de louer l’extraordinaire week-end de Taureau rouge. Sans la stratégie qui a conduit à Max Verstappen au pôle ou la précieuse collaboration de tchèque PerezEntre autres choses, il ne lui aurait pas été possible d’obtenir le titre. La course a été compliquée pour le Néerlandais en raison d’un mauvais départ et parce que, sans aucun doute, Hamilton il avait plus de rythme, mais l’équipe n’a jamais jeté l’éponge et l’a poussé pour l’empêcher d’abandonner.

Les deux arrêts aux stands étaient cruciaux pour y rester et la voiture de sécurité qui a causé l’accident de Latifi 5 tours de la fin était la clé pour faire le miracle. Lewis il est resté en piste et ils sont passés par les stands pour affronter la fin avec un train de pneus tendres neufs et, dans ces conditions, l’Anglais était une proie facile. Il a riposté comme un sanglier, mais il était trop vulnérable. On peut parler de miracle, mais je pense qu’il est plus juste de préciser que cela a été possible par un succès de Taureau rouge.

Un grand championnat et un champion mérité

Max verstappen a détrôné Lewis Hamilton, qui avait remporté six des sept derniers titres, au cours d’une année passionnante, compétitive et spectaculaire pleine d’alternatives, au cours de laquelle je dois admettre que pour moi le Néerlandais est un champion équitable car il a remporté dix courses, deux de plus que son rival et il a toujours été en avance. A 24 ans, étant le quatrième plus jeune pilote à remporter le titre, il peut marquer une époque.

La saison, dans l’ensemble, a été cadrée, passionnante du début à la fin et l’égalité qui a été sur la piste a été évidente dans le fait qu’elle a été décidée dans le dernier tour de la dernière course.

Je me souviens maintenant de Brésil 2008, précisément l’année du premier titre de Hamilton, qui a remporté la couronne quand Felipe Massa Je le fêtais déjà. Ce sont des fins dures, très dures, mais je tire mon chapeau avec Lewis savoir perdre, ce qui est beaucoup plus difficile que de savoir gagner.

Les commissaires de la discorde

Les commissaires sportifs ont été à l’honneur tout au long de la saison après une série d’actions controversées qui ont touché, principalement, les deux candidats au titre et qui ont marqué un championnat hors du commun. Le manque de cohérence dans leurs décisions, arbitrant des manœuvres différentes de manière diamétralement opposée, a énervé les esprits des uns et des autres.

La FIA Il a toujours un problème en suspens dans cette section et tant qu’il ne le résout pas, il sera dans l’œil de l’ouragan. Avec les moyens techniques dont ils disposent aujourd’hui, il est illogique et incompréhensible qu’il n’y ait pas de critère unique et autorise au contraire Toto wolff demande et pression Michael Masi qu’il ne déploie pas de safety car pour ne pas charger « son » championnat. Tout cela les met en doute et ils sont responsables d’une monde aussi excitant que celui que nous avons vécu finit par générer la discorde.