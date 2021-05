Grand Prix de Monaco 2021: heure, chaîne TV, diffusion en direct

Après un an d’absence, la Formule 1 revient dans les rues de Monte-Carlo pour le Grand Prix de Monaco, amenant une féroce bataille pour le titre.

L’épidémie de COVID-19 signifiait qu’aucun Grand Prix de Monaco ne figurait au calendrier 2020, la première fois depuis 1954 qu’un championnat du monde n’était pas passé par la principauté.

Mais tout comme le monde a évolué pendant ces temps difficiles, Monaco a également évolué, ce qui signifie que nous accueillerons à nouveau cet événement historique avec des fans dans les tribunes pour regarder toute l’action se dérouler.

Les premiers tours de la saison nous ont bien préparés pour une bataille pour le titre passionnante entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, et même s’il n’y a pas beaucoup de place pour jouer autour de ce circuit de rue serré, le duo a déjà montré à plusieurs reprises qu’ils le sont. pas peur de sortir les coudes.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix de Monaco…

Quand a lieu le Grand Prix de Monaco 2021?

Pratique 1: jeudi 20 mai, de 11 h 30 à 12 h 30, heure locale (10 h 30 à 11 h 30, heure du Royaume-Uni)

Pratique 2: jeudi 20 mai, 15h00-16h00 heure locale (14h00-15h00 heure britannique)

Pratique 3: samedi 22 mai, de 12h00 à 13h00, heure locale (11h00 à 12h00, heure du Royaume-Uni)

Qualifications: samedi 22 mai, 1500 heure locale (1400 heure du Royaume-Uni)

Course: dimanche 23 mai, 1500 heure locale (1400 heure britannique)

Où se déroule le Grand Prix de Monaco 2021?

Sans doute l’étape la plus emblématique du calendrier de la Formule 1, le Grand Prix de Monaco dans les rues de Monte-Carlo est un incontournable du calendrier de la Formule 1 depuis 1950.

Avec 19 virages, ce circuit de rue est de 2,074 miles d’adrénaline pure car les pilotes doivent enfiler leurs voitures avec précision dans les virages serrés. Au fil des ans, nous en avons vu de nombreuses occasions où le jugement n’est que de cette fraction, le résultat final étant généralement des dommages mettant fin à la race.

Aux côtés du 500 et des 24 Heures du Mans d’Indianapolis, le Grand Prix de Monaco forme ce que l’on appelle la “ Triple Couronne ” du sport automobile, une réalisation que le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso poursuit depuis des années.

C’est un bon travail que cet événement survit à travers le spectacle, car quand il s’agit de course, les dépassements sont rarement observés. Lorsqu’un dépassement est lancé, cela implique généralement le claquement des roues.

Pour plusieurs pilotes, Monaco est aussi une course autour de la zone qu’ils appellent chez eux.

Accès au Grand Prix de Monaco

Il a été confirmé que 7 500 supporters par jour seront autorisés à assister au week-end de course à Monaco, dont 3 000 le vendredi alors que les équipes et les pilotes prennent une journée de repos tandis que le paddock reste ouvert pour d’autres activités.

Le meilleur aéroport pour se rendre à Monaco est l’aéroport de Nice Côte d’Azur (NCE), à seulement 30 km de la principauté, qui est desservi par des transporteurs avec des vols directs vers plus de 100 villes en Europe.

Se rendre au Grand Prix de Monaco depuis le Royaume-Uni est également populaire. Le coût des péages routiers entre Calais et Nice vous coûtera environ 100 €, mais d’un côté positif, un autre classique du calendrier de la course automobile, Le Mans, est à peu près à mi-chemin entre le Royaume-Uni et Monaco. C’est donc une bonne excuse pour faire une petite halte là-bas.

Une fois à Monaco et aux alentours, il y a un excellent réseau autoroutier, mais il y a des péages à payer.

Des trains TGV à grande vitesse partent de Paris pour Nice de jour comme de nuit. Le trajet dure 5 à 6 heures, c’est donc certainement un moyen viable de se rendre au Grand Prix de Monaco.

N’excluez pas non plus les croisières qui participent parfois au Grand Prix de Monaco dans le cadre du forfait. Même arriver en hélicoptère est une option.

La gare de Monaco (Gare de Monaco) est située sur la colline derrière le coin Sainte Dévote.

Où puis-je regarder le Grand Prix de Monaco 2021?

Le diffuseur de télévision payante Sky Sports diffusera l’intégralité du week-end de course sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV.

Le diffuseur gratuit Channel 4 diffusera de nombreux temps forts des qualifications et de la course.

Les téléspectateurs de F1 TV Pro peuvent regarder toute l’action en direct de Monaco. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre les commentaires radio sur la course de la BBC et accéder aux données en direct tout au long de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, du FP1 vendredi matin à la course dimanche après-midi.

Le Grand Prix de Monaco sera diffusé en direct à la télévision sur les points de vente suivants dans d’autres marchés clés:

États-Unis: ESPN

Canada: RDS (français), TSN (anglais)

Australie: Fox Sports

France: Canal +, C8

Italie: Sky Sport F1, TV8

Allemagne: Sky Sport F1

Espagne: DAZN

Pays-Bas: Ziggo Sport

Brésil: Bande

Japon: DAZN

Quelles sont les cotes pour le Grand Prix de Monaco 2021?

Avec Lewis Hamilton remportant la victoire dans trois des quatre courses jusqu’à présent en 2021, les dernières informations du bookmaker placent le pilote Mercedes comme un favori incontestable pour remporter une quatrième victoire en carrière au Grand Prix de Monaco.

Voici les principales cotes de bet365:

1/1 Lewis Hamilton (Mercedes)

11/8 Max Verstappen (Red Bull)

8/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

14/1 Sergio Perez (Red Bull)

25/1 Charles Leclerc (Ferrari)

(Dernière mise à jour le lundi 17 mai)

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix de Monaco 2021?

Jeudi 20 mai: 20c, ensoleillé

Samedi 22 mai: 19c, ensoleillé

Dimanche 23 mai 19c, faible pluie

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix de Monaco?

Le Grand Prix de Monaco, organisé depuis 1929, est devenu le joyau de la couronne de la réussite des pilotes de Formule 1.

Le regretté grand Ayrton Senna était un maître absolu sur le circuit urbain serré, remportant six victoires incroyables en course. Le Britannique Graham Hill a quant à lui remporté la course à cinq reprises dans les années 1960, avant de se faire connaître sous le nom de “ Mr Monaco ”.

Du point de vue du constructeur, McLaren a ouvert la voie avec 15 succès étonnants.

Cependant, passez à 2021 et ce sera Lewis Hamilton à la recherche d’une quatrième victoire au Grand Prix de Monaco, tandis que son rival au titre Max Verstappen n’a pas encore atteint la plus haute marche du podium ici.

Les 10 derniers gagnants:

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 Daniel Ricciardo (Red Bull)

Sébastien Vettel (Ferrari) 2017

Lewis Hamilton (Mercedes) 2016

2015 Nico Rosberg (Mercedes)

2014 Nico Rosberg (Mercedes)

2013 Nico Rosberg (Mercedes)

2012 Mark Webber (Red Bull)

2011 Sebastian Vettel (Red Bull)

2010 Mark Webber (Red Bull)

Choix de pneus pour le Grand Prix de Monaco 2021

La sélection complète des composés # Fit4F1 pour # F1 2021, de #BahrainGP à #AbuDhabiGP! Https: //t.co/uGjNtOtKau pic.twitter.com/HhDW7ZXiJl – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 19 février 2021

Après un tour consécutif où Pirelli a fait appel au caoutchouc le plus durable de sa gamme, Monaco voit maintenant un changement complet à l’autre bout de l’échelle.

Les équipes recevront les pneus les plus souples de la gamme pour affronter les rues de Monte-Carlo, et elles auront besoin de chaque morceau de cette adhérence pour transporter la vitesse dont elles ont besoin tout en gardant ces quelques centimètres cruciaux de distance aux barrières.

Les C3 serviront alors de gomme dure à Monaco, les C4 seront les pneus moyens et les C5 seront les plus tendres.

Quels sont les derniers classements du championnat de F1?

Quatre courses dans la saison, voici à quoi ressemblent les deux championnats 2021 au sommet.

Championnat des pilotes

Lewis Hamilton – 94 points

Max Verstappen – 80 points

Valtteri Bottas – 47 points

Lando Norris – 41 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 141 points

Red Bull – 112 points

McLaren – 65 points

Ferrari – 60 points

Le classement complet du championnat de F1 est ici

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!