Grand Prix de France 2021 : Heure, chaîne TV, diffusion en direct

Après deux courses médiocres, Mercedes sera plus heureuse que quiconque de faire ses adieux aux circuits urbains et de se diriger vers le Paul Ricard.

A Monaco et à Bakou, l’équipe allemande a perdu du terrain face à Red Bull, avec Max Verstappen et Sergio Perez chacun dégustant la victoire alors qu’aucun Lewis Hamilton ni Valtteri Bottas n’ont même terminé dans le top cinq.

Pour le bien des deux titres, ils doivent reprendre rapidement le chemin de la victoire, et étant donné qu’ils ont remporté les deux éditions du Grand Prix de France depuis son retour au calendrier, ils auront de l’espoir de le faire.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix de France 2021…

A quand le Grand Prix de France 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 18 juin, 1130-1230 heure locale (1030-1130 UK time)

Entraînement 2: vendredi 18 juin, 15h00-16h00 heure locale (14h00-1500 heure britannique)

Entraînement 3: samedi 19 juin, 1200-1300 heure locale (1100-1200 heure britannique)

Qualifications : samedi 19 juin 15h00 heure locale (14h00 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 6 juin 15h00 heure locale (14h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix de France 2021 ?

Paul Ricard a ouvert ses portes en 1970 et est revenu au calendrier de la Formule 1 en 2018 après n’avoir pas figuré depuis la victoire d’Alain Prost en 1990.

Le circuit est situé dans la petite commune du Castellet dans le sud-est de la France, qui compte un peu moins de 4 000 habitants.

Il a la liste FIA ​​Grade 1, mais pour y parvenir à son retour, il devait se conformer aux règles modernes, ce qui signifie que les voitures de F1 courent sur la version de 5,8 km de la piste qui comporte une chicane sur le côté nord du Mistral Droit.

Il existe un certain nombre de tracés possibles que la piste pourrait utiliser – 167 pour être précis – et beaucoup aimeraient les voir en essayer un autre, estimant que l’actuel ne produit pas exactement la meilleure course.

Bien que cela puisse être le cas, il comporte toujours des sections de balayage à grande vitesse, et un certain nombre de zones ont été refaites et reprofilées dans le but d’augmenter les opportunités de dépassement.

Où regarder le Grand Prix de France 2021 ?

Le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV.

Le diffuseur en clair Channel 4 retransmettra les temps forts des qualifications et de la course.

Vous pouvez suivre toute l’action depuis la France sur F1 TV Pro si elle est disponible dans votre pays et que vous souscrivez à un abonnement. Pour voir si vous pouvez l’obtenir là où vous êtes, vérifier ici.

Comme toujours, PlanetF1 fournira un chronométrage en direct et des commentaires d’experts tout au long de chaque session du week-end, tandis que les abonnés à l’application officielle F1 pourront écouter les commentaires radio et accéder à la date en direct.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances du Grand Prix de France 2021 ?

Sans surprise, étant donné sa domination et celle de son équipe sur le circuit depuis son retour au calendrier, Lewis Hamilton est le favori pour remporter la victoire en France.

Lewis Hamilton 6/5

Max Verstappen 11/8

Valtteri Bottas 8/1

Sergio Perez 10/1

Lando Norris 25/1

(Dernière mise à jour le lundi 14 juin)

Quelle est la météo du Grand Prix de France 2021 ?

Vendredi 18 juin : 24c, ensoleillé

Samedi 19 juin : 24c, nuageux

Dimanche 20 juin : 25c, nuageux

Directions pour le Grand Prix de France

Si vous prévoyez de vous rendre à la course en avion et que vous ne pouvez pas prendre l’avion ou mettre la main sur un jet privé, votre meilleur pari est de prendre un vol pour Marseille, qui est l’aéroport principal le plus proche, à environ 65 km du circuit.

Une fois sur le sol français, vous pouvez louer une voiture et vous rendre sur la piste. Il y a un parc relais à proximité de La Ciotat, et de là, des bus gratuits pour le circuit sont disponibles.

Prendre le train est une autre option. Si vous le faites, allez à Bandol ou à St Cyr Les Lecques La Cadiere. De l’une ou l’autre de ces stations, vous pouvez prendre un taxi jusqu’au lieu de la course.

Il existe également un service de bus quotidien qui relie le circuit avec Nice, Toulon, Marseille et Aix-en-Provence.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix de France ?

Ce jour-là, en 2002, Michael Schumacher a décroché un cinquième titre de champion du monde avec six courses à disputer au Grand Prix de France.

Depuis que la course est revenue au calendrier, Lewis Hamilton l’a dominée, remportant à la fois 2018 et 2019, et d’une manière assez confortable également.

Ses victoires le placent au niveau de plusieurs grands, dont Niki Lauda et Jim Clark sur deux victoires en Grand Prix de France, mais sept pilotes ont triomphé encore plus souvent que cela.

Micahel Schumacher est le pilote le plus titré de tous les temps, remportant huit victoires entre 1994 et 2006 et remportant trois victoires consécutives. Toutes ses victoires sont venues à Magny-Cours plutôt qu’à Paul Ricard.

Ensuite, Alain Prost, qui est monté sur la plus haute marche du podium lors de sa course à domicile à six reprises au total, trois années de suite chez Paul Ricard de 1988 à 1990. Sa toute première victoire en F1 est survenue en 1981. édition à Dijon.

Louis Chiron (5), Juan Manuel Fangio (4), Nigel Mansell (4), Jack Brabham (3) et Jackie Stewart sont les autres à avoir remporté le Grand Prix de France plus de deux fois.

Choix de pneus pour le Grand Prix de France 2021

Le #FrenchGP revient après un an d’arrêt.

Le #FrenchGP revient après un an d'arrêt.

Comme ils l’ont fait la dernière fois que la F1 a couru sur le circuit, Pirelli a choisi les trois composés du milieu de sa gamme pour le Grand Prix de France.

Le pneu C2 sera le composé dur, C3 le moyen et C4 le tendre.

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 105 points

Lewis Hamilton – 101 points

Sergio Pérez – 69 points

Lando Norris – 66 points

Charles Leclerc – 52 points

Championnat des constructeurs

Red Bull – 174 points

Mercedes – 148 points

Ferrari – 94 points

McLaren – 92 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

