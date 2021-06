Grand Prix de Grande-Bretagne: 140 000 fans assisteront à la Formule 1 à Silverstone en juillet alors que la foule a approuvé

Environ 140 000 spectateurs assisteront au week-end de course sur le circuit emblématique du Northamptonshire du 16 au 18 juillet après que le gouvernement a inclus l’événement dans le cadre de la dernière phase de son programme de recherche sur les événements (ERP).

Ce devrait être la plus grande foule vue lors d’un événement au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, avec l’assouplissement reporté des restrictions de verrouillage restantes qui devrait avoir lieu à travers le pays le 19 juillet.

“Nous sommes ravis de confirmer que le Grand Prix de Grande-Bretagne Pirelli de Formule 1 2021 a été inclus dans la dernière phase du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique (ERP) permettant une foule à pleine capacité pour l’événement entre le 16 et le 18 juillet”, F1 et Silverstone a déclaré jeudi dans un communiqué.

“Il sera demandé aux détenteurs de billets soit une preuve d’un test de flux latéral négatif effectué dans les 48 heures suivant leur arrivée à Silverstone, soit une preuve de vaccination complète, la deuxième dose ayant été reçue au moins 14 jours avant le premier jour de participation au Grand Prix de Grande-Bretagne .

“L’équipe de Silverstone travaillera en étroite collaboration avec les experts ERP et en particulier le directeur de la santé publique du Northamptonshire sur les conditions d’entrée spécifiques qui permettront à l’événement de se dérouler en toute sécurité et annoncera ces détails aux détenteurs de billets dans les dix prochains jours. “

L’un des moments forts du calendrier sportif national annuel, le Grand Prix de Grande-Bretagne s’est déroulé l’année dernière à huis clos, tout comme l’événement qui a suivi commémorant le 70e anniversaire de la toute première course du Championnat du monde de Formule 1 à Silverstone en 1950.

Réagissant à la nouvelle que cette année verra une foule à pleine capacité de retour au foyer de la course automobile britannique, le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a déclaré : « C’est quelque chose sur quoi nous travaillons tous depuis des mois et j’ai hâte d’accueillir une pleine capacité foule de retour à Silverstone en juillet. Beaucoup de nos fans ont reconduit leurs billets à partir de 2020, mais ils sont désormais bien placés pour profiter de ce qui sera certainement l’un des moments forts de l’été.

« Mes remerciements vont au secrétaire à la Culture et à son équipe à la Direction du numérique, de la culture, des médias et des sports pour leurs efforts inlassables en faveur du secteur du sport, mais aussi le Premier ministre, Michael Gove et les équipes du n°10 et du Cabinet Office pour avoir reconnu l’opportunité incroyable et sûre qu’offre le Grand Prix de Grande-Bretagne de montrer au monde comment la Grande-Bretagne s’est remise sur les rails après la lutte contre la pandémie. »