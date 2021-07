Grand Prix de Hongrie 2021 : heure, chaîne de télévision, diffusion en direct, grille

La Formule 1 se rend à Budapest pour la 11e manche de la saison 2021, le 36e Grand Prix de Hongrie consécutif.

La course au Hungaroring est un pilier du calendrier de la F1 depuis qu’elle a accueilli une course pour la première fois en 1986, étant présente chaque saison.

En raison de la pandémie mondiale, la course là-bas la saison dernière était différente de la plupart, ayant lieu plus tôt que d’habitude – servant de troisième tour – et sans aucune foule présente.

Une chose qui n’était pas hors de l’ordinaire était le vainqueur, Lewis Hamilton y goûtant la victoire pour un record de huit fois.

Devant des tribunes bondées, l’homme Mercedes visera à atteindre le neuvième rang pour passer aux 100 victoires en carrière en F1 et devancer Max Verstappen pour prendre la tête du championnat des pilotes.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le week-end de course dans la capitale nationale…

Quand est le Grand Prix de Hongrie 2021 ?

Pratique 1 : vendredi 30 juillet, 11h30-12h30

Entraînement 2 : vendredi 30 juillet 15h00-16h00

Entraînement 3 : samedi 31 juillet 1200-1300

Qualifications : samedi 31 juillet 1500

Course : dimanche 1er août 1500

Où se déroule le Grand Prix de Hongrie 2021 ?

Le Hungaroring a rejoint le calendrier de Formule 1 en 1986 et a accueilli une course chaque année depuis lors. Cela ne va pas n’importe où de sitôt non plus, avec un nouveau contrat signé l’année dernière garantissant qu’un tour y aura lieu chaque année jusqu’en 2027.

La nation a toujours voulu une course de style circuit urbain et c’est très évident, la piste étant très serrée et sinueuse. Cela rend les dépassements là-bas très difficiles, ce qui lui vaut d’être surnommé « Monaco sans les barrières ».

Certains pilotes, dont Hamilton et Verstappen, sont fans du tracé plus lent et plus technique, mais d’autres estiment qu’il manque de vitesse et d’excitation.

En plus d’avoir le plus de victoires, Hamilton détient également le record du tour de la course, avec un temps de 1:16,627 lors de l’édition 2020. Il a également réalisé le tour le plus rapide cette année-là avec son effort de qualification, un A 1:13.447

Où puis-je regarder le Grand Prix de Hongrie 2021 ?

Au Royaume-Uni, le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course, de la FP1 à la course, sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV. Le diffuseur en clair Channel 4 diffusera les moments forts du week-end de course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct de Budapest. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre des commentaires radio sur la course proprement dite et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, de la FP1 du vendredi matin à la course du dimanche après-midi.

Le Grand Prix de Hongrie sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix de Hongrie 2021 ?

Hamilton est peut-être un expert sur la piste, mais Verstappen, qui a terminé deuxième derrière le Britannique lors des deux dernières courses, a très envie de remporter sa première victoire sur la piste.

Voici les principales cotes de Planet Sport Bet :

1/1 Max Verstappen (Red Bull)

7/4 Lewis Hamilton (Mercedes)

14/1 Charles Leclerc (Ferrari)

16/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

16/1 Sergio Perez (Red Bull)

(Dernière mise à jour samedi 24 juillet)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix de Hongrie 2021 ?

Vendredi 30 juillet – 25c, ensoleillé

Samedi 31 juillet – 24h, nuageux

Dimanche 1er août – 23c, nuageux

Itinéraire vers le Grand Prix de Hongrie

Le Hungaroring est facile d’accès pour ceux qui arrivent en avion, étant proche de Budapest et de son aéroport international Ferihegy. De là, vous pouvez louer une voiture et vous rendre sur la piste ou utiliser les transports en commun. Vous pouvez également prendre l’avion pour Vienne, puis vous rendre à Budapest en bus ou en train.

En voiture, vous pouvez rejoindre le circuit depuis Budapest en circulant vers le nord-est sur la E71/M3 en direction de Miskok.

Pour ceux qui prennent le train vers le pays, il y a quatre gares principales dans la ville, mais la plupart des trains internationaux arriveront à la station Keleti, sur la ligne de métro M3.

Avec des navettes reliant désormais les stations de train et de métro locales au circuit, le trajet quotidien du Grand Prix depuis Budapest est très simple.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix de Hongrie ?

Hamilton a connu plus de succès que n’importe quel autre pilote sur le circuit et, d’une certaine manière, a remporté huit des 14 courses de F1 auxquelles il a participé.

Michael Schumacher a le deuxième plus grand nombre de victoires, triomphant à quatre reprises. Le troisième d’entre eux, en 2001, a été particulièrement significatif puisque cette victoire lui a valu son quatrième championnat du monde.

Le seul autre pilote à avoir remporté plus de deux victoires en Hongrie est Ayrton Senna, qui l’a fait en 1988, 1991 et 1992. Il aurait pu en avoir plus aussi, manquant de peu en 1989 et 1990.

Nelson Piquet, Damon Hill, Jenson Button, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen et Jacques Villeneuve ont tous remporté la course à deux reprises.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix de Hongrie sont les suivants :

2020 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2019 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2018 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2017 : Sebastian Vettel (Allemagne, Ferrari)

2016 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2015 : Sebastian Vettel (Allemagne, Ferrari)

2014 : Daniel Ricciardo (Australie, Red Bull)

2013 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2012 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, McLaren)

2011 : Jenson Button (Grande-Bretagne, McLaren)

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 185 points

Lewis Hamilton – 177 points

Lando Norris – 113 points

Valtteri Bottas – 108 points

Sergio Pérez – 104 points

Championnat des constructeurs

Red Bull – 289 points

Mercedes – 285 points

McLaren – 163 points

Ferrari – 148 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

Choix de pneus pour le Grand Prix de Hongrie 2021

La sélection complète de composés #Fit4F1 pour #F1 2021, de #BahrainGP à #AbuDhabiGP !https://t.co/uGjNtOtKau pic.twitter.com/HhDW7ZXiJl – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 février 2021

Pirelli est passé au milieu avec ses sélections de pneus pour le Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring.

Cela signifie que le C2 sera utilisé comme composé dur, le C3 sera le pneu moyen et le C4 servira de pneu tendre.

Les pneus Pirelli vont de C1 à C5, le caoutchouc devenant plus adhérent et plus rapide à mesure que le nombre augmente.