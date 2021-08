Grand Prix de Hongrie à la recherche d’un contrat jusqu’en 2037

in

Les organisateurs du Grand Prix de Hongrie espèrent négocier une prolongation de cinq ans de leur contrat actuel, assurant une place au calendrier jusqu’en 2037.

La course au Hungaroring est un incontournable du calendrier de Formule 1 depuis sa construction pour la saison 1986, mais certaines infrastructures du circuit sont depuis devenues obsolètes, et le Premier ministre Viktor Orban a déclaré que les installations du circuit devaient être mises aux normes. d’aujourd’hui pour continuer à accueillir au mieux la course.

“Nous avons beaucoup de travail à faire. Ce circuit a été construit en 1986 et peut maintenant être considéré comme un vestige du passé. Il n’est plus conforme aux normes modernes », a déclaré Orban, cité par l’agence de presse GMM.

Le ministre hongrois de l’Innovation, Laszlo Palkovics, a clairement indiqué que le circuit souhaitait conserver sa place dans le calendrier de la F1 aussi longtemps que possible, cherchant à exercer une option pour continuer au moins les 16 prochaines années dans le sport.

“J’ai clairement fait savoir à Stefano Domenicali que le gouvernement hongrois voulait continuer à accueillir la Formule 1”, a déclaré Palkovics, selon Soy Motor.

«Nous avons un accord jusqu’en 2032 et je lui ai confirmé que nous voulions prolonger encore cinq ou 10 ans. Nous avons la possibilité de continuer jusqu’en 2037 et nous aimerions continuer à accueillir des courses au moins jusqu’à cette année-là. »

Le Hungaroring a sans doute accueilli la course de la saison jusqu’à présent lors du dernier grand prix avant les vacances d’été de la Formule 1, avec une course humide-sec incroyablement divertissante couronnant finalement un premier vainqueur sous la forme d’Esteban Ocon.

Le circuit cherchant à se moderniser, ils regardent déjà au-delà de leurs rénovations pour avoir des idées sur ce qu’ils peuvent faire pour l’avenir.

Les voyages autonomes sont un moyen de plus en plus répandu de se déplacer en Hongrie, et il a depuis été question du circuit dans l’espoir d’introduire la toute première voiture de sécurité auto-contrôlée du sport en 2022, qui, selon le ministre, bénéficie du soutien des constructeurs de voitures de sécurité, Mercedes .

“La conduite autonome est très importante pour la Hongrie et c’est pourquoi j’ai proposé une voiture de sécurité autonome en 2022”, a ajouté Palkovics. “Nous devrons y travailler, mais de Mercedes, ils le voient comme une option.”