Grand Prix de F1 d’Abou Dhabi | Verstappen : « Il faut toujours continuer à croire en soi »

12/12/2021 à 18:48 CET

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a été proclamé ce dimanche, pour la première fois, champion du monde de Formule 1, après avoir remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina, le dernier de l’année, a-t-il déclaré sur le circuit de la capitale des Emirats Arabes Unis que « il faut toujours continuer à croire en soi ».

« Peu importe les critiques, vous devez toujours continuer à croire en vous. Cela a été incroyable. Enfant, je rêvais de faire sonner l’hymne en mon honneur. Maintenant que je suis ici en tant que champion du monde, c’est la chose la plus importante qui ait m’est arrivé dans la vie », a déclaré Verstappen, 24 ans, qui a remporté le titre après avoir signé sa dixième victoire de l’année, la vingtième de sa carrière en F1, dans le dernier tour d’une course qui a été relancée après l’entrée en la piste d’une voiture de sécurité et dans laquelle il a dépassé l’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui était à l’époque en tête de la course.

« La vérité est qu’il y a eu un moment où les choses n’allaient pas bien, mais nous avons décidé de pousser jusqu’au bout; la seule chose sûre est que nous n’arrêterions pas de pousser jusqu’au dernier moment. Et nous avons réussi », a déclaré le jeune Étoile hollandaise.

« C’était incroyable. J’ai combattu toute la course et j’ai eu une dernière chance dans le dernier tour. C’est incroyable, quelque chose de très fou. Je ne sais même pas quoi dire « , a déclaré le capitaine de Red Bull. » Checo a également fait un excellent travail aujourd’hui « , a déclaré Verstappen à propos de son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez.

« Je suis très reconnaissant envers toute l’équipe. Mon équipe sait que je les aime; j’espère que nous pourrons continuer ensemble encore dix ou quinze ans. Je n’ai aucune raison de changer. Je veux continuer le reste de ma vie dans cette équipe . J’espère qu’ils me quitteront aussi. Mon père, mon manager et ma petite amie sont là, c’est un moment très spécial », a ajouté Verstappen.