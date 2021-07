Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 en direct F1 TV Times

Rejoignez-nous sur . Live tout au long de chaque session du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Recherchez la page en direct sur le site pendant chaque session et suivez toute l’action avec vos collègues ..

Voici comment regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 en direct au Royaume-Uni et aux États-Unis :

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 : vendredi 16 juillet – dimanche 18 juillet 2021UK (BST)DaySessionChannelSession débuteLa session se termine vendrediBritish Grand Prix first practice liveChannel 414:3015:30FridayBritish Grand Prix first practice liveSky Sports F114:3015:30vendrediBritish Grand Prix qualification liveChannel 418:00–vendredi Qualifications du Prix en directSky Sports F118:00–samediGrand Prix de Bretagne Formule 2 course un en directSky Sports F108:50–samediDeuxième entraînement du Grand Prix de Bretagne en directChannel 412:0013:00Samedi Grand Prix de Bretagne deuxième entraînement en directSky Sports F112:0013:00SamediW Series Silverstone liveChannel 413:25– SamediBritish Grand Prix Formula 2 course deux en directSky Sports F114:45–samediBritish Grand Prix sprint qualification liveChannel 416:3017:00SaturdayBritish Grand Prix sprint qualification liveSky Sports F116:3017:00DimancheGrand Prix de Grande-Bretagne Formula 2 course trois liveSky Sports F110:50–DimancheBritish Grand Prix liveChannel 415:00–dimancheGrand Prix de Grande-Bretagne liveSky Sports F115:00–USA (Eastern)DaySessi onChannelLa session débuteLa session se termineVendrediPremier entraînement du Grand Prix de Bretagne en directESPN209:3010:30VendrediQualifications du Grand Prix de Bretagne en directESPNU13:00–samediDeuxième entraînement du Grand Prix de Bretagne en directESPN207:0008:00Samedi PrixQualification du sprint du Grand Prix de Bretagne en directESPN211:3012:00–dimanche1 en directBritish en directESPN207:0008:00Samedi PrixBritish Grand Prix qualificatifs en directESPN211:3012:00 le dimanche1 et d’autres régions sur F1 TV

Les lecteurs de . aux États-Unis, au Mexique, en France, en Belgique et dans de nombreux autres pays peuvent regarder toutes les sessions en direct sur F1 TV Pro.

En plus de l’accès au flux mondial en direct, vous pouvez regarder les caméras embarquées et écouter la radio des équipes en direct des 20 pilotes. Et lorsque vous achetez en utilisant le lien ci-dessous, vous contribuez également à . ! En savoir plus et inscrivez-vous ici :

Pour plus de détails sur la couverture dans votre région, consultez ces liens ou partagez des informations dans les commentaires :

D’autres courses ce week-end

17/7/2021 : F4 USA manche 10 : Brainerd

17/7/2021 : Formula Regional Americas round 7 : Brainerd

18/7/2021 : F4 USA manche 11 : Brainerd

18/7/2021 : F4 USA manche 12 : Brainerd

18/7/2021 : Formula Regional Americas 8ème tour : Brainerd

18/7/2021 : Formula Regional Americas manche 9 : Brainerd

