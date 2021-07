Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 : heure, chaîne de télévision, diffusion en direct

La Formule 1 revient à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 avec une foule nombreuse prête à rugir depuis les tribunes.

Silverstone a joué un rôle crucial dans le maintien de la Formule 1 au plus fort de la pandémie, organisant deux manches en 2020, bien que malheureusement aucun fan ne puisse y assister.

Cette fois-ci, ils seront accueillis à bras ouverts alors que la Formule 1 cible confortablement la plus grande foule de la saison, et le héros local a grandement besoin de leur soutien.

Lewis Hamilton n’a pas goûté à la victoire depuis le Grand Prix d’Espagne en mai et se dirige vers sa course à domicile à Silverstone avec un déficit de 32 points à combler par Max Verstappen.

Le Néerlandais a dominé les deux manches en Autriche, mais maintenant sur une piste de Silverstone aux caractéristiques totalement différentes, est-ce la course où Hamilton se rétablit dans la lutte pour le titre ?

Rappelez-vous cependant, ce n’est pas un week-end de course ordinaire. Pour la première fois, la Formule 1 accueillera les qualifications de sprint dans un changement majeur de format, et personne ne sait exactement comment cette course de 100 km de samedi va affecter l’ordre hiérarchique.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021…

Quand est le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 ?

Entraînement 1: vendredi 16 juillet, 1430-1530 BST

Qualifications: vendredi 16 juillet 1800 BST

Entraînement 2: samedi 17 juillet, 1200-1300 BST

Qualifications sprint : samedi 17 juillet 1630 BST

Course: dimanche 18 juillet 1500 BST

Où se déroule le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 ?

Un Grand Prix de Grande-Bretagne est inscrit au calendrier de Formule 1 depuis la saison inaugurale en 1950, et Silverstone est son domicile actuel ayant accueilli le tout premier Grand Prix de Formule 1 cette année-là.

Situé dans le village de Silverstone dans le Northamptonshire, en Angleterre, ce circuit de 3,66 milles attire régulièrement une foule rivalisée par très peu d’autres sites du calendrier de Formule 1.

Max Verstappen détient le record du tour après avoir établi un 1:27,097 dans la course 2020, tandis que le 1:24,303 de Sir Lewis Hamilton pour assurer la pole pour cette course est le record du tour absolu pour le tracé actuel qui est utilisé depuis 2011.

Silverstone est un lieu qui, au fil des ans, a failli abandonner le calendrier de la Formule 1 à plusieurs reprises, mais avec un nouvel accord de cinq ans signé en 2019, les doutes ont de nouveau été levés.

Où puis-je regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 ?

Au Royaume-Uni, le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course, de la FP1 à la course, sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV. Le diffuseur en clair Channel 4 diffusera également en direct tout au long du week-end de course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct de Silverstone. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre des commentaires radio sur la course proprement dite de la BBC et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, de la FP1 du vendredi matin à la course du dimanche après-midi.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 ?

Il n’est pas surprenant de voir les bookmakers soutenir Max Verstappen pour remporter sa quatrième victoire consécutive en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton étant présenté comme son seul challenger probable.

Voici les principales cotes de Planet Sport Bet :

8/11 Max Verstappen (Red Bull)

13/8 Lewis Hamilton (Mercedes)

12/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

14/1 Sergio Perez (Red Bull)

(Dernière mise à jour dimanche 11 juillet)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 ?

Vendredi 16 juillet – 23c, ensoleillé

Samedi 17 juillet – 23c, ensoleillé

Dimanche 18 juillet – 23c, ensoleillé

Directions pour le Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone se trouve sur l’A43 dans le Northamptonshire, à 8 km (5 miles) de Towcester et à 9 km (5,25 miles) de Brackley et de Buckingham. Il est facilement accessible par deux autoroutes – la M1 et la M40.

Des services ferroviaires de ligne principale au départ de Londres et des régions sont disponibles à Milton Keynes et à Northampton.

Les fans peuvent également prendre le bus 87 qui s’arrêtera à côté de Copse Corner.

Quant à ceux qui voyagent en avion, Luton et Birmingham sont les aéroports les plus proches du circuit, mais tous deux se trouvent à environ 80 km.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Les fans de Hamilton ne manquent jamais lorsque les tribunes sont ouvertes à Silverstone, et il est juste de dire qu’il se nourrit de ce soutien, ayant remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à sept reprises, un record.

De là, c’est un voyage à travers les livres d’histoire avec Jim Clark et Alain Prost les seuls pilotes à avoir goûté à la victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne à cinq reprises.

Quant à ceux qui sont encore sur la grille, Fernando Alonso et Sebastian Vettel rejoignent Hamilton en tant que seuls vainqueurs multiples qui disputeront le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix de Grande-Bretagne sont les suivants :

2020 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2019 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2018 : Sebastian Vettel (Allemagne, Ferrari)

2017 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2016 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2015 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2014 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2013 : Nico Rosberg (Allemagne, Mercedes)

2012 : Mark Webber (Australie, Red Bull)

2011 : Fernando Alonso (Espagne, Ferrari)

Choix de pneus pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Silverstone est l’une des pistes les plus exigeantes du calendrier en ce qui concerne l’usure des pneus, et donc Pirelli apportera les composés les plus durs de sa gamme au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cela signifie que le C1 servira de pneu dur, le C2 sera le moyen et le C3 sera le composé tendre.

Pirelli a avancé l’introduction de sa nouvelle construction de pneu arrière, ce qui signifie qu’il sera utilisé au Grand Prix de Grande-Bretagne.

La sélection complète de composés #Fit4F1 pour #F1 2021, de #BahrainGP à #AbuDhabiGP !https://t.co/uGjNtOtKau pic.twitter.com/HhDW7ZXiJl – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 février 2021

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 182 points

Lewis Hamilton – 150 points

Sergio Pérez – 104 points

Lando Norris – 101 points

Valtteri Bottas – 92 points

Championnat des constructeurs

Red Bull – 286 points

Mercedes – 242 points

McLaren – 141 points

Ferrari – 122 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici